Trials of Mana – Neuer Gameplay-Trailer zum Remake

Zum kommenden Remake „Trials of Mana“ ist ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht worden. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Bei „Trials of Mana“ handelt es sich um eine Neuauflage des dritten „Secret of Mana“-Ablegers, der besser unter der Bezeichnung „Seiken Densetsu 3“ bekannt ist. „Seiken Densetsu 3“ erschien 1995 für die Super Nintendo und gehört zu den besten Rollenspielen dieser Zeit. Schon lange wünschen sich Fans die Reihe zurück, doch alle Versuche scheiterten bisher.

2018 brachte Square Enix die Reihe mit der Neuauflage des wohl bekanntesten Teils der „Secret of Mana“-Reihe zurück. So wurde der einstmals 1993 veröffentlichte Super Nintendo Klassiker „Secret of Mana“ („Seiken Densetsu 2″) in einer komplett überarbeiteten Grafik für die Playstation 4, PS Vita und den PC veröffentlicht. Sonderlich gut kam dieser zwar nicht an (Metascore 63), doch scheinbar verkaufte sich der Titel gut genug, um eine weitere Neuauflage zu rechtfertigen.

„Trials of Mana“ soll am 24. April 2020 für PS4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden. Wie es derzeit den Anschein macht, wird noch zu gegebener Zeit eine Demo veröffentlicht, die dank eines Game-Trackers auf Gamstat ausfindig gemacht wurde.

In „Trials of Mana“ werden die Spieler eine ineinandergreifende Geschichte verwobener Schicksale erleben dürfen, die von der Wahl des Hauptcharakters und seiner Verbündeten bestimmt wird. „Als die Welt von Dunkelheit verhüllt war, vernichtete die Göttin des Mana die acht Benevodoner, Monster, die nur Zerstörung brachten, mit dem Mana-Schwert. Sie sperrte diese Schrecken in den acht Mana-Steinen ein und rettete die Welt. Geschwächt verwandelte sich die Göttin in einen Baum und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Mächte des Bösen versuchten die Benevodoner zu befreien, um die Kontrolle zu erlangen. Mit einem furchtbaren Krieg trieben sie ihren Plan voran, die Reiche zu destabilisieren. Der Frieden war Geschichte. Das Mana verschwand langsam aus der Welt und der Mana-Baum begann zu verdorren…“