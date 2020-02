PS5 | PlayStation 5 vorbestellen

Seit 2019 wissen wir, dass die PlayStation 5 (PS5) in diesem Weihnachtsgeschäft erscheint. Bisher ist jedoch noch vieles spekulativ und von Gerüchten überhäuft. Im November / Dezember 2020 wird es jedenfalls soweit sein und Sony Interactive Entertainment veröffentlicht die fünfte Iteration seiner erfolgreichen Spiele-Konsolen.

Was wir bisher wissen, ist, dass die PS5 auf der Ryzen CPU der dritten Generation basieren wird und die Navi-Architektur von AMD zum Einsatz kommt. Weiter dient ein spezieller SSD Speicher für unglaubliche Geschwindigkeiten, speziell im Laden von Spielen, sowie weitere Features wie Abwärtskompatibilität, 8K-Inhalte, 3D Audio, PlayStation VR- und VR2-Support. Da viele Spieler noch nicht vollständig digital sein wollen und das Spielestreaming auch noch in den Startlöchern steht, wird weiterhin auch ein Disc-Laufwerk integriert sein, das mit der neuesten Generation von Blu-ray Discs (Dual Layer) mit bis zu 100 GB bespielt werden kann. Diese sogenannten BDXL-Discs werden auch bitter nötig sein, wenn man sich die Größe der Games heutzutage mal genauer ansieht. Allein Modern Warfare schluckt derzeit locker 130 GB.

PS5 Spezifikationen

AMD Ryzen (3. Generation) / 8 Kerne, 16 Threads, 7nm Zen 2 Architektur

AMD Navi GPU mit Ray Tracing-Support

8K-Unterstützung

UHD Laufwerk mit 100 GB Blu-ray Discs

Custom 3D Audio Chip für ein immersives Sounderlebnis

Superschneller SSD Speicher

DualShock 5 Controller mit haptischem Feedback, adaptive Trigger, USB-Type C und verbesserte Lautpsrecher

Abwärtskompatibilität

Unterstützt PlayStation VR und PSVR2

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg hat bereits erste Aussichten auf einen möglichen Preis der PS5 gestellt, die aufgrund von vertrauten Personen durchgesickert sind. So belaufen sich die Produktionskosten einer PS5 Einheit auf ca. 450 Dollar. Was bedeutet, dass Sony keinen Gewinn damit einfahren dürfte, wenn man beim Preis unter 500 € bleibt (Händler wollen schließlich auch noch etwas verdienen). Schon in der Vergangenheit hat Sony die PlayStation-Konsolen immer wieder subventioniert, um den Konsolenkrieg für sich zu entscheiden. Zuletzt erst mit der PS4, was sicherneut als intelligenter Schachzug herausstellt, wenn man die über 100 Millionen verkauften Einheiten betrachtet und die damalige PR damals zur 100 € teureren Xbox One.

DualShock 5 Controller

Lead-Architect der PS4 und PS5 Mark Cerny hat bereits einige Features des neuen DualShock 5 Controllers bestätigt:

Adaptive L2- & R2-Triggers, um realistische Widerstände zu simulieren (zum Beispiel beim Spannen von Pfeil & Bogen oder realistischerem Waffenhandling)

Verbesserte Vibration

Verbesserte Controller-Lautsprecher

Das Nachrichtenmagazin Wired konnte die Features bereits beim PS VR-Spiel Astro Bot testen. Oberflächen wie Sand und Matsch sollen sich laut Redakteur nun realistischer anfühlen.

Konzept-Video zeigt Controller-Features

Die Webseite LetsgoDigital hat sich ebenfalls Gedanken über den möglichen PS5-Controller gemacht und die im Netz befindlichen Leaks dazu genutzt, einen coolen Mockup-Trailer zu produzieren, der so auch direkt von Sony stammen könnte. Aber Achtung: Es handelt sich dabei wie gesagt nicht um ein offizielles Produkt.

