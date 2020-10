Online Pokerturniere: Die wichtigsten Informationen

Wer sich im Internet nach Pokerturnieren umsieht, der merkt schnell, wie groß, wie vielfältig und wie abwechslungsreich das gesamte Angebot ist. Poker Turniere sind im Internet schon lange keine Seltenheit mehr und ziehen bereits seit Jahren die besten Poker-Profis der Welt an.

Umso wichtiger ist es natürlich, gut gerüstet ins erste Pokerturnier zu starten! Alles, was Sie für den Einstieg ins Turniergeschehen beim Online Poker wissen müssen, haben wir deshalb nun hier für Sie zusammengefasst. So steigen Sie in wenigen Minuten perfekt vorbereitet ins erste Pokerturnier ein.

Außerdem jetzt verfügbar: 25 Euro gratis als Bonus im Casino! Mit diesen Bonusangeboten können Sie auch völlig ohne Einzahlung mit dem Spiel im Online Casino beginnen und ganz ohne Risiko alle Tipps einmal selbst ausprobieren. Auf gehts zum Pokergenuss!

Online Pokerturniere – Die virtuellen Pokertische

In den ersten Jahren des virtuellen Casinogeschehens standen eindeutig Slotmaschinen im Vordergrund. Nach den ersten Erfolgen dieser virtuellen Spielautomaten haben sich schnell auch die ersten Tischspiele hinzugesellt. Und auch Poker durfte darunter nicht fehlen.

Der einzige Haken: Die gängigen Pokerautomaten im Internet sind sogenannte Spiele der Kategorie Video Poker. Diese Spielautomaten sind an Online Slots angelehnt und laufen vollkommen computerbasiert ab. Man spielt in einer vergleichsweise mechanischen Umgebung gegen ein Computerprogramm – Casinoflair kommt dabei oft nicht wirklich auf.

Unser Tipp: Nutzen Sie Video Poker, um Ihr Fähigkeiten beim Poker zu perfektionieren oder interessante Strategien zu testen. In vielen Fällen steht diese Art der Pokerspiele nämlich auch kostenlos als gratis Demoversion zur Verfügung.

Als dann endlich die Technologie weit genug fortgeschritten war und sich die ersten Live Casinospiele auf den virtuellen Casinoplattformen etabliert hatten, kamen auch schnell die Poker Games ins Spiel. An diesen Spielen kann man ganz wie bei regulären Pokertischen einfach so lange spielen, wie man möchte, und hat die Option, jederzeit aus dem Spiel auszusteigen.

Pokerturniere heben das Pokerspiel ausgehend von diesen regulären Pokertischen auf ein neues Niveau, und zwar sowohl online als auch offline. Man geht mit einem gewissen Einsatz ins Turnier und steigt dann entweder als Gewinner oder Verlierer aus. Sich einfach mittendrin aus dem Turnier zu verabschieden und die aktuell vorhandenen Chips in Geld zurückzuverwandeln, funktioniert dabei in der Regel nicht.

Doch genau das macht Pokerturniere auch so interessant! Es ist ein Spiel um alles oder nichts, bei dem ein ganz eigener Faktor der Spannung durch den Wettkampf mit anderen Mitspielern entsteht.

Pokern im regulären Casino und auf speziellen Pokerplattformen

Ja, auch reguläre Online Casinos bieten heutzutage neben den gängigen Games einige Pokertische an. Dort können Sie mittels Live-Streaming an einem Tisch mit Live-Dealer spielen. Wird das Ganze vom Casino dann einen Schritt weitergeführt, so entstehen oftmals interessante Pokerturniere.

Inzwischen sind Pokerturniere übrigens keinesfalls mehr kleine und dezentrale Events auf individuellen Plattformen. Nein, ganze Championships und jährliche Events werden angeboten, bei denen Preisgelder in Millionenhöhen ausgezahlt werden! Da wären wir natürlich alle überaus gerne mit dabei. Doch ebenso hoch wie die Preisgelder sind bei diesen Turnieren die Fähigkeiten der Spieler. Hier treffen sich die besten Pokerspieler der Welt und treten gegeneinander an.

