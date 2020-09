Online Casinos: Welche Spiele eignen sich zum Spaß?

Die User im Netz besuchen in der Regel kein Online-Casino, um Spaß am Spielen zu haben. Nun, das stimmt nicht ganz: Eine Studie, die unter anderem von der Abteilung der Harvard Medical School durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass die Mehrheit der Online-Spieler selten, in Maßen und für wenige Momente spielt – und dass dabei der Nervenkitzel im Vordergrund steht.

Dennoch sind Casino-Spiele in der Regel sich wiederholend und – seien wir ehrlich – langweilig. Las Vegas Casinos beobachteten in den letzten 10 Jahren einen Rückgang der Spieler, die sich an die Spielautoamten setzten. Die neue Generation von Spielern, die Sin City spielen, ist nicht mehr auf der Suche nach Spielautomaten, sondern ganz besonders von Anwendungen, die ihre Köpfe und Fähigkeiten auf die Probe stellen und fordern

Online-Casinos haben es einfacher, wenn es um Spiele geht, die anders sind. Es ist einfacher, mit neuen Formaten auf diese Weise zu experimentieren. Das JackpotCity Casino hat mehrere Spiele, die nicht in eine der üblichen Kategorien passen, oft verschmelzen Formate und Genres von außerhalb der Glücksspielwelt mit Boni und Gewinnen. Aber bevor wir sie betrachten, werfen wir einen Blick auf das Spiel, das Millionen auf der ganzen Welt zum Spaß auf ihren Handys spielen: Blackjack.

Blackjack

Blackjack scheint auf den ersten Blick wie ein einfaches Spiel zu sein: Wenn Sie Karten mit einem Gesamtwert von 21 (oder unter, aber näher an 21 als der Dealer) haben, gewinnen Sie.

Wenn Sie etwas tiefer damit beschäftigen, werden Sie feststellen, dass es eine Menge an Strategien geben kann. Abhängig je nach Ihren Karten können Sie frei entscheiden, welches Risiko Sie eingehen wollen.

Um die Dinge noch interessanter zu machen, gibt es mehrere Arten von Blackjack in der JackpotCity, jede mit einem anderen Satz von Regeln, die das Spiel noch spannender machen.

Max Damage und der Alien-Angriff

„Space Invaders“ war eines der ersten erfolgreichen Arcade-Spiele, und es hat unzählige Entwickler im Laufe der Jahre inspiriert. Überraschend ist es dabei nicht, das auch ein Casino-Spielentwickler davon inspiriert wurde und auf dieser Grundlage Max Damage and the Alien Attack erstellte, einen Echtgeldspiel-Klon, bei dem der Spieler mit einem Raumschiff Untertassen zerstören muss, welches bei JackpotCity gespielt werden kann.

Das Spiel ist ein vollwertiger vertikaler Shooter mit nur einer Wendung: Das Schießen auf Alien-Schiffe bestimmte die Menge, die an Credits zu gewinnen ist. Das Spiel hat 9 Levels und fordert den Spieler in Geschicklichkeit vielfach heraus.

Germinator

Lassen Sie uns schließlich ein Spiel der einfachen, sinnlosen Zeitverschwendung im Geiste populärer Titel wie Candy Crush, Germinator erwähnen, einem ungezwungenen „Spielautomaten“, den Sie auch bei JackpotCity ausprobieren können. In diesen Fall allerdings müssen Sie keine Zeit damit verschwenden, passende Steine zu finden – das Spiel wird es für Sie tun.

Germinator ist ein sympathisches Spiel mit einem leichten Retro-Look, ein ziemlich offensichtlicher Klon des beliebten „Match Three“-Genres. Es bereitet aber überraschend viel Spaß damit zu spielen und es wird schnell zu einer ganz besonderen Spielfreude.