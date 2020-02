Ghost Recon Breakpoint – Heute startet das Terminator-Event

Trotz der Tatsache, dass der Shooter „Ghost Recon Breakpoint“ kein kommerzieller Erfolg für Ubisoft geworden ist, hält das Unternehmen weiter am Titel fest. Heute startet das sogenannte Terminator-Event. Was ihr im neusten Update erleben dürft, erfahrt ihr im Artikel. Darüber hinaus werden die Inhalte in einem neuen Trailer präsentiert.

Das Terminator Live-Event in „Ghost Recon Breakpoint“ besteht aus Missionen, Gegnern sowie Dialogen, die vom Originalfilm „Terminator“ aus dem Jahre 1984 inspiriert sind. Das Event soll heute, dem 29. Januar 2020, ab 10 Uhr unserer Zeit live gehen und bis zum 6. Februar 2020 zur Verfügung stehen. Das Event wird auf allen Plattformen gleichzeitig abgehalten.

Wie auch die Hauptkampagne, kann das Event entweder im Team oder alleine bestritten werden. Die Ghosts bekommen es mit einer Bedrohung aus der Zukunft zu tun, wofür sie einen neuen Schauplatz auf Auroa aufsuchen müssen. Die Handlung wird in zwei Haupterzählungsmissionen unterteilt. Den Stein ins Rollen bringt die Rettung von Rasa Aldwin, einer Frau aus der Zukunft. Bei täglichen Kriegsführungs- und Abfang-Einsätzen werden sich die Spieler den T-800-Cyborgs stellen müssen.

Für das Abschließen des Events werden Spieler mit vom Terminator inspirierten Gegenständen belohnt, darunter das Punk-Outfit des Films sowie exklusive neue Waffen und Fahrzeuge. Darüber hinaus können die Ghosts mit zwei vom Terminator inspirierten Paketen angepasst werden.

Mit dem Terminator-Event startet Ubisoft die sogenannte Moving-Forward-Initiative. Laut dem Unternehmen soll das Spiel in den kommenden Monaten regelmäßig aktualisiert und auf Grundlage des Spieler-Feedbacks erweitert werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Ubisoft ein scheinbar fehlgeschlagenes Spiel zum Erfolg führt. Beispiele wie „For Honor“ sowie „Rainbow Six: Siege“ zeigen dies am besten.

„Ghost Recon Breakpoint“ ist seit dem 4. Oktober 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.