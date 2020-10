The Dark Pictures Little Hope – Launch-Trailer zum Episoden-Spiel

Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games haben den Launch-Trailer zum Horrorspiel „The Dark Pictures: Little Hope“ veröffentlicht. Dieser soll noch einmal auf den bevorstehenden Release des Titels am 30. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erinnern und zum Kauf animieren.

In „The Dark Pictures: Little Hope“ schlüpfen die Spieler gleich in mehrere Rollen. Man übernimmt die Kontrolle über vier Studenten und ihrem Lehrer, die aus der titelgebenden Kleinstadt Little Hope keinen Ausweg finden. Natürlich ist es die Aufgabe der Spieler die Geheimnisse der Kleinstadt aufzudecken und zu entkommen.

Abwechselnd steuert man die fünf Protagonisten durch Little Hope und versucht zu überleben. Dabei kann jederzeit jede Figur zu Tode kommen, was sich auf den gesamten Spielverlauf auswirkt. Wie im Vorgänger „Men of Medan“ wird jede Entscheidung Einfluss auf die Story haben. Darüber hinaus gibt man bekannt, dass die kooperative Mehrspieler-Komponente aus „Man of Medan“ erneut eingesetzt wird.