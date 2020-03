LUNA – The Shadow Dust: Märchenhaftes Adventure im Test

Ein kleiner Junge landet in LUNA – The Shadow Dust in einem riesigen Turm und muss sich in jedem Raum mit einem Rätsel auseinandersetzen. Das chinesische Team des Lantern Studio hat ein sympathisch wirkendes Point and Click Adventure gebastelt, das seit kurzem von den Application Systems Heidelberg gepublished wurde. Bereits auf der Gamescom haben wir erste Eindrücke des Spiels gesammelt, jetzt war endlich die gesamte Erfahrung für uns vorhanden. Wie gut sich das Spiel schlägt, haben wir für euch ausprobiert.

Bilder sagen mehr als tausend Worte

Adventures überzeugen oft durch charmante Dialoge, freche Witze und abgedrehte Figuren. So entstanden einige der erinnerungswürdigsten Videospielcharaktere. Wir alle wollen mit Sicherheit nicht mehr einen Guybrush Threepwood, das Purpurtentakel oder Rufus aus Deponia missen. LUNA – The Shadow Dust geht jedoch einen völlig anderen Weg. Auf Sprache wird hier nämlich komplett verzichtet. Es gibt keine Dialogoptionen, keine Gespräche, selbst Bildschirmtext sucht ihr vergeblich. Was gerade anfangs in der Menüführung noch irritierend wirkt, fällt sehr schnell kaum noch auf. So intuitiv ist die Bedienung, so aussagekräftig sind die Bilder, die das Spiel erzeugt. Egal, ob es die schön gezeichneten Reaktionen des Jungen sind, seine Interaktion mit einem kleinen, pelzigen Wesen, das irgendwann als fester Begleiter steuerbar wird oder die detaillierte Umgebung. Die wichtigsten Informationen versteht ihr sehr schnell.

Einzig, wenn es darum geht, die große Geschichte hinter den Geschehnissen zu verstehen, gibt sich LUNA – The Shadow Dust kryptisch. Das Entschlüsseln der großen Zusammenhänge ist nur durch Bilder und Wandmalereien deutlich schwieriger als das Erkennen von Gefühlen und Interaktionen. So hatten wir am Ende ein kleines Fragezeichen über dem Kopf. Was genau geht jetzt hier vor? Was ist der Zweck dieses Turmes? Und wie genau konnte unser kleiner Held hier überhaupt landen? Das wollen wir dem Spiel aber nicht ankreiden. Das Mysterium gibt Möglichkeit zur Diskussion. Und durch die Herangehensweise kann jeder Mensch diese Erfahrung machen und sich die Zusammenhänge erdenken, unabhängig von irgendwelchen sprachlichen Barrieren, die anderen Spielen innewohnen könnten.

Einmal klicken und schon geht es los

Ein weiterer Weg, der die Zugänglichkeit von LUNA – The Shadow Dust vergrößert, ist die Bedienung des Spiels. Die gesamte Zeit braucht ihr nur eure Maus und den Linksklick. Ein Knopf reicht aus, um das gesamte Spiel anzugehen. Mit einem Klick auf euren pelzigen Begleiter übernehmt ihr die Kontrolle über ihn und schickt ihn dahin, wo es für ein Rätsel nötig ist. Genau so schnell seid ihr wieder bei eurem Jungen. So könnt ihr mit ihm eine Kiste an die richtige Stelle schieben und euren Kumpanen darüber zu einem kleinen Schalter klettern lassen. Auch ohne eine Anzeige von Hotspots ist schnell klar, womit ihr im Raum interagieren könnt. Das hilft ungemein bei der Lösung der Rätsel.

Und trotzdem hat das Rätseldesign seine kleinen Macken. Meistens steht ein Raum als einzelner Bildschirm auch für ein einzelnes Rätsel. Alle nötigen Informationen findet ihr hier. Große, übergreifende Rätselreihen, wie ihr sie aus den großen Genrevertretern kennt, gibt es hier nicht. Das kann manchmal etwas verwirrend sein. Ein Gesamtzusammenhang hilft dem Denkprozess gerne mal auf die Sprünge. So wirken manche Räume in ihrer Lösung etwas sehr konstruiert und wenig intuitiv. Manchmal hilft es, etwas Abstand vom Spiel zu nehmen, um dann mit frischem Kopf einen weiteren Anlauf zu starten. Und plötzlich stößt man in Sekundenschnelle auf die Lösung. Bevor das passiert, kann es aber hier und da etwas frustig und nervig sein. Hier fehlen dann ein paar andere Anreize wie zum Beispiel unterhaltsame Dia- und Monologe im Spiel, die euch am Ball halten können.

Fazit

Und trotzdem zieht es euch wieder zurück zum Spiel. Denn die wundervoll gezeichnete Grafik und der verträumte Soundtrack schlagen euch schnell in den Bann. Was sich bereits in Trailern und ersten Screenshots andeutete, wird im Spiel offensichtlich. Eine große Quelle der Inspiration waren ganz deutlich die Werke der Ghibli-Studios. Wenn sich die handgezeichneten Figuren so fließend durch die zauberhaften Hintergründe des Turms bewegen, geht den Animationsliebhabenden das Herz auf. Zusammen mit dem Soundtrack fühlt ihr euch wie in einem geheimnisvollen Märchen.

Allein das ist eigentlich schon Grund genug, einen Blick auf dieses Spiel zu werfen. Wenn ihr ein Spiel für Menschen vorschlagen müsstet, die noch nicht viel Videospielerfahrung besitzen, dann wäre LUNA – The Shadow Dust ein guter Tipp. Die Optik wird sofort begeistern, die einfache Steuerung keine Probleme machen und das Rätseldesign nicht zu schwer ins Gewicht fallen. Habt ihr schon diverse Point and Click Adventures durchgespielt, könnte die Spielerfahrung für euch etwas zu simpel und eintönig sein. Wenn ihr darüber jedoch hinwegsehen könnt, habt ihr hier ein schönes, kleines und verspieltes Kunstwerk, das sicherlich einen Blick wert ist.