Huntdown, Superliminal, A Fold Apart – Indie Tipps für die Corona-Zeit

Selbst mit den anstehenden Lockerungen ist es empfohlen, soziale Kontakte möglichst gering zu halten. Auch die nächsten Wochen bleiben wir also besser zu Hause und überbrücken die Zeit mit Videospielen. Neben den großen Krachern, die dieses Jahr noch im Backlog liegen und erscheinen werden, gibt es auch einige kleinere Geheimtipps, die wir euch ans Herz legen wollen. Ihr könnt jetzt schon sicher sein, mit Huntdown, Superliminal und A Fold Apart drei wirklich großartige Spiele präsentiert zu bekommen. Die Frage ist nur, welches Genre euch am ehesten zusagt.

Huntdown (PC, PS 4, Switch, X Box)

Als einer von drei Kopfgeldjägern stürzt ihr euch in Huntdown in eine düstere Stadt in Pixeloptik. Ein großes Arsenal an Waffen ist das einzige, was euch Unterstützung bietet, ansonsten seid ihr auf euch allein gestellt. Die Stadt ist überrannt von kriminellen Gangs, die Polizei tut ihr Bestes, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Doch wenn es darum geht, in die Höhle des Löwen zu rennen, um die führenden Köpfe der Gangs auszuschalten, bleibt die Aufgabe an euch hängen. Eure treue Pistole wie auch ein schmerzhafter Bumerang können dabei immer eingesetzt werden. Stärkere Waffen wie Schrotflinten, Granaten oder Maschinengewehre findet ihr auf der Straße mit begrenzter Munition. Ihr könnt immer nur in eure Blickrichtung nach links oder rechts schießen. Ansonsten bleiben Kisten oder Einbuchtungen in der Wand zur Deckung für euch. Das Gameplay ist also simpel, funktioniert dafür aber einwandfrei.

Wenn ihr euch daran gewöhnt habt, über gegnerische Schüsse zu hüpfen oder euch zu ducken sowie die Deckungsmöglichkeiten zu nutzen, entfaltet Huntdown erst recht sein Potential. Ihr seid motiviert, die Herausforderung anzunehmen und findet euch in den Leveln immer besser zurecht. Checkpoints sind fair gesetzt, so dass ihr selbst knifflige Stellen immer wieder probieren könnt. Als zusätzliche Herausforderung könnt ihr außerdem Medaillen verdienen, indem ihr eine bestimmte Gegnerzahl eliminiert, nicht sterbt oder geheime Koffer im Level findet. Zusammen mit einigen Schwierigkeitsgraden dauert es also seine Zeit, bis ihr Huntdown komplett durchgespielt habt. Wer auf harte Action, Pixelblut und ein cyberpunkiges Retroflair steht, liegt mit dem Spiel aus dem Hause Easy Trigger auf jeden Fall genau richtig für die lange Zeit zu Hause!

8/10

Superliminal (PC, PS 4, Switch, X Box)

Benötigt ihr eher etwas fürs Köpfchen, sollte eure Wahl besser auf Superliminal fallen. Hier habt ihr nämlich eines der besten Puzzlegames der letzten Jahre. Das Spiel schafft es tatsächlich, eine Mechanik einzusetzen, die wir alle nur zu gut kennen, die im Bereich der Videospiele aber trotzdem unfassbar frisch wirkt. Das Spiel mit Perspektiven führt dazu, dass ihr die Größe von Gegenständen beliebig verändern könnt. Nehmt ihr beispielsweise eine kleine Schachfigur von einem Tisch und schaut mit ihr in die Tiefe des Raums, ist sie plötzlich riesig groß. Es funktioniert, als würde durch eines dieser Fotos, in denen Menschen so tun, als hätten sie den Eifelturm in der Hand, der Turm tatsächlich auf diese Größte schrumpfen und zwischen ihren Fingern liegen. Ein einfaches Konzept, das aber absolut großartig funktioniert.

Das Setting besagt, dass diese Technologie zu Therapiezwecken eingesetzt werden soll. Was genau an eurem Charakter therapiert wird, ist unklar. Das Spiel schafft es aber, euch in eine Art Trance der guten Gefühle zu versetzen. Jedes gelöste Rätsel fühlt sich unfassbar gut an. Zwar ist das Spiel relativ schnell in ungefähr zwei bis drei Stunden beendet, diese Zeit ist jedoch ein unvergleichliches Erlebnis. Ständig werdet ihr in neue Settings geworfen, die eine andere Herangehensweise an die Spielmechanik verlangen. In der kurzen Spielzeit ist es daher ohne weiteres möglich, diese unfassbare Dichte an Abwechslung zu bieten. Sobald ihr denken könntet, dass ihr das Konzept jetzt durchblickt habt, kommt ein weiterer frischer Wind um die Ecke. Superliminal und das Studio Pillow Castle macht einfach glücklich und zufrieden. Also probiert es ruhig aus!

10/10

A Fold Apart (PC, PS 4, Switch, X Box)

Eine Mischung aus Platformer und Puzzelei findet ihr in A Fold Apart der Lightning Rod Games. Im Mittelpunkt stehen die beiden Charaktere Red und Blue, ein verliebtes Pärchen. Blue bekommt jedoch einen Job angeboten, der ihn für lange Zeit weit weg von Red bringen würde. A Fold Apart zeigt nun auf spielerische Art und Weise die Trennung der beiden Figuren und ihren Umgang damit. Die Welt wird nämlich in Form von Briefen, Bildern oder Blättern dargestellt, die ihr so falten müsst, dass ein Vorankommen im Spiel möglich ist. Knickt ihr das Blatt in der Mitte oder rollt es zusammen, wird plötzlich ein Weg komplettiert, über den ihr endlich laufen könnt. So helft ihr den beiden Charakteren, mit ihrem Trennungsschmerz und den damit einhergehenden Problemen zu arbeiten.

Mit A Fold Apart bekommt ihr eine wunderschöne, spielbare Metapher für das menschliche Miteinander über große Distanzen. Auf der einen Seite zeigt es, wie diese Distanz überbrückt werden kann, auf der anderen aber auch, wie kompliziert so eine Situation auch mal sein kann. Vielleicht sogar, weil wir sie selber so kompliziert werden lassen. Manche Rätsel lassen euch wirklich angestrengt knobeln, doch auch hier sorgen die drei Spielstunden vor allem für ein wohliges Gefühl. Knallharte Action und knifflige Hüpfpassagen findet ihr hier nicht, dafür aber eine kreative Idee mit äußerst herzlicher Umsetzung.

7/10