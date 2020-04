PlayStation Plus – April-Spiele ab sofort verfügbar

Die PS Plus-Spiele für April 2020 stehen ab sofort zum Download bereit. PlayStation Plus Abonnenten dürfen sich über zwei neue kostenlose Titel freuen.

Jeden ersten Dienstag eines neuen Monats dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder über zwei neue Titel freuen, die sie kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen können. Der heutige Dienstag, der 07. April 2020, ist so ein Tag und somit wurden die kostenlosen März Titel „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces“ abgelöst.

Ab sofort könnt ihr euch die April-Titel „Uncharted 4“ und „Dirt Rally 2.0“ kostenlos herunterladen und spielen. Diese sind bis Montag, den 4. Mai zum Download verfügbar. Ab dem 05. Mai 2020 werden erneut zwei neue PlayStation Plus Titel geboten, die spätestens am 29. April 2020 enthüllt werden.

PlayStation Plus April 2020 Titel im Überblick

Uncharted 4: A Thief’s End

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

„Das von Kritikern gefeierte Abenteuer-Epos Uncharted 4: A Thief’s End von Naughty Dog kommt zu PS Plus! Mehrere Jahre nach seinem letzten Abenteuer sieht Nathan Drake – ehemaliger Schatzsucher – sich gezwungen, in die Welt der Diebe zurückzukehren. Diesmal ist es persönlich – Drake begibt sich auf eine visuell eindrucksvolle Reise um die ganze Welt, um eine historische Verschwörung hinter einem sagenhaften Piratenschatz aufzudecken. Nathan Drakes größtes Abenteuer erfordert Scharfsinn, schnelle Fäuste und erfinderischen Einsatz eurer Waffen, während er seine physischen Kräfte, seine Willenskraft und seine Opferbereitschaft an ihre Grenzen treibt, um seine Liebsten zu retten“

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

„In dieser realistischen Rennsimulation erlebt ihr perfekte Fahrpräzision und benötigt Nerven aus Stahl. Rast über eine Vielzahl legendärer Rallystrecken auf der ganzen Welt, um echten Ruhm (und immer schnellere Rundenzeiten) zu erlangen. DIRT Rally 2.0 ist das Beste, was das britische Studio Codemasters zu bieten hat: herausfordernde Strecken, Wetter-Systeme mit hohem Einfluss auf das Renngeschehen, umfassende Fahrzeuganpassungen und vieles mehr. Insgesamt ein Meisterstück des Off-Road-Rennsports.“