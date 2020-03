Speaking Simulator: Unterhaltsame Welteroberung

Der Speaking Simulator der Affable Games ist im Prinzip eine Vorstufe der Terminatorfilme. Mit einer dicken Ladung Humor soll hier ein Android versuchen, sich unter die Menschheit zu mischen, nicht aufzufallen und sie am Ende auslöschen. Seit Ende Januar könnt ihr euch also in die Schaltzentrale des Sprachorgans setzen, um die Mission auszuführen. Wir haben uns natürlich ebenfalls die Mühe gemacht, der Erdbevölkerung ein Ende zu setzen. Ob wir Spaß daran hatten, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Speaking Simulator oder Terminator?

Die Prämisse steht ja schon in der Einleitung. Der auf die Menschheit losgelassene Android darf unter keinen Umständen auffallen. Der Twist an der ganzen Sache ist allerdings, dass ihr das nur mit einem Speaking Simulator angehen dürft. Ihr braucht euch keine Gedanken um eine vernünftige Körperhaltung oder natürliche Bewegungsabläufe machen. Der Android versucht nur, sich durch pfiffige Dialoge unters Volk zu mischen. Auf einem Date versucht er, Liebe vorzugaukeln. Auf der Arbeit soll der Aufstieg gelingen. Am Rednerpult muss er die Wahl gewinnen. Und das alles, indem ihr den Mund und die Zunge steuert. Mehr nicht.

Das mag jetzt auf den ersten Blick simpel wirken, benötigt am Ende aber doch einiges an Geschick. Um fließend zu sprechen, muss die Zunge die richtigen Punkte im Mund treffen und zeitgleich die Lippen eine passende Form annehmen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass dabei einiges schief gehen wird. Dank des maschinellen Sprechmuskels könnt ihr euch ohne Probleme unbeabsichtigt die Zähne entfernen. Die Gesichtszüge entgleisen und leiden unter Kurzschlüssen. Funken sprühen, alles droht zu eskalieren. Aber mit den richtigen Worten fällt nichts davon auf. Euer Gegenüber wird dann höchstens Mitleid mit euch haben.

Mehr Blablabla

Ihr merkt also schon, das Hauptargument für den Speaking Simulator ist ganz klar der Humor. Das Spiel nimmt sich und seine Geschichte in keinster Weise ernst. Sobald ihr die ersten Wörter formuliert, der erste Zahn ins Weinglas fällt, merkt ihr schon, dass ihr eure Mission eher locker sehen könnt. Das Schöne hierbei ist, dass der Humor auch noch funktioniert. Die entstehenden Situationen sind so unfassbar dämlich, dass euch fast schon zwingend ein Schmunzeln abgerungen wird. Dass eure Tarnung tatsächlich nicht auffliegt, ist dermaßen fernab jeder Realität, dass ihr voll darin aufgehen könnt. Habt ihr gerade zum Beispiel eine Gesprächspause, streckt eurem Gegenüber doch einfach mal die Zunge raus. Oder schaut, wie weit eure Zähne fliegen können. Wieso habt ihr überhaupt noch welche im Mund?

Das einzige Problem, dass wir mit dem Speaking Simulator hatten, ist die fehlende Abwechslung. Zwar könnt ihr zwischen den Missionen eure Social Skills upgraden und weitere Funktionen freischalten, um das Gameplay vielseitiger werden zu lassen, wir konnten uns trotzdem nicht stundenlang vor den Bildschirm setzen und es in einem Rutsch durchspielen. Dafür sind die Abläufe einfach in jeder Mission zu ähnlich. Die unterschiedlichen Dialoge und Reden könnten dem Abhilfe schaffen, allerdings ist es schwer, ihnen zu folgen, wenn ihr zeitgleich auf die Vorgaben der Simulation achten müsst. Das ist schade, denn auch die Dialoge sind wunderbar komisch geschrieben. Es lohnt sich also auch, nach dem Durchspielen nochmal ein Video von der Mission anzuschauen, um den skurrilen Gesprächen zu folgen.

Fazit

Dank simpler Spielmechanik und skurriler Prämisse ist der Speaking Simulator ein zugängliches und für alle unterhaltsames Spiel. Wer absurden Humor wie auch in den Octodad-Spielen zu schätzen weiß, sollte hier definitiv zuschlagen. Die Geschichte ist zwar nicht so motivierend wie in ähnlich unterhaltsamen Titeln, eignet sich aber perfekt für eine kurze Runde am Abend oder unterwegs auf der Nintendo Switch. Die veraltet wirkende Optik ist perfekt für den optischen Humor des Spiels und sollte euch nicht abschrecken. Wenn euch der schmale Preis dann auch nicht abschreckt, sehen wir keinen Grund, von einer kleinen Runde des Speaking Simulators abzusehen!