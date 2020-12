XMAS Gewinnspiel: OnePlus Nord in Gray Ash

Hallo ihr Lieben! Wir hoffen, ihr kommt gut durch diese merkwürdige Zeit und erfreut euch bester Gesundheit. Da Weihnachten quasi schon fast vor der Tür steht, haben wir uns überlegt wie wir euch dieses Jahr das Fest versüßen können. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns in diesem Jahr mit OnePlus zusammenschließen konnten, um euch ein nagelneues OnePlus Nord in der Sonderedition Gray Ash verlosen zu können im Wert von 499 Euro.

Highlights des OnePlus Nord: Gray Ash

Schneller Snapdragon™ 765G Prozessor

5G-fähig

12 GB Arbeitsspeicher

256 GB Speicherplatz

48 MP Flagship-Kamera

Duale Selfie-Kameras

AMOLED-Display mit 90 Hz

Genügend Power zum Zocken inkl. Gaming Modus

Warp Charge (in 30min genug Energie für den ganzen Tag aufgeladen)

So nimmst du teil

Die Teilnahme ist denkbar einfach. Du musst uns einfach nur eine E-Mail senden mit dem Betreff „OnePlus Nord“ an win@next-gamer.de. Dann bist du bereits automatisch im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember 2020 um 23:59 Uhr.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Wie wird der Gewinner informiert?

Am Dienstag, den 22. Dezember 2020, werden wir per Zufallsverfahren einen Gewinner ziehen und diesen auf seine uns zuvor zugesandte E-Mail zur Teilnahme am Gewinnspiel antworten. Achtet also an diesem Tag auch auf euren Spam-Ordner! Der Gewinner hat nun eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie sind die Teilnahmebedingungen?

Teilnahme nur möglich mit Wohnort in Deutschland (Lieferung nur innerhalb Deutschlands).

Im Falle eines Gewinns wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin, wie zuvor erwähnt, per E-Mail dazu aufgefordert uns eine Postanschrift zuzusenden.

Sollten wir nicht binnen 7 Tagen (eine Woche) eine Rückmeldung erhalten, wird ein neuer Gewinner gezogen (usw.). Der Vorname sowie Anfangsbuchstabe des Nachnamens werden in diesem Beitrag bekannt gegeben.

Zu gewinnen gibt es das in diesem Beitrag beschriebene bzw. abgebildete Produkt (farblich kann es Abweichungen geben): OnePlus Nord: Gray Ash.

Der Versand des Gewinns wird vom jeweiligen Gewinnspielpartner bzw. von uns übernommen.

Teilnehmer, die mehr als eine E-Mail senden, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Wir sehen das. ;)

Hinweise zum Datenschutz

Alle E-Mail-Adressen, E-Mails, deren Inhalte, Dateien zur Ermittlung des Gewinners oder der Gewinnerin sowie die zusätzlich an uns übermittelten Daten (Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse etc.) werden nach Versand des Gewinns gelöscht. Wir nehmen ausschließlich zwecks Übermittlung der Versandadresse Kontakt mit dem Gewinner auf. Es erfolgt keine Kontaktaufnahme mit den übrigen Teilnehmern. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.