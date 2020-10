Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Spieleindustrie?

Die Corona-Pandemie wütet nun schon seit mehr als sechs Monaten auf der ganzen Welt. Die Maßnahmen, die die Bundesregierung ab Mitte März ergriffen hatte, führten zu teils sehr harten Auswirkungen für die Wirtschaft. Vor allem der Veranstaltungsbereich, aber auch die Gastronomie und letztlich viele Wirtschaftsbranchen waren und sind von den Corona-Maßnahmen hart betroffen.

Ab Mitte März 2020 fanden sich plötzlich viele Arbeitnehmer im Homeoffice wieder, mussten ihren Tagesablauf neu organisieren. Auch auf das Freizeitverhalten der Menschen hatte und hat die Corona-Pandemie große Auswirkungen. Geschlossen werden mussten ab Mitte März 2020 zum Beispiel Kinos, Museen, 0aber auch Casinos. Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen auf engstem Raum bzw. einem geschlossen Raum wurde die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus als besonders hoch eingeschätzt. Geschlossen waren unter anderem auch Restaurants, Kneipen, Discos und sogar viele Geschäfte (außer die für den täglichen Bedarf).

Die Freizeit der Menschen fand ab Mitte März über Wochen hinweg nur in den eigenen vier Wänden statt. Viele Erwachsene mussten umdenken. Statt in die Kneipe oder ins Restaurant zu gehen musste eine andere Beschäftigung her für den Abend bzw. für die Freizeit, die auch dadurch mehr wurde, da viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt wurden oder eben im Homeoffice arbeiten mussten. In Zeiten der Corona-Pandemie nahmen daher viele Erwachsene ihren PC bzw. Laptop oder ihr Smartphone zur Hand und meldeten sich kurzerhand bei einem Online Casino an.

Profiteure der Krise

Somit scheinen die Online Casinos die absoluten Gewinner dieser Gesundheitskrise zu sein? Allerdings profitierten hier auch nur die wirklich seriösen Online Casinos. Denn mit der neu gewonnenen Freiheit bzw. dem Mehr an Freizeit zum Spielen von Casinospielen sind die Verbraucher in der Corona-Pandemie nicht weniger anspruchsvoll geworden. Im Gegenteil:. Endlich haben viele einmal Zeit sich die Bedingungen, die AGBs der einzelnen Anbieter durchzulesen und die Angebote miteinander zu vergleichen.

Angebote vergleichen

Das heißt, wild darauf losgespielt haben die Verbraucher nicht. Es wurde eben nicht das erstbeste Online Casino ausgewählt aus der Suchmaschinenauswahl. Vielmehr wird und wurde von den Verbrauchern gerade in der Corona Gesundheitskrise großer Wert daraufgelegt, dass durch einen Vergleich der Angebote ein seriöses und möglichst günstiges Online Casino gefunden.

Seriös in der Hinsicht, dass das Online Casino im Besitz einer EU-Lizenz ist. Denn nur dann hat ein Kunde von einem Online Casino im Streitfall Anspruch auf die Rückerstattung seines Spielbetrags bzw. auf die Auszahlung seines Gewinns. Günstig kann ein Online Casino in der Hinsicht sein, als dass die für die Einzahlungen der Spielgebühr und die Auszahlungen von Gewinnen keine Gebühren oder nur geringe Gebühren erhoben werden.

Einen Blick sollte der User bei der Suche nach einem Online Casino auch auf den Support riskieren. Wie jedes andere seriöse Unternehmen legen seriöse Online Casinos großen Wert darauf, dass die User die Kundenbetreuung erreichen können.

Netten Bonus erhalten

Zudem bieten eine Reihe von Online Casinos bei der Einzahlung mit einer bestimmten Zahlungsmethode oder für ihre Neukunden oder auch ihre Bestandskunden Freispiele oder einen anderen Bonus an. Siehe zum Beispiel hier: https://casinoviking.com/de/freispiele-ohne-einzahlung/.

Was Bonus und Freispiele angeht, sollte der User unbedingt auf die Ausführung der Bedingungen für den Bonus achten. Diese Ausführungen sollten dem User freizugänglich und in einer verständlichen Sprache verfasst sein.

Krise einfach wegspielen

Dank der freien Zugänglichkeit des Online Casino Angebots auch während des – ja man kann sagen weltweiten – gleichzeitigen Lockdowns wegen der Corona-Pandemie, spielten sich viele Verbraucher die Sorgen, die mit Corona einhergingen, regelrecht weg. Der Zuspruch für die Online Casinos war ab Mitte März 2020 enorm hoch. Noch größer als in Deutschland wuchs das Interesse der Verbraucher in Spanien während des dortigen sehr massiven Lockdowns.

Dort fürchtete man seitens der Regierung sogar, dass sich die verunsicherten Menschen regelrecht in die virtuelle Glücksspielwelt flüchteten. Aus diesem Grund verbot man in Spanien während des dortigen Lockdowns sogar Casino- und Glücksspielwerbungen bis spät in die Nacht, was in Deutschland nach wie vor erlaubt war. Profitiert haben die Online Casinos dennoch von der Corona-Krise, auch in Spanien.

Einige Psychologen fanden es sogar gut, dass Menschen, die wegen des Lockdowns ins Homeoffice oder in Kurzarbeit geschickt wurden, sich mit Glücksspiel befassten.

Grund dafür war, dass auf diese Weise Streitigkeiten in der Familie vermieden werden konnten. Denn eine andere Befürchtung der Psychologen war, dass da die Menschen zu Hause bleiben mussten, die Gewalt in der Familie zunahm.

Spielsucht vorbeugen

Allerdings rieten die Psychologen gleichzeitig auch dazu nicht in die Spielsucht abzurutschen. Hierfür haben aber seriöse Online Casinos auch ihre Vorkehrungen getroffen. Angeboten werden in seriösen Online Casinos technische Möglichkeiten, um das Spielverhalten zu reglementieren. Hierzu gehört die Möglichkeit des Setzens von Einsatz- und Zeitlimits.

Seriöse Online Casinos werden bald belohnt

Da die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist und der Herbst und Winter bevorstehen und die Corona-Regeln wieder angezogen worden sind von der Bundesregierung, sieht die Zukunft der Online Casinos weiterhin rosig aus. Denn wieder werden vermehrt Menschen am Abend nach der Arbeit sich eher zu Hause vor dem PC oder Laptop aufhalten, statt in die Kneipe zu gehen etc. Die seriösen Online Casinos sollen für ihr Verhalten vor und während der Corona-Pandemie nun endlich auch in Deutschland belohnt werden. Denn ab 2021 will Deutschland endlich eigene Online-Lizenzen vergeben. Allerdings wird die Vergabe der Lizenzen noch einige Monate dauern.