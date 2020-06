Mit Spannung erwartet: FIFA 21 rollt auf uns zu

Der Fußball bestimmt den Sommer! Die Bundesliga sorgt für spannende Matches und vertreibt die Zeit bis zum großen Knall im Herbst. Dann soll das neue FIFA-Game auf dem Markt erscheinen und seinen Vorgänger in den Schatten stellen.

Der Hype um das beliebte FIFA-Spiel ist ungebrochen. Bei jedem neuen Release freut sich die Fangemeinde und hofft auf Erneuerungen, die das Spiel wieder in eine neue Richtung lenken. Schon die kleinsten Infos reichen aus, um die Spannungsschraube anzuziehen. Mit dem bevorstehenden Release von FIFA 21 im September 2020 werden sich alle Fragen klären. Allerdings hat sich das Entwicklerstudio bisher in Schweigen gehüllt. Einige Informationen sickerten jedoch bereits durch und lassen vermuten, dass traditionell der letzte Freitag im September als Release-Tag geplant ist. Laut Kalender wäre dies der 25. September. Dann wird auch enthüllt, wer in diesem Jahr das Cover des Spiels ziert.

Austesten mit der Demo-Version & neue Formate

Als Vorabhighlight lässt EA Sports seine Fans bereits einige Tage zuvor in einer Demo-Version die neuen Features erkunden. Bleibt alles in gewohnten Abläufen, dann dürfte sich zwei Wochen vor Erscheinung die Demo-Version auf den Weg in die Konsolen machen. Ob die Demo für alle Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Tatsache ist jedoch, dass FIFA 21 auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein wird. Ein echtes Highlight für die Fans, die somit gleich zwei echte Topspiele im Herbst erwarten dürfen. Die beiden Neuerscheinungen von Sony und Microsoft sorgen seit geraumer Zeit für schlaflose Nächte bei Gamern. Inhaltlich tappen FIFA-Fans jedoch momentan im Dunklen. Noch im Juni will EA Sports alle wichtigen Informationen preisgeben. Ein Hype, der sich seit Jahren mehr und mehr gesteigert hat. Kein Wunder, dass sich FIFA bei solch einer Nachfrage auch auf dem Gebiet des E-Sports ein ansehnliches Standing gesichert hat.

FIFA im E-Sport-Bereich

In den vergangenen Jahren hat der E-Sport einen großen Sprung in der Gesellschaft hingelegt. Gab es jahrelang Diskussionen, ob das Zocken vor den Bildschirmen wirklich als Sportart gewertet werden kann, zählt es heute zu einem wichtigen Wirtschaftszweig, von dem Vereine, Spieleentwickler und Fans profitieren. Zwar wehrt sich der Olympische Sportbund noch immer, die Sportart als Disziplin anzusehen, doch der Gegenwind weht hart. Durch die Unterstützung und Mannschaftsaufstellungen von Erstligisten wie FC Schalke 04, VfL Wolfsburg oder Bayer 04 Leverkusen wurde das Ansehen deutlich geschärft. Das Potenzial erkannten auch Werbevermarkter wie die Hamburger Agentur blackbird eSports. Für interessierte Firmen bietet die Agentur diverse Werbeformate an, die subtil auf Messen oder in Veranstaltungen integriert werden. Es geht darum, dass Unternehmen an die Szene vorsichtig herangeführt werden und das Funktionieren der Community auch verstehen. Für die Gamer wiederum ein Gewinn, wenn namhafte Sponsoren an Bord sind, da das Siegergeld in astronomische Höhen schießen kann. Somit ist digitale Vermarktung das A und O statt der üblichen Printwerbung. Auch Wettanbieter wie Betway, die neben den klassischen Sportarten den Esport Wetten in ihre Wettauflistung genommen haben, folgen dem Trend. Fußball, Handball oder Eishockey sind längst nicht mehr die einzigen Sportarten, die im Stadion zu erleben sind und für hohe Einsätze auf Gesamtsieger, Einzelspiele und Endstände sorgen.

FIFA wird wieder Geschichte schreiben

Als 1993 das erste FIFA-Spiel auf den Markt kam, hätte niemand geahnt, dass der Grundstein einer jahrelangen Erfolgsgeschichte gelegt wurde. Millionenfach verkauften sich die Versionen für diverse Plattformen, zu denen auch einst das längst vergessene Nintendo 64 zählte und den kuriosen Namen FIFA 64 schuf. Seither zeigten sich ebenso verschiedene Spieler der deutschen Nationalmannschaft auf dem Cover. Lukas Podolski, Kevin Kuranyi oder Bastian Schweinsteiger, dem erst kürzlich eine eigene Amazon-Doku von Regisseur Til Schweiger zu Ehren wurde, zierten unter anderem das Spiel. Bleibt abzuwarten, wessen Gesicht für die neue Version auserwählt wurde.

Tatsache ist, dass die Verkäufe sicherlich auch in diesem Jahr wieder in Sekundenschnelle in die Millionen gehen werden. 1,5 Millionen Exemplare wurden vom Vorgänger verkauft allein in drei Monaten, der in unserem Review mit sehr guter Leistung abgeschnitten hat. Eine wahre Steilvorlage, die gehalten werden will. Aufgrund des gestiegenen Interesses an Konsolenspielen und PC-Games könnte FIFA 21 diese Marke mit Leichtigkeit knacken und einen weiteren Fußabdruck in Sachen E-Sport hinterlassen. Denn wachsende Abverkäufe bedeuten gleichfalls, dass sich die bevorstehenden Turniere gleicher Beliebtheit erfreuen werden.