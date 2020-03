The Longing: 400 Tage Spielzeit im Test

The Longing ist kein Spiel für einen Abend. Es ist eher ein Spiel für 400 davon. So lange dauert es nämlich maximal, den Titel des Studio Seufz zu beenden. Ein Spiel zum Entschleunigen, das gerne auch mal im Hintergrund laufen darf. Wir haben uns die letzten Wochen in die dunklen Höhlen des Titels geworfen und sind noch immer nicht am Ende, haben noch immer nicht alles entdecken können. Was wir bis dahin erlebt haben, könnt ihr aber im Folgenden lesen.

Willkommen im Reich des Schattens

Euch dürfte direkt aufgefallen sein, dass dieses Mal keine Wertung für das Spiel vergeben wurde. Das hat vor allem den Grund, weil sich The Longing nur schwer nach den herkömmlichen Maßstäben bewerten lässt. Das, was das Spiel sein will, erfüllt es unserer Meinung nach perfekt. Aber ob ihr damit etwas anfangen könnt oder schon nach fünf Minuten entnervt einen anderen Titel startet, ist so sehr abhängig von eurer individuellen Einstellung wie bei kaum einem anderen Titel. Wir möchten uns hier also vor allem darauf fokussieren, das Spiel zu beschreiben. So versuchen wir, euch so gut es geht einen Eindruck vermitteln, von dem ihr für euch ableiten könnt, ob ihr euch den Titel zulegt oder lieber einen großen Bogen darum macht.

Ihr spielt den sogenannten Schatten, dessen König sich für 400 Tage schlafen legt. Kurz vorher gibt er euch die Aufgabe, diese Zeit abzuwarten. Ende. Mehr Setting gibt es nicht. Und so sitzt euer kleines Figürchen mutterseelenallein in seinem Zimmerchen und wartet. Oben am Bildschirm läuft die Zeit bis zum Erwachen des Königs. In Echtzeit. Auch, wenn ihr das Spiel beendet, läuft die Zeit weiter. Und es liegt nun an euch, wie ihr die Zeit nutzen wollt. Theoretisch könnt ihr The Longing dann sofort beenden und nach 400 Tagen wieder anschalten, um zu sehen, was passiert. So lange haben wir das Spiel allerdings noch nicht, als dass wir euch das spoilern könnten. Wenn euch das allerdings zu doof ist, habt ihr die Möglichkeit, den kleinen Schatten auf Erkundungstour zu schicken.

Ich setz‘ dann mal einen Kaffee auf…

The Longing lässt sich am ehesten noch in die Sparte Idle-Game packen, auch wenn vereinzelte Adventure-Elemente vorhanden sind. Idle Games sind Spiele, die hauptsächlich im Hintergrund laufen. Ihr gebt einen Befehl und wartet dann erst mal ein bestimmtes Zeitintervall, bis dieser Befehl ausgeführt wurde. Das heißt hier konkret, dass ihr den Schatten an einen bestimmten Punkt seiner Höhle schickt und dann schlurft er los. Langsam. Sehr langsam. Er hat schließlich alle Zeit der Welt, 400 Tage um genau zu sein, wieso sollte er sich dann abhetzen? Findet ihr eine große Tür, kann es einige Stunden in Echtzeit dauern, bis diese geöffnet ist. Das sind dann Momente, in denen ihr das Spiel minimieren und etwas anderes machen könnt oder weiter die Höhle erkundet.

Euch bleibt die gesamte Zeit die Möglichkeit, Wegpunkte zu setzen, um euren Schatten direkt zu wichtigen Orten schicken. Das funktioniert natürlich nicht wie eine Schnellreisefunktion, euer kleines Wesen schlurft dann nur zielsicher dorthin. Da sich die Höhle labyrinthartig über unzählige Gänge erstreckt, ist das auch eine sinnvolle Mechanik, wenn ihr einen Punkt sicher wiederfinden wollt. Andernfalls bleibt euch nur die Möglichkeit, selber eine Karte zu zeichnen. Im Spiel gibt es keine. Und so findet ihr dann Bücher, die ihr lesen könnt, Dekorationsgegenstände für euer Zimmer und Verbrauchsmaterialen für euren Kamin. Oder ihr sto´t auf mysteriöse Räume, deren Nutzen und Hintergrund euch nicht erschließt. Vielleicht passiert hier nach vielen Stunden etwas, weil zum Beispiel das Eis geschmolzen ist, oder esbleibt alles so, wie es ist.

Geduld ist eine Tugend

Das Zauberwort von The Longing heißt wohl Entschleunigung. Während andere Spiele darauf setzen, euch pausenlos zu fordern, unzählige Reize zu bieten, Gameplay auszufeilen und euch stetig vor neue Herausforderungen zu setzen, geht ihr mit eurem Schatten einen ganz anderen Weg. Ihr sollt euch Zeit nehmen, die Atmosphäre aufsaugen und nachdenken. Zumindest tut das euer kleiner Schatten pausenlos. Immer wieder werden kleine Gedanken oder Selbstgespräche eingeblendet, die seine Auseinandersetzung mit der Situation zeigen. Warum ist er überhaupt hier? Was soll er machen? Ist er einer von vielen Schatten? Wie nimmt er die Einsamkeit wahr? Ihr seid die gesamte Zeit über seine treuen Begleiter, könnt ihn alleine in der Höhle sitzen lassen oder ihn stetig auf neue Pfade schicken.

Die Trostlosigkeit und düstere Schwere der Höhlen wird durch die Gedanken des Schattens sowie die tragende Musik besonders untermalt. Und trotzdem findet sich immer wieder eine kleine Prise Humor, die euch das kleine Wesen ans Herz wachsen lässt. Zumindest, wenn ihr euch auf diese Spielerfahrung einlassen könnt. Wer weiß, auf welche Geheimnisse ihr in der Höhle so stoßt. Auch, wenn es keine großartigen Rätsel gibt, ist die Gesamtsituation an sich ein interessantes Mysterium. Die Frage ist nur, inwiefern ihr euch auf dieses entschleunigte Abenteuer einlassen könnt. Das ist der entscheidende Knackpunkt, wie viel ihr aus The Longing ziehen könnt.

Fazit

Und das ist auch der Grund, weswegen wir keine Wertung vergeben wollen. Wenn ihr auf sogenannte Idle-Games steht, dürfte The Longing absolut perfekt für euch sein. Hier wird dem Spielprinzip nämlich ein schönes, düsteres Setting gegeben, bis ihr entweder herausfindet, was nach 400 Tagen passiert oder ihr schon vorher auf ein anderes, mögliches, düsteres Ende stoßt. Seid ihr mit dem Konzept gar nicht vertraut, so könnte hier vielleicht eine lohnenswerte Erfahrung auf euch warten. Es ist nämlich schwer, vergleichbare Spielerlebnisse zu finden.

Seid ihr am Medium Videospiel generell interessiert, werft ruhig einen Blick in diesen Titel. Wisst ihr aber schon, dass ihr kurzweilige Action wollt, gefordert werden müsst und viel Abwechslung in einem Spiel braucht, meidet The Longing besser komplett. Dann werdet ihr nämlich nur schwer auf die Faszination stoßen, die dieses Spiel ausstrahlt. Wir hatten jedenfalls eine einzigartige Zeit und hoffen, entweder euer Neugierde zu wecken oder euch vor einer herben Enttäuschung zu bewahren.