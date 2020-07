The Last of Us Part 2 im Test – Kalt, brutal und wunderschön

Viele von euch werden „The Last of Us Part II“ zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon selbst erlebt und beendet haben, dennoch werde ich meinen Test so spoilerfrei wie nur möglich schreiben. In diesem Werk stecken so viele mutige Entscheidungen, die abschreckend wirken können und sogar viele Spieler verärgert haben, wie es der UserScore auf Metacritic wiederspiegelt. Zum Zeitpunkt des Tests liegt dieser gerade mal bei 4.9 von 10 möglichen Punkten, während im Gegensatz dazu die Meinung der Fachpresse einen Wertung von 94 Punkten erzielt. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sich viele Spieler vor Veröffentlichung des Titels eine Meinung aufgrund der massiven Spoiler gebildet haben, die jedoch in ihrer Knappheit nur an der Oberfläche kratzen und kaum das gesamte Ausmaß der Geschichte wiedergeben. In diesem Test erzähl ich euch, wie es sich wieder anfühlt in die Welt von „The Last of Us“ einzutauchen, welche Verbesserungen vorgenommen wurden und ob der Titel wirklich so schlecht ist, wie es viele User vermitteln.

Wer „The Last of Us“ selbst gespielt hat, der weiß, dass dieser Titel eine sehr emotionale Geschichte erzählt und zwar auf einem Niveau, welches Videospiele nur selten erreichen. Wer es verpasst hat, sollte sich Zeit nehmen und es schleunigst nachholen. Was Naughty Dog im Jahr 2013 geschaffen hat war schlicht ein Meisterwerk in Sachen Storytelling und mit Part II heben sie diese Kunst nochmal auf ein komplett neues Level. Dank der überragenden Technik, die ich in dieser Form erst auf der nächsten Konsolengeneration erwartet hätte, liest man alle Emotionen von der Mimik und Gestik ab, ohne das nur ein Wort fällt. Alles wirkt so realitätsnah, dass es auch ein Film sein könnte.

Wie sonst?

Part II steigt nur wenige Wochen nach den Ereignissen des Vorgängers ein. Joel und Tommy sind auf einer Patrouille unterwegs und bei dieser Gelegenheit erzählt Joel seinem Bruder was er mit Elli durchgemacht hat, nachdem sie Jackson verlassen hatten, um die Fireflies zu finden. Tommy versteht Joels Entscheidung und akzeptiert sie ohne über ihn zu urteilen. Am gleichen Abend sucht Joel Ellie auf, doch ihre gemeinsame Reise ist zu Ende. Die Gefühle, die sie während der einjährigen Odyssee entwickelt haben scheinen verflogen. Es hängt eine eher befremdliche und beklemmende Stimmung in der Luft. Viel näher an der Realität hätte diese Szene nicht sein können. Wie sonst hätte diese Beziehung aussehen sollen? Selbstverständlich verbinden sie noch starke Gefühle miteinander, doch beide können sie nicht wirklich einordnen. Auch wenn sich bei Joel väterliche Gefühle für Ellie entwickelt haben, da sie ihn stark an seine verstorbene Tochter erinnert, versucht er langsam und zögerlich Ellies Gefühle für ihn zu erforschen. Bei Ellie haben sich ähnliche Gefühle entwickelt, doch zum einen hat sie ihren Sinn im Leben verloren und zum anderen sind die beiden im Grunde nichts weiter als zwei Fremde, die eine harte Reise zusammengeschweißt hat.

Nach diesem kurzen Prolog wird ein Zeitsprung von vier Jahren gemacht und die Ereignisse, die uns zu einer aufreibenden Rachemission führen, kommen in einem gemächlichen Tempo ins Rollen. Dank des langsamen Tempos zu Beginn nimmt man sich die Zeit euch die Charaktere vorzustellen und führt euch nach und nach in die Spielmechaniken ein. Das Werfen von Gegenständen lernen wir zum Beispiel in einer lustigen Schneeballschlacht mit Kindern kennen. Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich spielerisch nicht wirklich viel getan, dennoch sind die Veränderung im Detail derart durchdacht, dass sie die Spielweise grundlegend verändern können. Dementsprechend werden Spieler, die bereits den Vorgänger aus spielerischer Sicht langweilig und generisch fanden, kaum mehr Spaß mit dem Gameplay von Part II verspüren. Dafür hat sich einfach zu wenig getan.

