Ratchet & Clank Rift Apart – Zahlreiche Features nutzen die Vorteile der PS5

In einem aktuellen Entwickler-Video zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erklärt Creative-Director Marcus Smith, wie die einzigartigen Vorteile der PS5 genutzt werden. Das Video findet ihr unterhalb des Artikels.

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein Entwickler-Video veröffentlicht. Neben zahlreichen Gameplay-Eindrücken geht Creative-Director Marcus Smith auf die einzigartigen Features ein, die nur auf der PlayStation 5 möglich sind.

Vorteil der SSD

Wie Smith ausführt, wäre das Spiel in dieser Form ohne der SSSD der neuen Konsole nicht möglich gewesen. Dank der flinken Ladegeschwindigkeit werden unterschiedliche Dimensionen hürdenlos überbrückt.

„Die SSD ist schrecklich schnell“, so Smith. „Sie gibt uns die Möglichkeit, Welten zu bauen und Spieler in nahezu augenblicklicher Geschwindigkeit von einem Ort zum anderen zu projizieren. Es ist ein unglaublicher Game-Changer in Bezug auf das Spiel. Wir können jetzt dort Gameplay machen, wo ihr euch in der Welt befindet. Und im nächsten Moment seid ihr an einem anderen Ort. Wir laden Level, was so schnell und in der Handlung abläuft, dass man sich nicht einmal vorstellen kann, dass es etwas ist, was wir vorher nicht tun konnten, weil es sich so natürlich anfühlt“, so der der Creative Director, der gleichzeitig zu verstehen gab, dass die Zeit der Ladebildschirme vorbei sei. Jetzt drehe sich alles darum, „aufregende, neue Abenteuer zu bringen“.

DualSense-Features

Auch die einzigartigen Features des DualSense-Controllers kommen zum Einsatz. So soll man dank der adaptiven Trigger die Wucht der Waffen spüren können. Als Beispiel erwähnt er die Waffe „The Enforcer“, eine Art doppelläufige Schrotflinte.

„Die Menge an taktilen Rückmeldungen, die ihr erhaltet, wenn ihr unsere Waffen nutzt, gibt euch das Gefühl, viel mächtiger zu sein. Und es lässt euch außerdem wissen, wie sich die Waffe verhält. Wenn ihr euren Finger auf halber Strecke nach unten bewegt, könnt ihr einen Lauf abfeuern. Wenn ihr bis ganz nach unten durchdrückt, feuert ihr beide Läufe ab. Aber auf dem ganzen Weg spürt ihr den Unterschied zwischen der Spannung, die sich erhöht. Und das macht alle unsere Waffen viel eindringlicher und kraftvoller“, erklärt Smith im Video.

3D-Sound

Darüber hinaus unterstützt der Titel auch den 3D-Sound der PS5. Die Entwickler bei Insomniac sind ganz begeistert von den räumlichen 3D-Audioaufnahmen und können es kaum erwarten es den Spielern zu präsentieren. „Es bringt euch auf eine Weise in diese Welten, wie ihr sie noch nie zuvor erleben konntet“, so Smith.

Dementsprechend begeistert zeigt sich Smith von der reinen Leistung der Konsole: „Die Anzahl der Objekte in der Welt und die zu erforschenden Dinge, die Feinde in der Umgebung, die Effekte, alles ist mehr, mehr, mehr. Unser Ziel ist es, Welten zu bauen, die sich real anfühlen und euch mit einbeziehen.“