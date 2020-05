eSports-Wetten erleben unerwarteten Aufschwung

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte bei eSports-Wetten ein enormer Aufschwung festgestellt werden. Viele der eSports-Turniere konnten problemlos Online fortgesetzt werden, während traditionelle Sportveranstaltungen abgesagt werden mussten. Folglich wechselten viele Zocker ebenfalls zum eSport und platzierten dort ihre Wetten, anstelle auf Fussball oder andere Sportarten zu setzen. Malte Hegeler, Leiter der Produktentwicklung für Sportwetten bei EveryMatrix äußerte sich zu den neuesten Entwicklungen bei den Wettanbietern und in den Online Casinos.

„Vor COVID-19 hatten wir ein gutes eSportangebot in Bezug auf die Anzahl der Veranstaltungen und Märkte, die wir anbieten konnten, obwohl der Umsatzanteil innerhalb unseres gesamten Angebotes eher gering war“, erklärte Hegeler. „eSports war zwar in den Top10, doch Fußball, Tennis und Basketball machen dennoch zwischen 85 und 90 Prozent des Umsatzes aus.“

„Als COVID-19 in die Branche kam, änderte sich für uns innerhalb von zwei Wochen alles“, sagte Hegeler. „Die Situation ist nicht ideal und es ist ein trauriger Umstand, aber die sich ändernde Nachfrage nach eSport war eine aufregende Zeit für uns im Produktteam von EveryMatrix.“ Counter Strike: Global Offensive war dabei am erfolgreichsten, gefolgt von League of Legends und Dota 2.

„CS: GO hatte etwas mehr als 50 Prozent des gesamten eSport-Umsatzes – jetzt sind es nur noch rund 14 Prozent“, bemerkte er. „Es ist immer noch wichtig, aber jetzt ist es fast auf dem gleichen Niveau wie NBA 2K. FIFA erzielte mittlerweile 70 Prozent des gesamten eSport-Umsatzes und kommt im Grunde genommen aus dem Nichts. “

Für viele ist es nicht überraschend, dass CS: GO in Sachen eSports ganz oben auf der Liste stand. Wie Hegeler weiter erklärte, ist es die Einfachheit des Franchise, die anspricht – insbesondere in der aktuellen Landschaft, in der Kunden nach einem Ersatz für ihre Lieblingssportarten suchen.

„Wenn Sie vom Fußball, Tennis oder Basketball kommen und die Wahl haben, auf League of Legends oder CS: GO zu wetten, werden Sie sich wahrscheinlich für CS: GO entscheiden, da dies viel einfacher zu verstehen ist“, sagte er. „Selbst die Wettarten für League of Legends- oder andere MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena) sind nicht immer leicht zu verstehen. Deshalb war CS: GO so lange der führende Titel.“

„Besonders FIFA und NBA 2K haben von dieser Sportkrise profitiert“, fuhr Hegeler fort. „Wir haben ungefähr 19 Sportarten in unserem Angebot, aber die meisten traditionellen Wetter setzen nicht wirklich auf viele von ihnen. Angesichts der Tatsache, dass FIFA und NBA 2K ein massives Wachstum verzeichnen und einen Großteil des Umsatzanteils ausmachen, muss man sich fragen, ob dies nachhaltig ist. Gerade wenn der traditionelle Sport wieder in vollem Umfang zurück ist.

„Eine Sache, die absolut klar ist, ist, dass eSport zu groß ist, um zu scheitern. Es gibt weltweit Hunderte Millionen Spieler, die älter werden“, sagte er. „Es gibt einen Grund, warum CS: GO der erfolgreichste Titel war“. Auch die Spieler werden älter und haben nun die finanziellen Mittel, um in Wetten auf Ihre Lieblingsteams zu investieren.

„Der Umsatzanteil für den Sport wird zwar wieder sinken, wenn Basketball, Fußball und andere Sportligen ihr Comeback feiern, aber trotzdem über dem Level vor COVID-19 bleiben“, prognostizierte Hegeler.

Viele sagen, dass die Zeit für eSports gekommen ist und dieser nun endlich die Mainstream-Relevanz erreichen wird. Andere glauben jedoch, dass es sich hierbei lediglich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Wenn Sie Hegeler fragen, hängt es davon ab, wohin Sie schauen.

„Kommerziell sind eSport-Wetten in einigen Ländern größer als in anderen“, sagte er. „In Dänemark beispielsweise unterstützt der Premierminister Astralis aktiv in CS: GO, und der Umsatz dort ist erheblich. In Asien sind eSport-Wetten absolut etabliert. In Europa, Afrika, Lateinamerika und Nordamerika noch nicht. Obwohl ich glaube, dass die sportbezogenen Titel und CS: GO auch nach COVID-19 einen erheblichen Anteil am Umsatz haben werden.“

Diese einzigartige Situation, in der sich die Welt befindet, zwingt Unternehmen in praktisch allen Branchen dazu, neue Dinge auszuprobieren. Angesichts der Dürre auf den Märkten, die den Spielern angeboten werden, mussten auch die Buchmacher ihren Horizont erweitern.

Fazit

In dieser kritischen Zeit, in der viele Wettanbieter nach Luft schnappen, ist der eSport für viele ein wahrer Lebensretter. Nachdem die eSport-Branche in den letzten Jahren bereits rasant gewachsen ist, hat sie gerade jetzt einen enormen Schub erhalten und ist mehr als je zuvor in das Rampenlicht gerückt. Ob sich dieser Trend nach der Rückkehr der klassischen Sportwettbewerbe fortsetzt, bleibt abzuwarten. Die Zukunft ist jedoch vielversprechend und kann mit Spannung beobachtet werden.