Skellboy – Es klimpert und klappert auf der Switch

Skellboy war bereits letztes Jahr auf der Gamescom ausgestellt. Dort konnte ich also einen ersten Blick auf diesen kleinen Indietitel aus dem Hause Umaiki Games werfen. Angekündigt auf einer Nindie-Präsentation kurz zuvor hat mich sowohl der Look als auch die angeteasten Mechaniken sehr interessiert. Seit Januar diesen Jahres knöchert unser kleiner Skelettfreund also über die Switch. Die Erwartungen wurden zwar leider nicht ganz erfüllt, aber am besten macht ihr euch selber einen Eindruck!

Bloß nicht den Kopf verlieren!

Panik bricht aus. Alle flüchten sich hinter geschlossene Tore, verkriechen sich im Keller und hamstern die letzten Vorräte. Ein Szenario, was dank aktueller Epidemiewelle nicht unwahrscheinlich scheint, hier aber durch eine Horde von Untoten und Monstern ausgelöst wurde. Der finstere Zauberer Squaroman hat sich anscheinend vom Magier aus Mittelerde Nachhilfe geben lassen, wie man ein Land unterjocht. Und während Menschen in Gefangenschaft genommen wurden, der König und die Prinzessin des Königreiches verschwunden sind und der Rest des Volkes sich in die hintersten Verstecke gehockt hat, kraxelt ein kleines Skelett aus den Tiefen des Erdreichs an die Oberfläche. Irgendwie verspürt es das tiefe Verlangen, den Zombies und Monstern auf die Mappe zu hauen. Und zum Glück liegen dafür ein paar Körperteile und Waffen herum, mit denen das kleine, knöchrige Wesen dazu auch in der Lage ist.

Unserem kleinen Helden Skellboy wurde nämlich eine besondere Superkraft mitgegeben. Seine einzelnen Körperteile kann er austauschen und durch Gegenstände ersetzen, die besiegte Gegner liegen lassen, um auch deren Fähigkeiten zu erhalten. Ein Helm oder die Rüstung eines finsteren Ritters lassen ihn mehr Schläge wegstecken. Ein roter Kürbis als Kopf eignet sich großartig, um mit Kernen um sich zu schießen. Die Stiefel eines Soldaten helfen dadurch, dass euch gegnerische Treffer nicht so weit zurückstoßen. Die Einzelteile der Zombies sorgen vor allem dafür, dass ihr nach einem Schlag schon das zeitliche segnet. Dafür könnt ihr allerdings auf Knopfdruck leidvoll stöhnen. Fehlen nur noch die passenden Waffen. Aber zum Glück finden sich überall kleinere und größere Schwerter, hart getrocknete Baguettes, Keulen, Bleistiftspeere oder Zaubertüten, die nur dazu dienen, den bösen Monstern Feuer unterm Hintern zu machen.

In der Fantasie ist alles möglich!

Stellt euch vor, dieses Szenario stammt aus dem Kopf eines Kindes, das sich aus Pappe mit Pixelaufdruck eine kleine Welt gebastelt hat und steife Pappfigürchen durch dieses Abenteuer bewegt. Die Ideen, die skurrilen Dialoge (muss ich nochmal an Squaroman erinnern?) und das plastische Erscheinungsbild passen gut in diesen Gedanken. Manchmal wirkt Skellboy sogar wie ein festes Diorama, wenn das Spiel so sehr ruckelt, dass das Bild kurz einfriert. Als ob eine riesige Ladung Kleister über das Spielfeld gekippt wurde, weil die Szenerie so schick aussah. Das kann man Skellboy auch nicht absprechen. So gut es die Pixel möglich machen, wurden Details und nette Ideen in das Königreich gepackt. Das Baguette, das bei jedem Angriff ein Stück weiter zerbröselt. Die unzähligen Töpfe und Kisten, die in mehrere Einzelteile zersplittern, wenn ihr auf sie prügelt. Mit kindlicher Freude schaut man sich in der Welt um und entdeckt die unterschiedlichen Einzelheiten und Monster.

