Ghost of Tsushima – Erreicht Gold-Status

Die Entwickler von Sucker Punch haben bekannt gegeben, dass ihr ambitioniertes Open-World-Projekt „Ghost of Tsushima“ offiziell den Gold-Status erreicht hat. Demnach kann der Titel wie geplant am 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4 veröffentlicht werden.

In „Ghost of Tsushima“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des jungen Samurai Jin Sakai, der sich einer einfallenden Mongolen-Armee stellen muss, um seine liebsten zu beschützen. Als er als Samurai jedoch an diesem Vorhaben scheitert, muss er eine neue Art von Krieger werden, um sein geliebtes Land aus den Fängen der Mongolen zu befreien.

„Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen“, führen die Macher von Sucker Punch aus.

Unterhalb des Artikels findet ihr den Story-Trailer sowie eine ausführliche Gameplay-Vorstellung, die im Rahmen der State of Play präsentiert wurde.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) 22. Juni 2020