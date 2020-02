Warum anonyme Casinos die Casinos der Zukunft sind

Es ist fast kaum möglich, sich im Internet anonym zu bewegen, da auf verschiedenen Wegen überwacht und genau verfolgt wird, was man genau online tut. Es stellt sich die Frage, was es mit den neuen Online Casinos auf sich hat, die sich Anonyme Casinos nennen. Gibt es sie wirklich oder ist es in Wahrheit nur ein irreführender Titel? Es stellt sich auch die Frage, ob es dort auch Gutschein Codes gibt, wie den 1xbet Gutscheincode oder ob diese Online Casinos von der Vergabe von Codes absehen.

Wenn man schon einmal in einem Online Casino um Echtgeld gespielt hat, dann weiß man sicher, was diesen Anbieter ausmacht. Online Casinos müssen strengen Auflagen entsprechen, bevor sie von einer Behörde lizenziert werden. In der Fußzeile dieser Website und anderer Online Casinos kann man nachsehen, von wo die Lizenz stammt. Des Weiteren verlangen diese legitimen Webseiten eine Registrierung, bevor man Geld einzahlen und mit dem Spielen beginnen kann.

Während dieses Registrierungsprozess muss man bestimmte Angaben machen wie:

Persönliche Informationen (Name, Alter, Geschlecht)

Kontakt Informationen (Adresse, Telefonnummer, Land)

Passwort und Benutzername

Die Casinos sind dazu aufgefordert, diese Daten sicher zu verwahren, da online Glücksspiel leider auch in der Vergangenheit bereits für rechtswidrige Handlungen wie Geldwäsche missbraucht wurde. Es ist demfall so, dass der Gesetzgeber enorme Probleme damit hat, wenn Spieler plötzliche anonym spielen können. Es sollte aber an dieser Stelle erwähnt werden, dass Anonymes Casino nicht gleich Anonymes Casino ist. Denn die legitimen Anonymen Casinos verlangen einfach nur weniger Informationen vom Spieler, so dass der Spieler sich schneller anmelden kann und nicht das Gefühl bekommt, sensible Daten preisgeben zu müssen.

Diese Online Casinos arbeiten in der Regel mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder verwenden die Zahlungsmethode Trustly, eine Zahlungsmethode, die in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat. Es gibt viele Gründe, warum Spieler es vorziehen, so anonym wie möglich zu bleiben. Zwar spielen heute tausende von Menschen online, das Glücksspiel wird aber von einer sozialen Stigmatisierung begleitet. Viele Spieler würden ihre Freizeitbeschäftigung liever vor Familie und Freunden verstecken.

Dazu stehen aber andere Dienste, wie VPNs zur Verfügung und man sollte auch immer darauf achten, dass man den Webseitenverlauf löscht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine anonyme Zahlungsmethode wie Trustly zu verwenden. Bei Trustly Casinos verlinkt man sich nur mit dem Trustly Konto und braucht sich nicht einmal zu registrieren, da die Daten, die bei Trustly hinterlegt sind, mit übernommen werden.

Das könnte übrigens auch für Spieler interessant sein, die sich gerne bei neuen Online Casinos anmelden und den Anbieter ausprobieren möchten. Diese Spieler hassen es einfach nur, wenn sie bei jeder Seite den Registrierungsprozess durchlaufen müssen und persönliche Daten online eingeben müssen. Diese Spielergruppe wird auf jeden Fall vom anonymen Casino profitieren. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass immer mehr Online Casinos diesen Weg der Registrierung einschlagen werden, da sich so höchst wahrscheinlich noch mehr Spieler anmelden.

Es ist aber Vorsicht geboten. Es gibt anonyme Casinos online, die weder eine Lizenz besitzen, noch einen Spielerschutz gewährleisten. Diese unseriösen Online Casinos sollte man unbedingt vermeiden. Spieler sollten immer darauf achten, dass sie sich bei einem lizensierten Online Casino anmelden, wo sie anonyme Zahlungsmethoden verwenden können, denn so sind sie dem anonymen Spielen einen Schritt näher. Diese Online Casinos sind auf dem richtigen Weg und haben eine rosige Zukunft vor sich.