Wenn dann sogar mal ein neuer Gegnertyp auftaucht, freut ihr euch besonders. Meistens darf der kleine Skellboy sich nämlich gegen riesige Horden der gleichen Fieslinge erwehren, bevor jemand neues auftaucht. Zu Beginn sind es nur die Zombies, im Sumpf ist die komplette Gegend mit giftigen Pilzen zugestellt, im Schloss latschen riesige Ritter in unterschiedlichen Farben umher. Vielleicht hätte etwas Abwechslung dem Abenteuer gutgetan, aber wieso frische Gegnerdesigns benutzen, wenn altbekannte doch einfach noch hundert Mal in den Raum gesetzt werden können. Meist hilft es, einfach stupide auf sie drauf zu kloppen, anstatt den einzelnen Angriffen gezielt auszuweichen. Die Übersicht regelt sich dann schon von allein, wenn nach und nach die Gegner in ihre Einzelteile zerfallen und ihr aus herumstehenden Töpfen und Heuballen die ausreichend vorhandene Energie wieder auffüllt.

Wirklich alles?

Aber wenn ihr schon eure kindliche Fantasie in Anspruch nehmt, würde sich euer Held dann nicht fixer bewegen können? Ihr denkt dir euch möglichen Kombinationen aus Armen, Köpfen, Beinen und Rüstungen aus. Ihr habt euch ein riesiges Schloss mit Katakomben, anliegender Farm, einem Sumpf und Kanalisation ausgedacht. Jeder Charakter kann euch zumindest eine sympathische Dialogzeile an den Kopf werfen. Wäre es da nicht auch sinnvoll, euren Helden etwas schneller laufen zu lassen? Mal unabhängig von den auftauchenden Rucklern bewegt sich das kleines Skelett watschelnd langsam durch die Abschnitte. Und wenn ihr dank der Gegnerhorden an einen weit zurückliegenden Checkpoint gesetzt werdet und ewig lange Schlossgänge in diesem Tempo erneut durchschreiten müsst, fragt ihr euch schon, warum der kleine Skellboy nicht einfach rennen kann. Nein, dafür müssen die nervigen Fledermäuse im Untergrund zufällig ihre Füße für euch verlieren.

Ähnlich verhält es sich mit euren Kampffertigkeiten. Denn auch, wenn ihr ein vielfältiges Arsenal besitzt, fehlt den Waffen jeglicher Wumms. Die Schläge wirken einfach läppisch. Einzig die Keule hat genug Kraft, um bei einem Schlag den Bildschirm wackeln zu lassen. Das benötigt aber sehr viel Zeit. Es gibt einen Moment, an dem Skellboy in einem kleinen Aufzug gegen stetig auftauchende Monster kämpfen muss. Hier merkt ihr erst, wie klobig das Kampfsystem funktioniert. Wenn ihr euch einen Helden ausdenkt, der sich wie ein Skelett aus Pappe bewegen soll, wäre es vielleicht sinnvoll, diesen nicht in eine Situation zu werfen, die schnelle und geschickte Reaktionen erfordert. Wenn der Aufzug euch nämlich zum Verhängnis wird, liegt der letzte Checkpoint einen langen Fußmarsch davon entfernt. Das sind auch die Momente, in denen der auf den ersten Eindruck funkig wirkende Soundtrack zur Zerreißprobe wird, wenn Skellboy im immer gleich währenden Takt durch die Gegend dackelt.

Neue Skellboy s braucht das Land?

Kreativ-kindliche Ideen holen mich schnell ab. Wenn ein klappriges Skelett meine Heldenfigur wird und ständig seine Körperteile austauschen kann, finde ich das erst mal großartig. Wenn die Welt interessant und vom Look her einzigartig gestaltet ist, erkunde ich auch gerne jeden noch so versteckten Winkel. Aber dann soll doch bitte der technische Rahmen dafür stimmen. Skellboy hat all diese Voraussetzungen für ein paar zauberhafte Stunden. Die ersten Momente im Spiel war ich begeistert von charmanten Dialogen, witzigen Ideen und einem schönen Artdesign. Je länger ich aber in der Geschichte vorankam, desto mehr schlugen technische Probleme und klobiges Gameplay ins Gewicht, was den vorhandenen Zauber schnell verpuffen ließ.

Ich habe gehofft, ein Spiel wie MediEvil mit Retrocharme und neuen Ideen zu bekommen. Skellboy hätte für mich auch ähnlich viele Sympathiepunkte wie ein Sir Fortesque sammeln können. Wenn die gesamte Bevölkerung unsere Helden für die Prinzessin hält, weil er ihre Haare und Krone findet und aufsetzt oder er allein durch die Krone des Königs eine mächtige Axt aus einem Baumstamm ziehen kann, sorgt das für äußerst unterhaltsame Momente. Aber wenn Spieltempo und Technik den frischen Wind komplett aus den Segeln nehmen, bleibt leider nicht mehr viel von der anfänglichen Begeisterung übrig.