Verbesserungen im Detail

Im Detail kann Elli nun springen, sich hinlegen und einen Ausweichschritt vollziehen. Auf die Sprungfunktion hätte man jedoch auch verzichten können, da es kaum einen spielerischen Mehrwert bringt. Sprungpassagen hätten auch wie bei „God of War“ gelöst werden können, indem man kurz vor der Kante die Sprungtaste betätigt. Zwar kann man auch Gegner mit Sprungattacken niederstrecken, doch muss man schon gezielt nach solchen Möglichkeiten suchen. Trotz Kenntnis darüber kam der Sprungangriff zumindest bei mir nie zum Einsatz.

Mit der Funktion des Hinlegens und dem Ausweichschritt hingegen hat man die Schleichpassagen sowie den Nahkampf aufwerten können. Man kann sich nun im hohem Gras hinlegen, um sich zu verstecken oder aber auch durch enge Passagen zwängen oder unter Lastwagen kriechen. Hierdurch eröffnen sich viele neue Möglichkeiten dem Blickfeld des Feindes zu entkommen. Doch auch Hinterhalte lassen sich dadurch besser planen und durchführen. Dank des Ausweichschrittes lassen sich zudem Nahkampfsituationen komplett zu eigenen Gunsten drehen oder können genutzt werden, um vom Feind zu fliehen. Auch den Bissen der gefürchteten Clicker kann man so im letzten Moment noch entkommen und ist ihnen nicht direkt ausgesetzt wie noch im Vorgänger. Eine weitere Neuerung im Gameplay stellen Hunde dar, die uns erschnüffeln können und denen man nicht so leicht entkommen kann. Zudem wurden die Infizierten etwas überarbeitet und um einige neue Arten erweitert wie den wiederstandfähigen Shambler der eine ätzende Rauchwolke absondert oder die hinterlistigen Stalker, die euch aus dem Hinterhalt angreifen.

Nur für Hartgesottene

„The Last of Us Part II“ ist zudem ein äußerst brutales Spielerlebnis. Jede Konfrontation ist zunächst erschütternd, da nicht nur die Gewalt explizit in aller Härte dargestellt wird, sondern auch akustisch präsent ist. Tötet man einen menschlichen Gegner, dann hört man seine Todesschreie oder sein erstickendes gurgeln und weitere Geräusche die mit dem Tod einhergehen. Als wäre das nicht genug, wollen uns die Entwickler auch ständig in Erinnerung rufen, dass wir gerade einen Menschen auf dem Gewissen haben, indem andere Feinde plötzlich den Namen des toten laut ausrufen und Rache schwören. Auch Hunde wurden unglaublich realistisch in Szene gesetzt. Auch sie hört man winseln, wenn ihr Herrchen stirbt oder sie selbst zu Tode kommen. Dennoch stumpft man im Laufe des Abenteuers ab und gewöhnt sich an die Brutalität. Verspürt man anfangs vielleicht noch reue und Mitgefühl, verflüchtigen sich solche Gewissensbisse nach wenigen Stunden. Wird man entdeckt, dann müssen halt alle sterben, damit ich überleben kann.

Vielleicht soll es aber auch genau so sein, immerhin schlüpfen wir in die Rolle von Ellie, die um jeden Preis ihre Rache bekommen möchte. In kaum einem anderen Spiel wurden die Gefühle der Charaktere so gut transportiert, dass ich als Spieler diese nicht nur nachvollziehen, sondern zum Teil auch selbst verspürt habe. Und sie gehen noch einen Schritt weiter, denn im Verlauf des Abenteuers müssen wir auch Abbys Geschichte durchleben und wir erleben die andere Seite der Medaille. Während uns andere Spiele ein Feindbild präsentieren und dieses unerschütterlich als das absolut Böse abstempeln, dreht Naughty Dog unsere Perspektive. Wer Böse oder Gut ist, liegt schließlich im Auge des Betrachters und im Kreislauf des Mordens kann es keine Gewinner geben. Am Ende war ich dermaßen mitgerissen, dass ich sowohl Ellie als auch Abby gleichermaßen in mein Herz geschlossen habe.

