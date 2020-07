Ghost of Tsushima im Test – Der schönste Abschluß einer Konsolen-Ära

„Ghost of Tsushima“ stellt Sonys letzten Exklusivtitel für die PlayStation 4 dar und tritt somit in die Verantwortung einen denkwürdigen Abschluss für eine Konsole zu finden, die vor großartigen Exklusivtiteln nur so strotzt. Seit ihrem Erscheinungstag (29. November 2013) erlebten Spieler der PlayStation 4 unvergessliche Momente auf der Jagd nach einem Piratenschatz mit Nathan Drake in „Uncharted 4: A Thief´s End“, einer gruseligen Jagd nach Blut und Beute in den Fußstapfen eines namenlosen Jägers in „Bloodborne“, eine emotionale Reise von Vater und Sohn mit Kratos und Atreus in dem Reboot von „God of War“, kämpften als Deacon St. John durch unvorstellbare Zombiemassen in „Day´s Gone“ und erst letzten Monat durchlebten sie Ellie´s unvergleichliche Rachegeschichte in „The Last of Us Part II“. Ob Sucker Punchs neuster Streich ein weiteres Meisterwerk in der Geschichte der PS4 darstellt oder ob es die Entwickler schlicht verbockt haben, erfahrt ihr in diesem Test. Immerhin konnten sie schon mit „Infamous: Second Son“ ihre Muskeln auf der PlayStation 4 zeigen, doch gänzlich überzeugen konnte der Titel nicht. Wie es jedoch um „Ghost of Tsushima“ steht, lest ihr auf den folgenden Zeilen.

Eines kann ich euch schon vorab verraten, „Ghost of Tsushima“ ist visuell eines der schönsten, wenn nicht DAS schönste Spiel dieser Generation. Was die Entwickler von Sucker Punch geschaffen haben ist schlichtweg atemberaubend. Dafür haben sie Tsushima nicht 1:1-Nachgebildet, sondern sich stattdessen auf reale Sehenswürdigkeiten und einige Dinge des japanischen Hauptlandes konzentriert und alles für das Spiel angepasst. Während die echte Insel überwiegend von Grünflächen bedeckt ist, lassen sich im Spiel über 40 Biome auf drei unterschiedlich großen Gebieten finden. Dementsprechend laufen wir in der Haut von Jin Sakai durch Sümpfe, dichte Wälder oder über eisige Berge. Im Zusammenspiel mit den überwältigenden Lichteffekten und den vielen einzigartigen Schauplätzen sind unzählige Kulissen entstanden, die seinesgleichen suchen. In keinem anderem Spiel werdet ihr den Fotomodus so ausgiebig nutzen, wie in „Ghost of Tsushima“. Zumindest konnte ich nicht wiederstehen beinahe jeden Augenblick festzuhalten.

Geschichte zum Erleben

Für die Geschichte des Titels ließen sich die Entwickler von historischen Ereignissen inspirieren. Genauer gesagt von der ersten Mongoleninvasion die 1274 die Insel Tsushima ereilte. Laut den Überlieferungen bestand die mongolische Streitmacht aus mongolischen, chinesischen und koreanischen Truppen. Ihre Stärke wird auf 20.000 bis 40.000 Mann geschätzt, da die Angaben stark schwanken. Ihnen stellten sich genau 80 Samurai in den Weg, um Tsushima zu retten. Dass die Japaner überrannt wurden, muss ich eigentlich nicht mehr erwähnen und genau bei dieser Schlacht setzt die Geschichte von „Ghost of Tsushima“ ein. Trotz des historischen Rahmens sind die weiteren Ereignisse im Spiel frei erfunden. So hat zum Beispiel Kublai Khan, Genghis Khan’s Enkel die Mongolenarmee angeführt, im Spiel hingegen ist es Khotun Khan der die Armee anführt und auch Shimura sowie sein Neffe Jin Sakai haben nicht existiert. Wir schlüpfen in die Rolle von Jin Sakai. Er wird in der Schlacht schwer verletzt und überlebt nur durch die Diebin Yuna, die ihn wieder gesund pflegt. Kaum auf den Beinen, erfährt Jin von der Gefangenschaft seines Onkels und erlebt hautnah mit, wie die Mongolen sein Volk unterwerfen, ausrauben und ermorden.

