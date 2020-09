Wie Big Data die Spieleentwicklung beeinflusst

Daten und der Transfer von Daten ist aktuell in aller Munde. Wenn man den Medien etwas Aufmerksamkeit schenkt, bekommt man das Gefühl, dass der Europäische Gerichtshof seit letztem Jahr kein anderes Thema mehr kennt. Das Setzen von Cookies zum Tracken von User-Daten auf Webseiten muss explizit zugestimmt werden. Was für den einen Datenschutz und -sicherheit sein soll, ist für jemand anderen Existenzgrundlage. Und ich spreche hier nicht nur von den Millionen kostenlosen Webseiten im Netz, die gratis Inhalte zur Verfügung stellen und sich letztlich über Werbung finanzieren müssen und somit möglichst akkurate Mediadaten benötigen als Grundlage für den Verkauf von Anzeigenplätzen. Auch die Gamingbranche von F2P-Browsergame-Simulationen bis hin zur Glücksspielindustrie ist stark betroffen.

Gerade die Glücksspielindustrie, die Jahr zu Jahr unaufhaltsam wächst, nutzt Daten als Grundlage jeglicher Entscheidungen. Daten sind nichts schlechtes, wie zurzeit das Gefühl in der aktuellen Berichterstattung vermittelt wird. Ganz im Gegenteil. Ich selbst habe viele Jahre bei Spieleentwicklern gearbeitet. Die Unternehmen hatten zum Teil eigene Analysten sitzen, die sich um das Balancing gekümmert haben oder ganz banalen Fragen wie: „Wo werden neue Spieler auf der Weltkarte platziert?“. Für solche Fragen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Daten bzw. Kennzahlen wie die durchschnittliche Lifetime, also die Spielzeit die ein Spieler aktiv im Spiel bleibt, gilt es zu analysieren. Denn ein großer Anteil aller Spieler testet Spiele nur an und wird relativ schnell bereits wieder inaktiv, was wiederum aktive Spieler um diesen herum beeinflusst. Denn welcher Spieler will schon ein Spiel spielen, das nur von Karteileichen bewohnt wird? Eine Siedlung einzunehmen oder gegen jemanden zu kämpfen, der es nicht einmal merkt und sich nicht verteidigt, sorgt nicht gerade für Spielspaß oder gar dafür, dass der Spieler sich genötigt fühlt auch nur einen Cent in das Spiel zu investieren.

Wie viele andere erfolgreiche, digitale Unternehmen wie beispielsweise Amazon oder Netflix, folgt auch die Glücksspielindustrie deren Beispiel riesige Datenmengen so zu verarbeiten, um Rückschlüsse auf die Aktivitäten der Nutzer ziehen zu können. Denn nur wer seine Nutzer versteht, kann sein Angebot verbessern und mit personalisierter Werbung oder individuellen Angeboten seine Einnahmen maximieren. Außerdem helfen Daten herauszufinden welche Anzeigenplätze überhaupt relevant sind.

Selbst Single Player Spiele ohne Highscore-Liste oder Online-Multiplayer messen heutzutage jeden Schritt und speichern Unmengen an Daten digital. Wo brechen Spieler das Spiel ab? Wie ist ihr Spielstil? Wie lange spielen sie durchschnittlich und bei welchem Rätsel benötigen sie besonders viel Zeit? So wichtig und positiv Daten für die User Experience für zukünftige Entwicklungen oder Patches sind, so negativ können sie bei Missbrauch für den Nutzer werden. Denn Online-Sicherheit wird immer wichtiger und Datenschutz ein immer heikleres Thema. Die digitale Transformation schreitet unaufhörlich voran und das Sammeln großer Mengen von Daten gehört zur Basis jeder Entwicklung. Für Spieler kann das Wissen über die Vielzahl der Abfragen von Nutzerdaten sehr beunruhigend sein, auch wenn sie transparent und alles andere als heimtückisch über die Verwendung vorab informiert werden.