Bevor Sie sich also gleich zu den größten Events aufmachen, können wir Ihnen die Teilnahme an einigen kleineren Pokerturnieren empfehlen. Bei diesen kleineren Events sind nämlich auch die Einsätze in der Regel in eher überschaubaren Bereichen angesiedelt.

Pokerturniere für Einsteiger: Die Grundlagen

Wer sich zum ersten Mal in den Bereich der Pokerturniere im Internet vorwagen möchte, der tut gut daran, sich mit ein paar Grundregeln und einfachen Strategien vertraut zu machen. Auch bei der Zeitplanung gilt es, Acht zu geben, denn Pokerturniere können bis zu mehreren Stunden dauern.

Bei der Teilnahme an einem Turnier sollten Sie immer vor Beginn feststellen, ob Sie auch tatsächlich genügend Zeit haben, gegebenenfalls bis zum Ende mit Ruhe und Konzentration dabei sein zu können. Neben der zeitlichen Verfügbarkeit als Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Pokerturnier gilt es vor allem, auf die Regelungen zum Einsatz und zur Teilnahme am Spiel zu achten.

Buy-In

Ein Buy-In ist beim Poker der Betrag, den man als Spieler zu Beginn des Spiels zahlt, um die Chips zu erhalten und am Spiel teilnehmen zu können. Der Betrag deckt sich dabei nicht zwingend mit der Wertigkeit der Chips. Es kann beispielsweise ein Buy-In von lediglich zwei Euro angesetzt werden, während Sie natürlich Chips im Wert von mehr als zwei Euro erhalten, um am Spiel teilzunehmen. Jeder Spieler muss an einem Pokertisch den gleichen Buy-In-Betrag bereitstellen und erhält die gleiche Anzahl an Chips, mit denen gespielt wird.

Rebuy Option

Während die Grundvoraussetzungen für jeden Spieler und auch die Anzahl der Chips, die für den Buy-In-Betrag ausgegeben werden, immer gleich sind, bieten einige Pokertische die Option auf einen Rebuy.

Dabei kann man sich wieder ins Spiel einkaufen, sollte man frühzeitig ausscheiden. Das bedeutet: Gehen alle Chips im Spiel verloren, können Sie sich Chips aus der Spielbank nachkaufen (oftmals für den gleichen Betrag des Buy-Ins oder entsprechend dem gleichen Umrechnungsfaktor von Euro zu Chips). Der eingezahlte Betrag wird dann dem Pott für den Gewinner des Spiels hinzugefügt, man bekommt Chips ausgehändigt und kann bei der nächsten Runde wieder am Spiel teilnehmen.

Eine Option, die übrigens nicht an jedem Pokertisch geboten wird. Haben Sie vor, bei frühem Ausscheiden von der Option auf einen Rebuy Gebrauch zu machen, stellen Sie vor Spielbeginn sicher, dass das auch tatsächlich möglich ist.

Außerdem empfehlenswert: Setzen Sie sich selbst vor Spielbeginn ein Rebuy-Limit, um große Verluste, die in der Hitze des Gefechts durch stetiges Wiedereinkaufen im Spiel entstehen können, zu vermeiden.

Multi-Table-Turniere als Herausforderung

Haben Sie bereits genug Erfahrung an regulären Pokertischen und kleinen Turnieren gesammelt, trauen sich aber noch nicht ganz an die großen Events heran (bzw. möchten vielleicht nicht unbedingt die unglaublich hohen Buy-Ins finanzieren), dann können Multi-Table-Events eine Möglichkeit der Herausforderung darstellen.

Bei Multi-Table-Turnieren sind besonders viele Spieler beteiligt und es können extrem lange Spielzeiten entstehen. Gespielt wird hier nämlich so lange, bis tatsächlich nur noch ein Spieler als Gewinner übrig bleibt – und das kann gerne auch viele Stunden in Anspruch nehmen. Ausdauer ist bei diesen Events somit ebenso wichtig wie Können.

Wer die Herausforderung sucht, ist bei diesen Turnieren genau richtig. So bleibt das Pokerspiel garantiert noch etwas länger interessant!