Selbstverständlich sinnt Jin nach Rache und möchte seinen Onkel, wie auch sein Volk von den Mongolen befreien, doch mit seinem Samurai-Kodex stößt er schnell an seine Grenzen. Während Jins Kodex eine ehrenvolle Kampfweise Mann gegen Mann vorschreibt, kämpfen die Mongolen auf eine andere Weise. Dementsprechend muss er neue Wege finden, um der Masse an Feinden trotzen zu können. Dabei ist ihm Yuna von großer Hilfe. Sie bringt Jin bei aus dem Schatten heraus zu agieren und die Mongolen hinterrücks zu meucheln. Diese Taktik kostet Jin viel Überwindung, da er gegen seinen Kodex und gegen seinen Lebensstil verstößt, was wiederum eindrucksvoll von den Entwicklern in Szene gesetzt wird. So wird kurz nach dem ersten Meuchelmord eine Erinnerung eingeblendet, die Jin in jungen Jahren zeigt. Sein Onkel lehrt ihn die Lebensweise eines Samurai und sagt ihm, dass nur Feiglinge aus dem Schatten angreifen. Auch im späteren Spielverlauf wird die Erinnerung erneut nach einem Attentat eingeblendet, um Jins Kampf nachvollziehbarer zu machen.

Viel zu tun in Tsushima

„Ghost of Tsushima“ spielt sich wie ein Best of der erfolgreichsten Open-World-Spiele, welches noch mit zusätzlichen Zutaten aus beliebten Action-Adventures gewürzt wurde. So bedient man sich am offensichtlichsten an Ubisofts erfolgreicher „Assassin´s Creed“-Reihe, die Open-World ist gespickt mit zahlreichen Sammelaufgaben, die euch mit unterschiedlichen Belohnungen locken. Wie in „Assassin´s Creed“ werden diese mit einem Fragezeichen auf der Karte symbolisiert. Darunter verstecken sich dann sogenannte Haiku-Plätze, Fuchsbaus, heiße Quellen, Säulen der Ehre, Bambusstände, Leuchttürme oder auch Schreine.

An Haiku-Plätzen philosophiert Jin über verschiedene Dinge des Lebens wie Verlust, Trauer oder Tod, erstellt hierfür ein Gedicht und wird mit einem einzigartigen Stirnband belohnt. Am Fuchsbau entdecken wir einen Fuchs, der uns zu einem versteckten Inari-Schrein lockt, an dem wir zunächst unsere Talisman-Slots erweitern und später die Kraft der Talismane erhöhen. Jeder ausgerüstete Talisman verstärkt unterschiedliche Vorteile wie Leben oder Schaden. Insgesamt kann man bis zu sechs Talismane gleichzeitig ausrüsten. An einem Bambusstand muss eine festgelegte Reihenfolge von sieben Tasten schnell eingegeben werden, dadurch erhöhen wir Jins Entschlossenheit. Heiße Quellen beleben den Körper und gewähren einen permanenten Boost unserer Gesundheit (können nur einmal verwendet werden), an den Säulen der Ehre entdecken wir neue Schwert-Skins, Leuchttürme können entzündet werden und an den Schreinen gibt es Talismane zu entdecken, die vorerst über Umwege erklommen werden müssen, da die Mongolen die Wege zerstörten. All diese Aufgaben sind komplett optional und sind nur notwendig, wenn ihr auf die Trophäen scharf seid. Die Schwierigkeit des Abenteuers lässt sich jederzeit im Optionsmenü zwischen Leicht, Mittel und Schwer wechseln, sodass ihr nicht davon abhängig seid alle Aufgaben zur Verbesserung des Charakters zu absolvieren.

Eine wunderschöne Idee war es die Navigation mit Hilfe des Windes zu vollziehen. Markieren wir einen Punkt auf der Karte, dann weht der Wind in die Richtung des Ziels. Mit einem Wisch am Touchpad nach Oben weht immer wieder frischer Wind nach, sodass wir uns nicht verlaufen können. Bei jedem Windstoß werden Blätter aufgewühlt, Gräser wehen und Bäume schaukeln. Hierdurch wird eine Atmosphäre erzeugt, die euch noch tiefer in die lebendige Spielwelt zieht. Auch das Hud wird so minimal wie nur möglich gehalten, um die dichte Atmosphäre aufrecht zu erhalten und das funktioniert wunderbar. Man versinkt regelrecht in der wunderschön erschaffenen Welt von Tsushima.

