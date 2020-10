PS Plus im November 2020 – Mit erstem PS5-Titel

Sony enthüllte gestern die PlayStation Plus-Spiele für November 2020 und überrascht mit dem ersten „kostenlosen“ Titel für die kommende PlayStation 5.

Wie Sony bekannt gab, können sich PS Plus User im November auf die Titel „Hollow Knight: Voidheart Edition“ und „Mittelerde: Schatten des Krieges“ freuen, die ohne Mehrkosten in die Spielebibliothek aufgenommen werden können. Darüber hinaus wird man sich bereits das erste PlayStation 5 Spiel sichern können. So wird den Spielern das kunterbunte „Bugsnax“ angeboten.

Ab dem 3. November 2020 können sich alle PS Plus Abonnenten die beiden PS4 Titel herunterladen und spielen. Der PS5-Titel „Bugsnax“ wird erst ab dem 12. November 2020 bereitgestellt. Spielen könnt ihr diesen natürlichen erst mit einer PlayStation 5, die ab dem 19. November 2020 in den Verkauf geht.

Bis Anfang November stehen euch noch die Oktober Spiele bereit. So lassen sich weiterhin die beiden Spiele „Need for Speed Payback“ und „Vampyr“ sichern.

PS Plus November 2020 – Übersicht

Bugsnax (PS5)

Release am 19. November 2020

Genre: Adventure

Verfügbarkeit: 19. November 2020 bis 4. Januar 2021

Mittelerde: Schatten des Krieges

Veröffentlicht am 10. Oktober 2017

Genre: Action, Rollenspiel

Metascore: 80

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Verfügbarkeit: 3. November 2020 bis 30. November 2020

Hollow Knight: Voidheart Edition