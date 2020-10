PS Plus Collection – Diese Spiele bekommen PS Plus User zum PS5-Launch

Der November wird für PlayStation Fans ein spielreicher Monat sein, denn Sony haut so richtig auf den Putz. Neben den bereits bekannten PS Plus November Spielen mit den Titeln „Hollow Knight: Voidheart Edition“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Bugsnax“ (PS5), werden PlayStation 5 Besitzer – die PS Plus abonniert haben – mit der sogenannten PS Plus Collection belohnt.

Die PlayStation Plus Collection wird zum Launch der PlayStation 5 im Store abrufbar sein. In den Ländern USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea ist es ab dem 12. November 2020 so weit. Hierzulande erscheint die neue Konsole erst am 19. November 2020.

So werden PS5 Besitzer direkt auf 22 Titel zugreifen können, die sowohl aus Sonys meisterhaften Exklusivtitel sowie grandiosen Spielen von Third Party Entwicklern besteht. Folgende Titel umfasst die PlayStation Plus Collection.

Sonys Exklusivtitel:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Third Party Entwicklern: