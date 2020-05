Wie funktionieren Pay N Play Casinos?

Pay N Play ist derzeit einer der heißesten Trends in der Casinowelt. In diesen Casinos können Spieler ihre Lieblingsspiele spielen, ohne sich vorher anmelden zu müssen – alles, was Sie brauchen, ist ein Bankkonto, und schon können Sie loslegen. In diesem Artikel werden wir erklären, wie Pay N Play-Casinos funktionieren.

Casino ohne Registrierung spielen

Wenn Sie ein erfahrener Casinospieler sind, haben Sie wahrscheinlich Konten in vielen verschiedenen Casinos. Glücksspielseiten verlangen bei der Registrierung oft tonnenweise persönliche Informationen, wie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer. All dies kann den Registrierungsprozess langsam und mühsam machen, und Sie können ihn sogar abbrechen und in ein anderes Casino wechseln, wenn er zu lange dauert. Online Casinos versuchen seit Jahren, ihren Registrierungsprozess zu optimieren, aber keines von ihnen macht es bis jetzt besser als die sogenannten Pay-N-Play-Casinos.

Pay-N-Play-Websites, wie Goslotty.com sind Casinos, die es Ihnen ermöglichen, ohne ein Konto zu spielen. Alles, was Sie benötigen, ist ein Bankkonto, und Sie können mit dem Spielen beginnen, ohne den Registrierungsprozess durchlaufen zu müssen. Diese Casinos haben die gleichen Spiele und Funktionen wie andere Casinos, aber Sie müssen Ihr Konto nicht verifizieren, um Einzahlungen und Abhebungen vorzunehmen. Aus diesem Grund sind Abhebungen oft viel schneller, und einige Pay N Play-Casinos bieten sogar Sofortabhebungen an. Diese Casinos verknüpfen das Spielerkonto mit der persönlichen Bank-ID des Spielers, so dass der Spieler einfach einzahlen, auszahlen lassen oder später wiederkommen und spielen kann – und der gesamte Vorgang ist sicher und geschützt.

Ist ein Pay ’n Play Casino sicher?

Wir geben Ihnen gerne Tipps über Glücksspiele und Casinos. Dabei legen wir Wert darauf, dass Sie darauf achten, ob das Pay N Play Casino eine MGA-Lizenz hat. Da Sie Geld direkt einzahlen können, können Sie es auch sehr schnell verlieren. Und wenn nicht geprüft wird, ob das Casino aufgrund des MGA zuverlässig ist, gehen Sie ein natürliches Risiko ein. Achten Sie auch darauf, ob auch verantwortungsbewusste Spieloptionen konfiguriert werden können. Es ist äußerst verlockend, schnell Geld einzuzahlen und sofort zu spielen. Wenn Sie jedoch keine Limits setzen können, verlieren Sie möglicherweise mehr, als Ihnen lieb ist.

Es gibt viele Online Casinos, die Pay N Play als Zahlungsmethode verwenden, da alle Registrierungsdaten direkt vom Zahlungsanbieter übernommen werden, anstatt zwei Seiten mit obligatorischen Daten des Spielers zu füllen.







Vor- und Nachteile von Pay N Play im Überblick

Vorteile

Es gibt viele Vorteile, die es lohnenswert machen, in einem No-Account-Casino zu spielen. Die größten Vorteile sind:

Superschnelles, sofortiges Spiel

Kein schwieriger Registrierungsprozess und keine Kontovalidierung

Sicher und zuverlässig (mit einer MGA-Lizenz)

Gewinne werden blitzschnell ausbezahlt

Nachteile

Da das Konzept des Spielens ohne Konto noch relativ neu ist, sind nicht viele Beschwerden bekannt. Soweit wir die sicheren Pay N Play Casinos von MGA getestet haben, sind sie zuverlässig. Unsere Gewinne wurden ordentlich und schnell ausbezahlt.

Keine persönlichen Angebote

Häufig weniger Boni (oder 10% wöchentliche Rückvergütung bei No-Account-Casino)

Keine alternativen Zahlungsmethoden (Kreditkarten / E-Wallets)

Noch nicht in jedem Land spielbar / abhängig vom Internet-Banking

Die Zukunft des Online-Glücksspiels

Gegenwärtig sind Casinos ohne nötige Anmeldung nur in wenigen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Schweden und Finnland verfügbar.

Die Online-Glücksspielindustrie hat lange auf den nächsten Schritt einer bahnbrechenden Technologie bei der Zahlungsabwicklung gewartet. Mit Trustly Pay N Play ist die Zeit endlich gekommen. Pay N Play hilft den Spielern, schneller zu ihren Lieblingsspielen im Casino zu kommen, ohne lange Registrierungsprozesse. Gegenwärtig ist das Casino ohne Registrierungsverfahren von mehreren der größten Betreiber der Branche als Zahlungsoption angenommen worden, und da immer mehr Online Casinos teilnehmen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wettbewerber ihre eigene Version von Pay N Play herausbringen. Sowohl Spieler als auch Betreiber haben so viel zu gewinnen und absolut nichts zu verlieren, und mit all seinen Vorteilen können wir uns nicht vorstellen, dass Pay N Play sein volles Potenzial nicht erreichen wird.