Noch keine Open-World

Darüber hinaus bauen die Entwickler ihr Konzept einer offenen Spielwelt, wie es bei der Erweiterung zu „Uncharted: The Lost Legacy“ zum Einsatz kam, noch weiter aus. Zwischen lineareren Schlauchpassagen öffnet sich die Spielwelt immer wieder zu größeren Arealen, wo wir die Möglichkeit bekommen zu erkunden und neue Gegenstände zu finden. Vor allem in diesen großen Gebieten verblüfft nicht nur die unglaublich schöne Grafik, sondern auch die Stärke des environmental storytellings, was Naughty Dog unglaublich gut beherrscht. Nimmt man sich die Zeit jeden Raum, jede Ruine oder auch Straße zu begutachten, dann hat man das Gefühl abseits der Hauptstory viele kleine Geschichten zu erleben. Dazu tragen natürlich auch die vielen Notizen bei, die man Abseits des Weges entdeckt. Diese Berichten von unzähligen tragischen Schicksalen in dieser grausamen Welt und lassen diese noch glaubhafter sowie greifbarer erscheinen.

Doch nicht nur die unzähligen Nebengeschichten tragen zur Motivation der Erkundung bei, sondern natürlich auch neue Waffen, zusätzliche Holster, Ressourcen zum Crafting, Pillen, um neue Fähigkeiten freizuschalten, Schrauben zur Verbesserung unserer Waffen, Skillbücher, die neue Fähigkeiten ermöglichen und Sammelgegenstände wie Superheldenkarten oder Münzen. Immer wieder wecken optionale Rätsel unsere Neugier. Je nachdem wie neugierig ihr seid, kann die Kampagne zwischen 25 und 35 Spielstunden betragen. Finden wir eine verschlossene Tür, dann muss es einen Weg reingeben, um diese von innen öffnen zu können. Mal ist es nur ein Fenster, welches wir zerschlagen müssen, an anderer Stelle müssen wir klettern und wieder an einer anderen müssen wir ein Seil so positionieren, dass wir uns daran festhalten können. Dabei ist die Physik grandios umgesetzt, denn Seile haben eine tatsächlich korrekte Länge und können nicht endlos in die Länge gezogen werden. Auch Glas zerbricht physikalisch korrekt.

Wer sich auf unzählige Umgebungs-Rätsel gefreut hat, den muss ich leider enttäuschen, davon existieren ehrlich gesagt recht wenige im Spiel. Das höchste der Gefühle sind einige Müllcontainer die man verschieben muss oder ein paar Seile die man an die richtige Stelle werfen soll. Immerhin ist die Welt von „The Last of Us“ ziemlich realitätsnah aufgebaut und dementsprechend müssen nur einige Hindernisse in Form von Trümmern überwunden werden, wie es im Vorgänger auch schon der Fall war. Darüber hinaus kann man optionale Safes entdecken, die eine Art Rätsel darstellen. Der Code für die Safes lässt sich immer in der Nähe entdecken. Wenn man aufmerksam genug ist, dann sind die Safes schnell geknackt.

Altbekanntes System

Das Crafting-System funktioniert genauso wie im Vorgänger. Mit Ressourcen wie Alkohol, Scheren, Lappen usw. bauen wir in Echtzeit Molotows, Medikits, Munition oder Bomben zusammen. Damit wir den Feinden gegenüber nie zu übermächtig erscheinen ist die Kapazität von Ressourcen und Munition begrenzt. Ist das vorgegebene Limit erreicht, kann keine Munition oder andere Ressource aufgehoben werden. Während die Kapazität der Ressourcen einen festen Wert nicht übersteigen kann, erlauben es uns einige Fähigkeiten zum Beispiel das Tragelimit von Rohrbomben zu erweitern.