Neben den bereits erwähnten optionalen Aufgaben gibt es noch die üblichen Sammelgegenstände zu entdecken. So können wir zum Beispiel unterschiedliche Banner finden, die ab einer gewissen Anzahl bei einem Sammler gegen einen neuen Sattel getauscht werden können. Dann gibt es noch Aufzeichnungen und mongolische Artefakte zu entdecken, die uns die jeweiligen Kulturen noch näherbringen. Und zu guter Letzt entdecken wir an Friedhöfen besondere Grillen, die in goldenen Käfigen sitzen. Haben wir fünf Grillen beisammen, dann erlernt Jin eine neue Melodie auf seiner Flöte, die mit einem Wisch nach links auf dem Touchpad jederzeit gespielt werden kann.

Die Mischung macht´s

Das Grundgerüst des Titels erinnert also stark an „Assassin´s Creed“, doch in den Feinheiten sind mir beim Spielen weitere Titel in den Sinn gekommen. Die Qualität der Nebengeschichten erinnerte mich stark an „The Witcher 3“, da sie sich nahtlos in die Hauptgeschichte integrieren und nicht deplatziert wirken. Es sind gut ausgearbeitete Geschichten, die nicht nur den Nebencharakteren mehr Persönlichkeit verleihen, sondern auch dem Volk von Tsushima. Wir treffen auf viele Personen, die durch den Krieg alles verloren haben, Hunger leiden, von Banditen gepeinigt werden und von den Mongolen massakriert wurden. Wie ein Detektiv untersucht man Tatorte und verfolgt tiefe Spuren im Schlamm. Zu keiner Zeit wird es langweilig und zumindest ich fühlte mich sehr unterhalten all die rührenden und sogar witzigen Geschichten von Tsushima zu erleben. Besonders die Nebencharaktere wie Meister Ishikawa, Lady Masako oder Kenji wurden großartig ausgearbeitet und erhalten einen komplett eigenen Erzählstrand von mehreren Stunden Spielzeit spendiert. In diesen erfährt man mehr über ihr Leben und ihre Motivationen.

Beim Kampfsystem sind mir gleich drei Titel aufgefallen. So erinnert es stark an Nioh, Sekiro und Assassin´s Creed. Aber keine Sorge, zu schwer wird das Kampfsystem eigentlich nie, jedoch kann es etwas überladen und somit überfordernd wirken. Die Entwickler haben jede einzelne Taste des Controllers voll ausgenutzt, um ihre Vision umzusetzen und dem Spieler somit die größte spielerische Freiheit an die Hand zu geben. Zunächst muss ich erwähnen, dass es keine Lock-On-Funktion gibt. Stattdessen konzentriert sich Jin automatisch auf den zuletzt angreifenden Feind. Das macht die Kämpfe wesentlich überschaubarer.

Wie in Nioh könnt ihr schnell zwischen vier unterschiedlichen Kampfhaltungen wechseln, die jeweils an einen anderen Gegnertyp angepasst sind. Wollt ihr eine Haltung wechseln oder eine andere Geistwaffe auswählen, dann setzt praktischerweise ein Zeitlupen-Effekt ein. Dieser entschlackt die recht hektischen Kämpfe und gibt euch die nötige Zeit im Kampf klug zu handeln. Die Stein-Haltung, ist effektiv gegen Schwertkämpfer und steht euch von Beginn an zur Wahl. Die anderen drei Haltungen schaltet ihr erst im Verlauf des Abenteuers frei, indem ihr gegnerische Anführer aus der Deckung heraus beobachtet oder im Kampf niederstreckt. Mit der Wasser-Haltung seid ihr effektiver gegen Schildträger, mit der Wind-Haltung gegen Speerträger und mit der Mond-Haltung gegen riesige Barbaren.

Jede Haltung bietet einen anderen Kampfstil und kann dazu genutzt werden schneller die Verteidigung des jeweiligen Gegnertyps zu durchbrechen, ähnlich wie es bei Sekiro der Fall war. Ist die Verteidigung durchbrochen, gerät der Gegner ins Taumeln und ist für weitere Angriffe ungeschützt. Zusätzlich kann Jin im Kampf auch auf verschiedene Geist-Waffen setzen wie Kunai, Rauchbombe oder Haftbombe.

