Ghost of Tsushima – Release-Datum mit neuem Story-Trailer enthüllt

Mit einem neuen Story-Trailer zu „Ghost of Tsushima“ hat Sony Interactive Entertainment das Geheimnis um die Veröffentlichung des Playstation 4 exklusiven Action-Titels enthüllt. Den Story-Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Mit „Ghost of Tsushima“ von Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch („Infamous: Secons Son“) erwartet die Spieler „ein episches Open-World-Samurai-Abenteuer, das während der Invasion der Mongolen in Japan im Jahr 1274 spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Jin Sakai, einen mächtigen Samurai-Krieger, dessen Abenteuer von der japanischen Geschichte und den berühmten Traditionen des Samurai-Kinos inspiriert wurden und eine großartige Geschichte von Rache, des Über-sich-hinaus-wachsens und Hoffnung erschaffen.“

Der neu veröffentlichten Trailer rückt die Geschichte des Protagonisten Jin Sakai in den Vordergrund und beleuchtet die Herausforderungen, denen sich der Held stellen muss. Darüber hinaus werden zahlreiche Gameplay-Elemente wie das Schleichen und die damit verbundenen Schleich-Kills präsentiert. Am Ende des Trailers folgt der geplante Release-Termin.

Demnach erscheint „Ghost of Tsushima“ am 26. Juni 2020 exklusiv für die Playstation 4.