Beste Merkur Slots

Merkur online casino wurden von der deutschen Firma Merkur Gaming ins Leben gerufen. Mit den Jahren gab es dann nicht mehr nur Spielautomaten gratis spielen, sondern auch ganze Spielbanken, die es mit Leben zu befüllen galt. Um echtes Geld ging es seit 2011 bei Merkur. Im Jahr 2017 wurde eine Software für die Casinos von Merkur vom Markt genommen.

Die Slot Spiele von Merkur standen schon immer für Kreativität und Innovation. Das Unternehmen gehört der Gauselmann Gruppe an, welche sich einen weltweiten Namen für Automatenspiele gemacht hat.

Die Spiele selbst sind nicht nur fesselnd, sondern bieten auch Aufregung. Dies gilt auch nicht nur für ein Land, sondern kann in jeder Sprache und jedem Land, in dem die Spiele erlaubt sind auch gefunden werden. Der Kundenservice hat bei Merkur Priorität. Dies soll dabei helfen, dass sich der Spieler mit den einzelnen Games wohlfühlt und seinen Spaß damit hat. Da verwundert es wohl auch niemanden mehr, dass Merkur zu den Anbietern gehört, die auf dem Weltmarkt mit am häufigsten genutzt werden.

Queens Citadel

In dem Spiel geht es darum eine Zitadelle zu erobern und die Königin vom Tron zu stoßen. Dabei kann der User hohe Gewinne abräumen. Nicht grundlos handelt es sich bei dem Game um eines der beliebtesten von Merkur. Es gibt einige zusätzliche Angebote und viele Gewinnchancen, die es nur zu nutzen gilt.

221B Baker Street

Bei 221B Baker Street kommt es den meisten Usern auf die ansteigende Spannung an. Er muss den Inspektor durch das dunkle und gruselige London führen, um Verbrecher einzufangen. Das dies nicht so leicht ist, wie es zu klingen scheint, zeigen bereits die ersten Minuten. Auch die Bonusangebote und ab und an auftauchende Special Features machen es dem Spieler leicht, dieses Game über Stunden zu nutzen.

Age of Machines

5 Embleme 3 Rollen und schon kann der Spaß beginnen. Immer wieder kommt es zu hohen Jackpots, die wohl jeder User gerne knacken möchte. Negativ zu sehen ist, dass es hier keine Bonusse gibt. Ist eine Runde zu Ende, ist sie ohne Wenn und Aber auch zu Ende.

Brilliant Sparkle

Wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um Diamanten. Es gibt 5 Walzen und 10 Gewinnlinien. Dazu noch den Wild Multiplikator und die Gamble Funktion, die den Spieler reizen sollen. Die Auszahlungsquote liegt mit über 96 Prozent im oberen Segment und beim Einsatz kann der User zwischen 1 Cent und 20 Euro alles machen, was er sich selber zutraut.

Random Joker

Bei diesem Game setzt Merkur auf den klassischen Spielspaß. Es ist perfekt für Anfänger geeignet, da nicht mehr als 2 Euro gesetzt werden können. Natürlich fangen die Einsätze auch hier bei einem Cent an. Obst ist gesund und so können beispielsweise die Erdbeeren bis zu 300 Euro einbringen. Bei Ananas sind die Gewinne sogar oftmals 400 Euro wert. Der Joker ist natürlich der Hit, dieser kann den glücklichen Gewinner mit bis zu 1000 Euro glücklich machen.

Knockout Wins

Auch bei Knockout Wins handelt es sich um ein 5 x 3 Slot Game. Es gibt unteranderem den Multiplikator, FreeSpins, aber auch Wild und ScatterSymbole. Das Spiel selber jst seit Ende Juni 2017 auf dem Markt. Leider wirft es keine höheren Gewinne als 200 Euro ab.

Succubus Offer

In dem Slot Spiel Succubus Offer geht es um Dämonen. Der User hat 5 Walzen vor sich und 20 Gewinnlinien. Zu den Besonderheiten gehört das Mystery Symbol und das Wild Symbol. Es wird in mehreren Online Casinos angeboten und kann dort mit echtem Geld bespielt werden. Online beträgt die Auszahlungsrate über 95 Prozent.

Night of the Werewolf

Wilde Bestien zu jagen, wer hatte nicht schon mal diesen Traum. Dieser wird mit Night of the Werewolf wahr. Es gibt in diesem Slot Game Free Spins, zu denen es immer noch eine kleine Überraschung gibt. Hier müssen nicht unbedingt alle Walzen das gleiche Symbol zeigen.

Railroad

Ab in den Wilden Westen. Hier sind die Spielsymbole ganz in Westernmanier angelegt. Es gibt Cowgirls, Planwagen und mehr, die den User in eine ganz andere Welt, nicht jedoch mit kleineren Gewinnen bringt.

Fallen Alien

Maximal können hier 40 Euro eingesetzt werden. Der Mindesteinsatz beträgt 30 Cent. Das Thema dreht sich natürlich um den Weltraum, in dem es viele niedliche Aliens, aber auch Waffen und Raumschiffe zu bestaunen gibt.

Brexit hin oder her, mit dem Slotspiel 221B Baker Street durch die Straßen von London ziehen wird jedem Gamer Spaß machen. Es ist einfach eines der besten Spiele, die Merkur je auf den Markt gebracht hat.