Das Waffenhandling ist zu Beginn des Abenteuers recht schwammig und die Steuerung etwas träge. Dank unterschiedlicher Fähigkeiten, die das Zielen erleichtern und einzelnen Waffenmodifikationen, die man an der entsprechenden Waffe an der Werkbank anbringen kann, wird das Waffenhandling jedoch im Verlauf des Abenteuers deutlich besser. Zudem können wir im Skill-Tree die Herstellungszeit beschleunigen, die Lebensanzeige erhöhen oder auch den Lausch-Modus verbessern. Im Lausch-Modus werden uns Gegner durch Wände sichtbar gemacht und wir sehen ob uns gerade ein Hund erschnüffelt hat.

Technik die begeistert

Wie bereits eingangs erwähnt setzen die Entwickler von Naughty Dog neue Maßstäbe in Sachen Grafik und holen wirklich alles aus der PlayStation heraus. Es ist ein technisches Meisterwerk. Die Animationen der Figuren sind auf einem noch nie dagewesenen Level und die Soundkulisse ist grandios. Seien es die Geräusche der Umwelt, der Feinde oder aber auch die Schauspielerische Leistung der Sprecher, alles klingt grandios. Das Spiel hatte während meines Durchgangs weder Ruckler noch gravierende Bugs zu bieten. Ab und zu wurden einzelne Texturen erst spät nachgeladen und einige Clipping Fehler konnten ausgemacht werde, doch abseits davon konnte ich nichts Schwerwiegendes entdecken. Selbst nervige Ladezeiten wurden beinahe eliminiert. Beim Start des Abenteuers muss man eine etwas lange Ladezeit von ungefähr 2 Minuten in Kauf nehmen, danach gibt es im gesamten Abenteuer keine weiteren Ladezeiten. Selbst nach dem virtuellen Tod können wir in nur wenigen Sekunden weitermachen.

Darüber hinaus muss ich noch erwähnen, dass die Entwickler von Naughty Dog das zugänglichste Spiel aller Zeiten auf die Beine gestellt haben. Es gibt über 60 unterschiedliche Optionen das Abenteuer so anzupassen, dass auch Menschen mit Behinderungen das Spiel erleben können. Zudem kann man den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen. Neben den üblichen Einstellungen wie Leicht, Normal, Schwer usw. können die Spieler anpassen, wie klug sich die Gegner verhalten sollen, wie viele Ressourcen in der Welt verstreut liegen, ob unsere Begleiter sich defensiv oder aggressiv verhalten sollen und noch mehr. Hierdurch kann man das Abenteuer seinen ganz persönlichen Herausforderungswünschen anpassen und es so erleben, wie man möchte. Ich hoffe sehr, dass solche Optionsmöglichkeiten in naher Zukunft zum Standard werden, damit so viele Spieler wie nur möglich großartige Geschichten hautnah miterleben können.

Fazit

„The Last of Us Part II” ist ein großartiges Spielerlebnis geworden. Man kann vielleicht bemängeln, dass sich am Gameplay selbst zu wenig verändert hat, dass es zu wenig neue Gegnertypen und Waffenarten gibt, doch sowohl technisch als auch grafisch gibt es nichts auszusetzen. Die Soundkulisse ist durchweg gelungen. Die Geschichte muss jeder für sich beurteilen. Mir persönlich hat der Perspektiv-Wechsel sehr gut gefallen. Vor allem weil dieser auf eindringliche Weise verdeutlicht, dass Gut oder Böse im Auge des Betrachters liegt. Die Spieler durchleben eine emotionale Reise voller Hass, Wut, Verzweiflung aber auch Liebe. Ich werde diese Geschichte nicht so schnell wieder vergessen können und freue mich im Neues Spiel+ Modus erneut in diese Welt eintauchen zu können.