Zudem stehen Jin noch weitere Gadgets zur Verfügung, so können Feinde mit Glocken oder Böllern weggelockt werden, mit einem Blasrohr vergiftet oder verwirrt werden, mit einem Kurz- oder Langbogen mit unterschiedlichen Pfeiltypen wie Brandpfeilen oder auch Sprengpfeilen beschossen werden oder durch Schwarzpulvergranaten in die Luft gesprengt werden. Und im letzten Drittel des Abenteuers schalten wir zudem noch die sogenannte Geist-Haltung frei, mit der Jin ähnlich wie Kratos in einen Rage-Modus versetzt wird und Gegner brutal zerstückelt.

Darüber hinaus müsst ihr neben der Lebensanzeige auch eure Entschlossenheitsanzeige im Blick behalten. Die Entschlossenheit wird in erster Linie für schnelle Heilung im Kampf genutzt, kann aber auch für einige starke Angriffe wie den Himmelsschlag eingesetzt werden. Durchs Parieren oder Töten von Feinden wird die Entschlossenheit wieder gefüllt.

Looten und Leveln

Das Loot- und Level-System in „Ghost of Tsushima“ ist eher an Action-Adventures als an Rollenspielen angelehnt. Mit jeder abgeschlossenen Geschichte steigt Jins Reputation und anhand dessen verdient man sich Fähigkeitspunkte, die dann in unterschiedliche Fähigkeiten investiert werden können. Insgesamt stehen einem drei unterschiedliche Fähigkeits-Bäume zur Verfügung. Zum einen wäre da der Samurai-Baum, der Jins Fähigkeiten im Kampf verbessert. Hier habt ihr die Wahl das Parieren oder das Ausweichen zu verbessern. Im zweiten Baum verbessern wir die jeweiligen Kampf-Haltungen und werden so noch gefährlicher für die unterschiedlichen Gegnertypen. Der letzte Baum lässt euch eure Geisttaktiken verbessern. Zum Beispiel mehr Attentate hintereinander auszuführen oder verbessertes Gehör, sodass wir Gegner besser erspähen können und vieles mehr.

Anstatt Waffen und Rüstungen wie in Rollenspielen anzuhäufen, Looten wir in der Welt von Tsushima unterschiedliche Materialien. So finden wir Vorräte, die uns als eine Art Währung dienen, Blumen, Wildtierhäute, Stöcke und andere Materialien. Diese unterschiedlichen Materialien können dann bei unterschiedlichen Händlern eingetauscht werden. Für den Waffenschmied besorgen wir zum Beispiel Stahl und Eisen, damit er unser Schwert und den Dolch aufwerten kann. Für den Bogenmacher müssen Bambusstöcke und andere Hölzer her und beim Händler tauschen wir Blumen gegen unterschiedliche Skins für Schwerter, Rüstungen oder neue Kopfbedeckungen. Während Kopfbedeckungen und Masken rein kosmetischer Natur sind, bieten die unterschiedlichen Rüstungen zusätzliche Vorteile wie mehr Leben oder Nahkampfschaden. Auch wenn wir nicht wie in Diablo mit Loot überhäuft werden, lassen sich dennoch zahlreiche Anpassungen in Form von unterschiedlichen Rüstungen, Kopfbedeckungen und Masken finden. Zudem verändern sich die Rüstungen mit jedem Upgrade spürbar visuell und bieten verbesserte Vorteile, sodass auch hier genug geboten wird, um auch den verwöhntesten Spieler zufrieden zu stellen. Jeder kann sich optisch individuell austoben.

Eine lebendige Welt

Tsushima ist im ständigen Wandel. Im Laufe des Abenteuers befreien wir Dörfer, Vorposten und Burgen aus dem Griff der Mongolen. In einigen befreiten Orten siedeln sich erneut Überlebende ein und versorgen uns mit neuen Informationen zum Umland. Darüber hinaus patrouillieren ständig kleinere Mongolen-Trupps die Straßen, entweder mit Geiseln im Schlepptau oder Proviant. Erledigen wir diese, können wir uns am Proviant bedienen oder erfahren von der befreiten Geisel von einem noch unentdeckten Vorposten der Mongolen.