Große Pläne erfordern große Datenmengen

Die Verwendung von Daten zur Erstellung zielgerichteter In-Game-Werbung dient allein dem Ziel mehr Einnahmen zu generieren. Dank Daten-Kraken aus Social Media – wie beispielsweise Facebook – kann so ein detailliertes Profil der Spieler erstellt werden, was den Unternehmen hilft günstig und einfach ähnliche Menschen zu finden, die mit hohem Interesse ebenfalls am Spiel interessiert sein könnten und somit derselben Zielgruppe angehören. Doch auch hier sollte man die positiven Punkte nicht aus den Augen verlieren. Denn das heißt, dass es mehr aktive Spieler im Spiel gibt (ein Problem, das vor allem viele Indie Online Games haben wo Wartezeiten bis zu einer Stunde dauern können oder man vergeblich andere Spieler sucht). Das heißt auch, dass mehr Geld dem Unternehmen zur Verfügung steht, um das Spiel weiterzuentwickeln oder aber in neue Spiele-Entwicklungen zu investieren.

Wie anfangs schon erwähnt hilft die Verwendung großer Daten jedoch bei der direkten Verbesserung der Spiele selbst. Mit Analysen der Daten können die Spiele-Hersteller so wichtige Erkenntnisse über die Gewohnheiten der Spieler herausfinden und diese interpretieren. Das Ziel ist natürlich ein Erlebnis zu schaffen, dass für den Spieler noch befriedigender ist, so dass er länger im Spiel bleibt und bzw. oder mehr Geld ausgibt. Das Verfolgen der Spieler eignet sich perfekt dazu um über mehr über die Fähigkeiten der Spieler herauszufinden, um so die Schwierigkeit bestimmter Levels anpassen zu können oder die generellen Schwierigkeitsgrade von Spielen überhaupt erst definieren zu können. Zu viel Frust birgt die Gefahr, dass Spieler das Spiel zur Seite legen und ggf. nie wieder anfassen. Ist das Spiel jedoch zu einfach, eine Herausforderung gefühlt nicht gegeben, geht dies zu Lasten des Spielspaßes, was letztlich ähnlich endet. Die Optimierung des Spiels im Hintergrund verbessert das Gesamterlebnis und hilft auch bei zukünftigen Spielen die gezogenen Learnings mit einfließen zu lassen. Beliebte Rätsel können weitergesponnen werden. Stellt sich bei der Überprüfung der Daten heraus, dass die Spieler immer wieder an einem bestimmten Punkt eines Levels stecken bleiben, können so zeitnah Änderungen vorgenommen werden. Dies könnte ein Tipp-Mechanismus sein oder aber eine völlige Änderung am Level-Design. Manchmal hilft vielleicht das Highlighten einer bestimmten Fläche, die der Spieler verstärkt wahrnehmen kann, um unterbewusst zu verstehen wo es intuitiv weitergeht. Erhöhtes Engagement sorgt zudem für mehr Einnahmen. Daher ist der Anreiz der Spiele-Entwickler sehr hoch Big Data zu verwenden. Entscheidungen sollte man immer nur aufgrund von Daten und nicht aus dem Bauch heraus treffen. Schafft man es zusätzlich für den Spieler ein smartes Produkt zu schaffen, hat man bereits die Grundlagen für ein erfolgreiches Spiel gelegt.

Big Data, Big Industry

Vergleicht man die Videospielindustrie mit der Musikindustrie oder den Umsätzen der Kinokasse, erkennt man sehr schnell wie stark der Markt in Wirklichkeit ist. International gesehen erwirtschafteten Videospiele mehr Geld als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Aber auch am Beispiel Deutschland, siehe Bericht der Gameswirtschaft, kann mehr sehr schnell erkennen, wie stark der Einfluss der Videospielindustrie auf die Wirtschaft ist. Doppelt so viel Umsatz wie die Musikindustrie, das Vierfache was an der Kinokasse eingenommen wird und doppelt so viel Umsatz wie analoge Spielsachen.

