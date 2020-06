The Last of Us Part 2 – 4 Millionen Mal verkauft

Sony vermeldet, dass sich ihr exklusives Survival-Adventure „The Last of Us Part 2“ bereits 4 Millionen Mal verkaufen konnte.

„The Last of Us Part 2“ befindet sich erst seit letzten Freitag, dem 19. Juni 2020, im Verkauf und bereits jetzt erreichen Publisher Sony und Entwickler Naughty Dog einen Meilenstein. Auf dem offiziellem Blog verkündet Sony die großartige Nachricht und bedankt sich bei den Fans unter anderem mit folgenden Worten:



„Wir sind den Millionen von Fans auf der ganzen Welt sehr dankbar, die The Last of Us Part II gespielt und ihre Erfahrungen in der letzten Woche mit uns geteilt haben. Wir haben uns vorgenommen, eine neue Art von Geschichte zu erzählen, die sich mit schwierigen Themen befasst und sie auf unerwartete Weise herausfordert. Es war unglaublich zu hören, wie die Erfahrung bei so vielen von euch Anklang gefunden hat, und zu sehen, welche Art von nachdenklichen Diskussionen dadurch ausgelöst wurden. Wir waren auch begeistert von eurer Kreativität – ob es sich um eure wunderschönen Fotomodus-Aufnahmen, umwerfenden Gameplay-GIFs oder die Songs handelt, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt.

The Last of Us: Part II wurde dank der Bemühungen von Hunderten talentierter und leidenschaftlicher Entwickler hier bei Naughty Dog ermöglicht. Wir können uns keine größere Ehre vorstellen, als die gleiche Leidenschaft zu sehen, die sich in den Menschen widerspiegelt, die es spielen. Vielen Dank, dass ihr uns dabei helft, diesen erstaunlichen Meilenstein erreicht zu haben.”