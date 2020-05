Gods & Monsters, God of War & Co. – Mythologie erobert die Spielebranche

Ideen für neue Spiele werden hoffentlich niemals ausgehen, denn wir wollen jedes Jahr mit neuen, spannenden Titeln begeistert werden und dabei in neue Welten eintauchen. Um immer wieder neue Storylines zu erfinden und sie mit einem mitreißenden Gameplay zu verbinden, lassen sich Spielemacher oftmals von bestehenden Geschichten inspirieren. In den letzten Jahren merkte man vor allem einen starken Zuwachs an mythologischen Themen, sowohl aus der griechischen Mythologie, als auch aus der nordischen. Welchen Titeln das besonders gut gelungen ist, wollten wir herausfinden.

Willkommen im antiken Griechenland

Auf einen ganz besonderen Titel freuen sich Fans bereits seit der E3 2019: Gods & Monsters. Das Spiel wurde von den Machern von Assassin’s Creed entwickelt, ist aber nicht so realistisch gestaltet, wie die Assassinen-Reihe. Stattdessen erinnert der liebliche Stil viel eher an Zelda: Breath of the Wild und so erreichte schon der Teaser jede Menge Fans. Im Spiel müssen Helden den Göttern dabei helfen, den Olymp zurückzuerobern und gegen den Erzfeind Typhon antreten, um ihn zu vernichten. Dabei begeben sich Spieler in eine bunte Welt, die sie am Boden und in der Luft erkunden können. Dass sich die Entwickler bei Ubisoft bereits bestens in die griechische Mythologie eingelebt haben, sieht man auch an Assassin’s Creed Odyssey, in dem man sich aussuchen muss, ob man für Athen oder für Sparta kämpfen möchte. Hier trifft man auf einige übernatürliche Kreaturen der griechischen Mythologie, z. B. auf die gefährliche Medusa mit ihren Schlangenhaaren. Aber nicht nur Adventure- und Actiontitel trauen sich an die Thematik heran. Das Slot-Spiel Rise of the Olymp nimmt Spieler ebenfalls in die Welt der Götter mit. Gemeinsam mit Zeus, Hades und Poseidon kann man sein Glück versuchen und die Walzen drehen lassen. Das Spiel wird z. B. im Online Casino Slotty Vegas angeboten, das mehr als 1000 verschiedene Spiele anbietet und bei einer Neuanmeldung sogar 135 Freispiele verschenkt.

Der hohe Norden ruft

Nachdem bereits viele Spiele im antiken Griechenland gehandelt haben, hat man nun auch die nordische Mythologie entdeckt. Besonders eindrucksvoll wird diese Welt von God of War für die Konsole PlayStation 4 umgesetzt. Der Geist Sparta, Kratos, hat Griechenland verlassen und sich in den kalten Wäldern des Nordens zurückgezogen. Doch selbst hier wird er von den Göttern nicht in Ruhe gelassen, denn Odin, Thor und die anderen haben von seiner Ankunft gehört. Während sich Kratos auf den Weg macht, die Asche seiner Frau auf dem höchsten Punkt im Land zu verstreuen, gerät er daher am laufenden Band in Schwierigkeiten. Wie auch schon in den Vorgängerteilen durfte man sich bei God of War wieder auf bombastische Monster-Animationen freuen, dazu hat das Spiel unglaubliche Panorama zu bieten. Wer Drachen, Zwergen, Trollen und nordischen Göttern begegnen möchte, der ist hier genau richtig. Im Action-Rollenspiel Vikings: Wolves of Midgard darf man in die Konflikte der Götter eintauchen. Der Stil des Spiels erinnert an Diabolo, man schlüpft jedoch in die Rolle eines Wikingers. In Asgard herrscht ein Streit zwischen den Asen (den Göttern Odin, Thor usw.) und den Wanen (Freyja, Freyr usw.). Während diese miteinander beschäftigt sind, nutzen die Riesen aus Nieflheim ihre Chance, um unbemerkt einen Krieg mit Midgard zu beginnen und versuchen die Menschheit auszulöschen. Als Wikinger liegt es nun in der Hand der Spieler, die Welt vor den Riesen zu retten.

Mythologische Themen eignen sich einfach perfekt für epische Spieltitel. Zornige Götter, dramatische Schlachten und gefährliche Monster sind alles, was eine gute Story benötigt. Und das liefert sowohl das antike Griechenland, als auch der hohe Norden.