Bei all dem was finanziell auf dem Spiel steht, dürfte es keine Überraschung sein, dass Unternehmen im Gaming-Sektor jeden erdenklichen Grashalm nutzen, um sich einen Vorteil verschaffen und noch weiter wachsen zu können. Neben den Core-Videospielen hat sich auch die Glücksspiel-Landschaft in den letzten Jahren dramatisch verändert. Spiele wie book of ra gratis werden immer beliebter. Aber auch der Aufstieg der mobilen Endgeräte und somit die Zunahme an Mobile Games hat sich als äußerst lukrativ erwiesen. Fast 50% des erwirtschafteten Geldes der Branche entfällt bereits auf Mobile Games – Tendenz steigend.

Und auch Fans des eSports dürfen sich freuen. Denn esport ist zu einem globalen Phänomen geworden, dass schon heute knapp ein Zehntel aller US-Sportübertragungen ausmacht. Auch Livestreaming wird von Jahr zu Jahr immer beliebter und ist ein weiterer äußerst einflussreicher Faktor für den Erfolg der Videospiel-Industrie. Und dies ist erst der Anfang. Die Übernahme von Twitch durch Amazon oder das Aufleben eigener Spieleentwickler-Studios des bekanntesten Versandhandels der Welt zeigte bereits vor wenigen Jahren wohin die Reise gehen wird.

Big Power: Live-Streaming

Glücksspiele hatten schon immer das Potenzial ein soziales Anliegen zu sein. Das stetige Wachstum von Live-Streaming hievt dieses gemeinschaftliche Element auf die nächste Stufe. In Livestreams können wir zusehen wie unsere Lieblingsstreamer Booster Packs und Truhen öffnen, um exklusive Waffenskins zu erhalten, Fußball-Stars, Emotes, Avatare und vieles mehr. Wir können ihnen dabei zusehen wie sie ihr Geld am einarmigen Banditen verlieren oder große Gewinne abräumen. Streaming-Plattformen wie Twitch sowie etliche externe Entwickler haben für die Zuschauer dieser Streaming-Plattformen Gamification-Möglichkeiten implementiert, um dem Zuschauer selbst gegen den Computer oder den Streamer virtuell und direkt im Chat antreten zu lassen. Dank Chat-Commands kann man sich mit etwas Glück virtuelle Punkte dazu verdienen, die man beispielsweise für Emojis oder hervorgehobene Chat-Kommentare einlösen kann. Das können Spiele wie ein virtuelles, russisches Roulette sein oder aber andere beliebte Casino-Spiele und Abwandlungen davon in Textform.

Die Spiele-Industrie kann den Live-Streaming-Trend nicht mehr ignorieren. Viele Spiele setzen auf Live-Streaming als Marketing-Kanal und geben zum Teil riesige Summen aus, damit bekannte Streamer ihre Spiele vorstellen und regelmäßig spielen. Es gibt sogar bereits Spiele, die für’s Streaming entwickelt werden. Sowohl was den Spaß der Zuschauer beim Zuschauen betrifft als auch den direkten Einfluss am Spiel, wenn Zuschauer beispielsweise voten können wie sich die Welt im Spiel verändert, um so direkten Einfluss zu nehmen und Teil des Spiels zu werden. Aber auch Online-Casinos haben sich bemüht mehr Live-Streaming-Spiele zu veröffentlichen. Dies geht natürlich auch auf den Wunsch der Spieler und der Community zurück. Auch mobile Apps setzen vermehrt auf Live-Streaming-Kompatibilität. Während Quiz-Apps vor wenigen Jahren noch für den Einzelnen interessant waren, um das Gehirn zu trainieren und geistlich fit zu bleiben, sind diese heute ein entspannter Zeitvertreib von der Couch aus geworden, um sich mit Freunden oder Menschen auf der ganzen Welt zu messen.