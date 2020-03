PS5 Vs. Xbox Series X – Wer hat die Nase vorn?

Während Microsoft seinen Fans nicht nur das Design der nächsten Konsolengeneration, der sogenannten Xbox Series X, sondern auch kürzlich die Hardware-Architektur verraten hat, geriet Sony in Zugzwang und erbarmte sich zumindest das Innenleben der PlayStation 5 zu offenbaren. Immer noch wissen wir nicht, wie die PS5 aussehen wird und über einen finalen Preis sprechen beide Unternehmen auch noch nicht. Dabei spielt, neben der Power der Konsole, besonders der Preis eine wichtige Rolle in der Kaufentscheidung der Kunden. Nach der Enthüllung der Hardware haben bereits viele einen klaren Sieger festgestellt, doch lässt sich das so einfach bestimmen?

Die Next-Gen im nackten Vergleich

PlayStation 5 Xbox Series X CPU Custom Zen 2-CPU (8C/16T) / 3,5 GHz, variabel Custom Zen 2-CPU (8C/16T) / 3,8 GHz, 3,66 GHz (SMT) GPU Custom RDNA 2-GPU 36 CUs, 2.230 MHz (10.28 TeraFLOPS) Custom RDNA 2-GPU 52 CUs, 1.825 MHz (12 TeraFLOPS) Strukturbreite 7nm Enhanced 7nm Enhanced Speicher (GPU) 16 GiByte GDDR6, 256 bit, 448 GB/s 10 GiByte GDDR6, 560 GB/s + 6 GiByte, 336 GB/s Interner Speicher 825 Gigabyte NVMe-SSD (Custom), 5,5 GB/s (komprimiert) 1 TByte NVMe-SSD (Custom) / 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (komprimiert) Erweiterbarer Speicher NVMe SSD Slot 1 TByte Erweiterungskarte Externer Speicher USB HDD Support USB HDD Support Optisches Laufwerk 4K UHD Blu-Ray 4K UHD Blu-Ray Video-Features 4K, 8K-Unterstützung, Refresh Rate bis 120 hz, USB HDD Support, 4k UHD Blu Ray Drive Natives 4K, 8K-Unterstützung, 60 bis zu 120fp/s, Variable Rate Shading, Variable Refresh Rate, HDMI 2.1-Support Raytracing Ja Ja

Xbox Series X

Das Design

Bereits im Dezember 2019 präsentierte Microsoft das recht schlicht gehaltene Monolith-Design der Xbox Series X. Dabei musste sich das Unternehmen viel Kritik gefallen lassen. Nicht wenige verglichen die Konsole mit einem Kühlschrank und erstellten daraufhin unzählige Memes. Doch Microsoft beweist Humor und stellt die Maße der Xbox Series X mit einem durchschnittlich großen Kühlschrank im Vergleich.

Design entwickelt sich nach der Regel „form follows function“, was bedeutet, dass erst die Technik bestimmt wird und sich nach ihr automatisch das Design entscheidet. Es gab aufgrund der Leistung und damit einhergehenden Hitzeentwicklung der Konsole keine andere Möglichkeit, als sie über diesen Weg abzuführen. Dabei soll die Xbox Series X nicht lauter sein als die Xbox One.

Abwärtskompatibilität

Bereits auf der E3 2019 ließ Microsoft verlauten, dass die Xbox Series X (ehemals Project Scarlett) „tausende Spiele über vier Konsolengenerationen“ unterstützen werde. Demnach können sich Käufer der Xbox Series X darüber freuen ihre Spielesammlung aus der Xbox Original-, Xbox 360- und der Xbox One-Ära auch auf der neusten Konsole genießen zu können. In welchem Umfang Spiele älterer Generationen unterstützt werden ist nicht bekannt. Immerhin soll die Abwärtskompatibilität sofort zum Release zur Verfügung stehen.

Features

Quick Resume

Schnelle Ladezeiten

Mit zwei kurzen Videos machte Microsoft zudem auf zwei Next-Gen Features aufmerksam. Anhand einer Loading Tech Demo demonstrierte das Unternehmen an dem Spiel „State of Decay 2“ die unglaublich schnellen Ladezeiten der kommenden Generation. Dies war jedoch mit der verbauten SSD Festplatte zu erwarten.

Viel überraschender hingegen war das sogenannten „Quick Resume“-Feature. Dieses erlaubt euch schnell wieder in eure Spiele einzutauchen und dort weiterzuspielen, wo ihr zuletzt aufgehört habt. Auf der Xbox Series X wird es sogar möglich sein zwischen mehreren Titeln gleichzeitig zu wechseln. Laut Microsoft soll das Feature mit drei bis vier gleichzeitig laufenden Spielen funktionieren. Darüber hinaus soll „Quick Resume“ auch dann noch funktionieren, wenn ihr die Konsole komplett vom Strom getrennt hattet.

„Einer unserer Tester stöpselte seine Konsole eine Woche lang komplett ab, installierte ein Update, und war danach immer noch in der Lage, mit nicht viel mehr als einem kurzen Ladebildschirm genau wieder da anzufangen, wo er aufgehört hatte“, so Microsoft.

PlayStation 5

Aktuell ist zu der PlayStation 5 weit weniger bekannt als zum Konkurrenzprodukt. Dementsprechend können wir aktuell weder auf das Design der Konsole eingehen noch auf geplante Features. Einem Leak sei Dank können wir zumindest erahnen, welche Ladezeiten uns auf der PlayStation 5 erwarten. Darüber hinaus haben wir aus der Hardware Präsentation auch etwas über die Abwärtskompatibilität in Erfahrung bringen können.

Abwärtskompatibilität

Die PlayStation 5 wird höchst wahrscheinlich in der Lage sein alle PlayStation 4 Titel in einer höheren Auflösung (4K) und mehr Frames wiederzugeben. Sony ist sich sicher, dass es zum Launch nur mit wenigen Titeln zu Problemen kommen könnte. Im Zuge der Entwicklung habe man mit den 100 meist gespielten PS4 Titeln herumexperimentiert und es kam zu keinen Problemen. Hunderte Tests mit vielen weiteren Spielen folgen bis zum Release.

Features

Ladezeiten möchte Sony mit der PlayStation 5 zu einem Relikt der Vergangenheit werden lassen. Ob es tatsächlich klappt, werden wir spätestens zum Launch wissen. Dank eines Leaks zu einer Demonstration der Ladezeiten anhand des PlayStation 4 exklusiven „Marvel’s Spider-Man“-Titels bekommen wir jedoch eine sehr gute Vorstellung davon. So sieht man, dass der Schnellreise-Ladebildschirm auf der PS5 gerade einmal 0,83 Sekunden aufflackert, während auf der PS4 Pro 8,1 Sekunden vergehen.

Sobald neue Informationen preisgegeben werden, wird der Artikel aktualisiert, um euch bestmöglich zu Informieren.

