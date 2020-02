The Wonderful 101 – Remaster soll einer breiten Masse dienen

Die Entwickler von Platinum Games haben eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, um eine Remaster Version von „The Wonderful 101“ einer breiten Masse an Spielern zugänglich machen zu können. Innerhalb weniger Stunden war die Finanzierung gesichert, sodass der Titel bereits im April 2020 für die PS4, Nintendos Switch und den PC veröffentlicht wird.

Aktuell können interessierte Spieler sowie Fans weiterhin Geld in die Remaster-Version investieren, denn die Kickstarter-Kampage läuft erst in 24 Tagen aus. Insgesamt konnten die Entwickler schon über 1,4 Mio. Euro einnehmen, wodurch nicht nur die angepeilten 45.250 Euro bei weitem übertroffen wurden, sondern auch schon einige Stretch-Goals erzielt wurden. Nebst umfangreicher Kampagneninfos findet ihr auch einen toll gemachten Trailer auf Kickstarter, der vermutlich ausschlaggebend dafür war, dass so viel Geld innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen ist. Das Besondere ist auch, dass neben der Switch-Version bereits die Steam- als auch PS4-Version als Kickstarter-Ziel erreicht wurde und somit jeweils eine Umsetzung auf der Plattform erhält. Zwei Ziele stehen jedoch noch aus.

Stretch-Goals in der Übersicht

50.000 Dollar: Switch-Version (erreicht)

250.000 Dollar: Steam-Version (erreicht)

500.000 Dollar: PS4-Version (erreicht)

1 Million Dollar: Time Attack (erreicht)

1,5 Millionen Dollar: Luka’s First Mission (erreicht)

1,75 Millionen Dollar: Remix-Soundtrack

2 Millionen Dollar: Luka’s Second Mission

Doch warum entschied man sich überhaupt dafür eine Remaster-Version zu „The Wonderful 101“ entwickeln zu wollen? Wie Director Hideki Kamiya ausführt, geht es schlichtweg darum, den kommerziellen Misserfolg der 2013 veröffentlichten Wii U-Fassung vergessen zu machen. Darüber hinaus wolle man den ungewöhnlichen Action-Titel einer breiteren Spielerschaft zugänglich machen.

„Wir haben The Wonderful 101 seinerzeit im Jahr 2013 für die Wii U veröffentlicht und aus verschiedenen Gründen entwickelte es sich für uns zu einem kommerziellen Misserfolg. Studio-Oberhaupt Inaba und ich haben seitdem beklagt, dass nicht viele Spieler in der Lage waren, es zu erleben“, so Kamiya.

Und weiter: „Ich bin mir nicht sicher, wann wir angefangen haben darüber nachzudenken, das Spiel auf andere Plattformen zu bringen. Zunächst mussten wir uns ohnehin mit Nintendo beraten. Als wir uns mit ihnen zusammensetzten, erklärten wir unsere Situation: Wie das Spiel bei der Veröffentlichung nicht erfolgreich war und wie wir es auf moderne Konsolen bringen wollten.“

„Ich meine, es war wirklich enttäuschend für uns, weißt du? Wir haben so hart gearbeitet, um dieses qualitativ hochwertige Spiel zu entwickeln. Wir hatten gehofft, dass viele Spieler es spielen würden. Aber das ist nicht wirklich gelungen. Als Ergebnis unserer Verhandlungen hat die Freundlichkeit von Nintendo sowohl die Häfen als auch diese Kampagne ermöglicht“, heißt es abschließend.