Darüber hinaus durchstreifen unterschiedliche Tiere wie Rehe, Wildschweine oder Bären die Insel. Letztere können nicht nur uns gefährlich werden, sondern greifen auch gerne mal umherstreifende Mongolen an. Zudem findet man einige Bären auch in Käfigen vor, einmal befreit sorgen sie für genug Chaos in den Lagern der Mongolen. Für weiteres Leben auf der Insel sorgen die unzähligen Insekten sowie andere Kleintiere. Nachts schwirren Glühwürmchen über die Wiesen, an Teichen und Seen fliegen Libellen umher und in Sümpfen springen Frösche herum.

Nicht alles Rund

Obwohl „Ghost of Tsushima“ wunderschön ist, spielt es aus rein grafischer Sicht nicht die erste Geige. Die Animationen sind nicht durchgehend flüssig, besonders die Gesichtsanimationen wirken noch sehr starr und kommen nicht mal annähernd an das Niveau heran, welches uns Naughty Dog erst letzten Monat auf der PlayStation 4 vorgeführt hat. Die Kletterpassagen krampfen teilweise an der Steuerung, sind unpräzise und manchmal wird der Befehl ignoriert. Auch die Kamerasteuerung ist alles andere als Perfekt. In den Kämpfen positioniert sich die Kamera teilweise so schlecht, dass uns durch Dächer, Bäume oder andere Objekte die Sicht auf das Geschehen genommen wird. Trotz genannter Schwächen leidet der Spielspaß zu keinem Zeitpunkt darunter.

Lobend zu erwähnen ist zudem die Technik. Den Entwicklern von Sucker Punch ist ein technisches Wunderwerk gelungen. Trotz der riesigen Open-World sind Ladezeiten erstaunlich kurz. Schon zu Beginn des Abenteuers beschränkt sich die Ladezeit auf etwa eine halbe Minute, was aus heutiger Sicht schon verblüfft, doch erst nach Jins Ableben zeigt sich das volle Potential des Wunders. Nach wenigen Sekunden können wir direkt am letzten Checkpoint weitermachen, manches Mal sogar unter fünf Sekunden, was absolut einmalig ist in dieser Konsolengeneration. Sucker Punch geben uns quasi hiermit einen Vorgeschmack auf die Ladezeiten der Next-Gen Konsolen. Einfach brillant.

Fazit

„Ghost of Tsushima“ ist ein unvergleichliches Meisterwerk geworden, welches mehr als einen würdigen Abschluss dieser Konsole darstellt. Die visuellen Eindrücke sind atemberaubend schön und bisher ungeschlagen. Doch auch aus technischer Sicht beeindruckt man mit unvorstellbar kurzen Ladezeiten, die fast schon Next-Gen würdig sind. Spielerisch leistet man sich keine Patzer. Es wird eine spannende Geschichte rund um Jin Sakai, den zahlreichen charismatischen Nebenfiguren und dem gepeinigten Volk von Tsushima gesponnen, die gut inszeniert ist und zu unterhalten weiß. Zu keinem Zeitpunkt während meiner knapp 60 stündigen Spielsession habe ich Langeweile verspürt. Die Mischung aus spannenden Kämpfen, Erkundung und sammeln von Materialien hatte sogar einen süchtig machenden Effekt auf mich.

Die Entwickler haben eine Liebeserklärung an japanische Samurai-Filme der 60er bzw. 70er Jahre abgeliefert. Sehr einfühlsam haben sie nicht nur im Besonderen die Inszenierungskunst des japanischen Filmregisseurs Akira Kurosawa perfekt eingefangen, sondern auch die japanische Kultur geachtet. Das dies der Fall ist, beweisen vor allem die Kritiken der japanischen Presse. Die Famitsu hat dem Titel eine perfekte Punktzahl verliehen und auch andere Kritiker Japans loben Sucker Punch für die sorgsame Herangehensweise an ihre Kultur. Dem Regisseur zu Ehren existiert auch der besondere Kurosawa-Modus im Spiel, der alles in Schwarz/Weiß mit einer speziellen Filmkörnung taucht.

