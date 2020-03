Tools Up! – Multiplayerchaos bei der Hausrenovierung

Tools Up hat sehr lange auf unseren Festplatten geschlummert, bis wir es endlich mal testen konnten. Allerdings wollten wir auch eine wichtige Voraussetzung erfüllen, es nämlich im Couch-Koop spielen. Trailer, Screenshots und Pressematerial deuteten nämlich bereits an, dass hier der Zauber des Spiels versteckt liegt. Nun können wir uns endlich intensiver mit dem von „The Knights of Unity“ entwickelten und bereits im Dezember 2019 veröffentlichten Spiel befassen. Ist das Spiel auch etwas für euch? Schauen wir mal nach! Tools Up!

Schaffe schaffe und so weiter…

Zu Beginn würden wir natürlich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Die gibt es aber nicht wirklich. Ihr seid ein Team eines Handwerksbetriebs bestehend aus einer bis vier kleinen, knubbeligen Personen. Ein Auftrag bringt euch in ein großes Gebäude, wo ihr nach und nach Raum für Raum abarbeitet. Jeder Raum ist dabei ein neues Level, welches ihr in einem bestimmten Zeitlimit beenden müsst. Schafft ihr das, gibt es drei Sterne als Belohnung, schafft ihr es nicht, bekommt ihr ein bis zwei davon, je nachdem, wie viel ihr geschafft habt. Mehr Erzählung gibt es nicht. Wenn wir ehrlich sind, ist das aber auch kein allzu großes Drama. Natürlich hätte eine unterhaltsame Geschichte die Motivation unterstützt. Ein Spiel wie Overcooked, von dem Tools Up ganz klar inspiriert ist, hat das mit einer völlig wahnwitzigen Geschichte ja auch vorgemacht. Hier steht nun halt das Gameplay im Vordergrund.

Auch hier wurde sich einiges von Overcooked abgeschaut. In jedem Raum, den ihr betretet, liegt ein Bauplan, der euch anzeigt, wie die Räume auszusehen haben. Nun müssen manchmal Fliesen und Tapeten abgerissen, Schutt weggeräumt und Farbe weggewischt werden. Wände werden mit der richtigen Farbe gestrichen und Teppich wird verlegt. Manchmal muss vorher aber noch Mörtel, Zement oder Fliesen- und Tapetenkleister angerührt werden, um die Wände und Böden bearbeiten zu können. Gerade die Kleister fordern schnelles Handeln, da es sonst wegtrocknet, bevor ihr euer Material angebracht habt. So steht ihr immer wieder vor unterschiedlichsten Aufgaben, müsst euch Überblick verschaffen und die richtigen Materialien finden, um den Auftrag zu erfüllen. Am Ende räumt ihr alles an unnötigem Material aus der Bude und die Mission ist abgeschlossen.

Tools Up! Abrisskommando für Anfänger!

Tools Up setzt dabei vor allem auf eine sehr simple Steuerung. Eine Taste zum Aufheben und Ablegen, eine Taste zum Benutzen und Auftragen des Materials. Das macht das Spiel außerordentlich zugänglich für alle Anwesenden. Der Fokus liegt dann schnell nicht mehr darauf, die Tasten zu erklären. Vielmehr könnt ihr euch direkt darauf konzentrieren, Kommandos zuzurufen, Aufgaben zu verteilen oder euch zu beleidigen, wenn etwas nicht funktioniert. Je mehr Charaktere dabei mitmischen, umso wuseliger und unterhaltsamer wird die Runde. Dabei ist es dann auch egal, ob ihr euch in die Kampagne oder den Party-Modus schmeißt. Alleine jedoch habt ihr schnell ein sehr eintöniges Spielerlebnis. Das können wir also nicht empfehlen. Da Tools Up aber auf jeder aktuellen Spieleplattform zu haben ist, könnt ihr euch die optimale Version für wilde Multiplayer-Runden aussuchen.

So könnt ihr euch in der Kampagne mit den Mechaniken vertraut machen. Versucht ihr, überall die maximale Sternenausbeute zu holen, sind auch schnell alle zusätzlichen Charaktere freigeschaltet. Neben den klassischen Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen kommen dann noch Otter, Koalas, Karpfen oder Hunde hinzu. Allesamt mit vier unterschiedlichen Farbmustern, um euch voneinander unterscheiden zu können. Die knuffigen Charaktere bieten durchaus einen Antrieb, alle freischalten zu wollen. Zusammen mit den immer wieder unterschiedlichen Rahmenbedingungen wie fließender Lava oder glitschigen Eisflächen ist die Kampagne auch ohne Geschichte abwechslungsreich für diverse Runden, bevor ihr euer Können im Partymodus gänzlich auf die Probe stellt.

Was nicht passt, wird passend gemacht!

Die Gestaltung von Tools Up ist dabei sehr cartoonig. Auf kleine Details wird verzichtet, was dem Spiel aber nicht schadet. Die Optik ist zweckmäßig und mindert den Spielspaß keinesfalls. So könnt ihr auf den ersten Blick erkennen, was zu tun ist. Einzig die Nutzung des Bauplans und der damit einhergehende Blaustich über der Wohnung irritiert am Anfang. Schwierig ist dann auch, wenn ihr die Perspektive wechseln wollt, um alle Wände zu überblicken. Dass dies nur mit dem Bauplan in der Hand funktioniert, ist manchmal etwas nervig. Aber auch das spielt sich mit der Zeit ein und ein Blick auf das Geschehen reicht, um sofort zu wissen, wie die ersten Arbeitsschritte aussehen.

Wo wir gerade bei der Gestaltung sind, noch ein paar Worte zum Soundtrack. Der ist angenehm unauffällig. Weder störend noch großartig zum Mitsummen anregend dudelt er sympathisch im Hintergrund. Aber wie auch das optische Design können wir hier am ehesten das Wort „zweckmäßig“ verwenden. So viel hört man davon nämlich auch gar nicht, wenn man seine Mitspieler und Mitspielerinnen lautstark anschreit, weil die vor eurer Nase eine Tür geschlossen haben oder den Mülleimer in ihren Raum geschleppt haben, obwohl ihr noch massig Tapete abreißen müsst.

Fazit

Tools Up macht wirklich Spaß! Zumindest, wenn ihr mindestens zu zweit seid. Alleine macht ihr besser einen großen Bogen um das Spiel. Ansonsten habt ihr aber herrlich unterhaltsame Spielrunden mit sympathischen Figuren und einem zugänglichen Konzept. Manchmal fehlt der simplen Steuerung etwas die Präzision, wenn zu viele Gegenstände auf einem Feld liegen. Eine kleine Geschichte wäre für die Kampagne ganz nett gewesen. Aber im Fokus steht eben das Miteinander. Und das funktioniert hier wirklich großartig. In unseren Augen ist das Spiel sogar noch zugänglicher als Overcooked, wo man deutlich schneller an seine Grenzen stieß, wenn die Absprachen nicht perfekt saßen. Eine warme Empfehlung also von unserer Seite!