Far Cry 6 – Spürt die Revolution

Vergangenes Wochenende enthüllte Ubisoft im Rahmen des hauseigenen Stream-Events „Ubisoft Foward 2020“ den Ego-Shooter „Far Cry 6“. Wir fassen alle bisher enthüllten Details für euch zusammen.

In „Far Cry 6“ werden die Spieler in die fiktive Welt namens Yara geschickt, die stark an dem realen Land Kuba angelehnt ist. Es ist ein Tropenparadies, welches aufgrund internationaler Sanktionen irgendwo in den 50er Jahren hängen geblieben ist. Hier herrscht Diktator Antón Castillo (gespielt von Giancarlos Esposito, unter anderem bekannt aus „Better Call Saul“, „Breaking Bad“, „The Mandalorian“) mit eiserner Faust und versucht seine Nation mit allen Mitteln zu ihrem früheren Ruhm zurückführen, doch nicht alle teilen seine Vision für das Land und werden unterworfen. Zugleich versucht er seinem Sohn den Weg zu weisen, damit dieser eines Tages seinen Platz einnehmen kann.

„Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Auf dieser in Aufruhr geratenen Inselnation erleben die Spieler die Spannung und das Chaos des Guerillakampfes, während sie als Bürger von einer revolutionären Bewegung mitgerissen werden, um einen Tyrannen zu stürzen“, so Ubisoft.

Die Spieler sollen hautnah eine Revolution zu spüren bekommen. Dabei ließen sich die Macher von historischen Revolutionen und Guerilla-Aufständen inspirieren. Speziell von Kuba waren die Verantwortlichen angetan. „Wenn du dich mit einer Revolution befasst, dann untersuchst du das Wesen des Ungehorsams, der systemischen Unterdrückung und die Vorstellung, wie weit man getrieben werden muss, um bereit zu sein, eine Waffe in die Hand zu nehmen – bereit zu sein, sein Leben für etwas zu riskieren, an das man glaubt“, so Narrative-Director Navid Khavari. Besonders stolz sei er, dass das Team nicht versucht hätte, „vor schwierigen Themen zurückzuschrecken und daraus wirklich einen Sinn zu ziehen.“

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dani Rojas, der sich gegen die Unterwerfung zur Wehr setzt und ein Teil der Widerstandsbewegung gegen Yaras diktatorischen Präsidenten ist. Ihr könnt in „Far Cry 6“ selbst entscheiden ob ihr einen männlichen oder weiblichen Charakter steuert. Zudem sind die Charaktere individuell anpassbar und können in Zwischensequenzen genau begutachtet werden, denn Ubisoft setzt erstmals auf eine Third-Person-Ansicht in den Zwischensequenzen sowie Dialogen.

So führt Navid Khavari weiter aus: „Uns ging es darum, diese Erzählung so weit wie möglich aufzuwerten. Aus diesem Grund haben wir eine ganze Reihe neuer Techniken eingeführt, die noch nie zuvor an der Marke vorgenommen wurden. Das erste ist glaube ich, dass wir Zwischensequenzen in der Third-Person-Perspektive haben werden, in denen der Spieler seinen Charakter, seinen maßgeschneiderten Charakter, in der dritten Person sieht und mit allen anderen Charakteren interagiert.“

Der Soundtrack des Spiels wird unter anderem vom Narcos-Komponisten Pedro Bromfman erstellt. Für die Entwicklung von „Far Cry 6“ ist Ubisoft Toronto verantwortlich, die bereits an anderen Serienteilen beteiligt waren und somit genug Erfahrung mitbringen. Darüber hinaus soll der Bösewicht Antón Castillo deutlich öfters in Erscheinung treten als noch seine Vorgänger Pagan Min (Far Cry 4) oder Joseph Seed (Far Cry 5), die größtenteils mit Abwesenheit glänzten und erst gegen Ende wiederauftauchten.

Laut Navid Khavari herrscht eine Dynamik zwischen den drei Charakteren Antón Castillo, Diego Castillo sowie Dani Rojas, die das Zentrum der Geschichte bilden werden. „Wir werden später noch viel tiefer auf die Besonderheiten der Erzählung eingehen, aber was ich sagen kann, ist, dass Anton, Danny und Diego ein Bündnis von drei Personen darstellen, an dem die Geschichte und die Hauptgeschichte des Spiels hängen bleiben. Es war also nicht nur wichtig für uns, dass ihr eine Menge Zeit mit Anton verbringt, nur um einen Einblick in seine Weltansicht zu bekommen, sondern auch, um diese fast schon dynamische Atmosphäre zwischen den dreien zu schaffen, die sich bis zum Ende des Spiels fortsetzt“, so Khavari.

Wie Navid Khavari weiter ausführt soll auch die Erkundung in der Seriengeschichte auf ein neues Level gehoben werden, da Spieler erstmals eine komplette Hauptstadt erkunden können: „Alles hat mit der Idee, eine Insel aufzubauen, begonnen oder? Man kann keine Insel, kein Land ohne eine Hauptstadt haben. In meinen Augen gibt es da eine Menge Liebe und Sorgfalt, die man nicht nur in den Bau der Stadt, sondern auch in die demografische Entwicklung investiert. Dies ist der Sitz der Macht von Anton. Hier sind die meisten seiner Anhänger vorhanden. Auf der erzählerischen Seite möchte man das Gefühl haben, in die Höhle des Löwen zu gehen. Auf der Gameplay-Seite ist die Vertikalität ein völlig neuer Aspekt des Spiels. Die Chance, innerhalb dieser Umgebung über Dächer zu rennen, Hinterhöfe zu nutzen und gegen einige der härtesten Gegner im Spiel zu kämpfen, ist meiner Meinung nach wirklich einzigartig und frisch. Die Art und Weise, wie sich das Spiel anfühlt, wird so komplett verändert.“

„Far Cry 6“ soll am 18. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X veröffentlicht werden. Spieler, die „Far Cry 6“ für PS4 oder Xbox One kaufen, werden das Spiel kostenlos auf die PlayStation 5 oder Xbox Series X übertragen können.

Selbstverständlich hat sich Ubisoft es sich nicht nehmen lassen auch bei „Far Cry 6“ erneut verschieden Editionen zu erstellen, um dem Spieler die Wahl der Qual zu lassen. So haben wir erneut neben der Standard-ausführung die Wahl zwischen der Gold, Ultimate und der Collector´s Edition.