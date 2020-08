Digitalisierung 2.0: Die Veränderungen betreffen nicht nur die Gaming-Industrie

Aktuell hält uns zwar die durch das Coronavirus bedingte Gesundheitskrise in Atem, dennoch gibt es einige weitere Themen, die von hoher Relevanz sind und immer wieder in den Medien abgehandelt werden. Eines dieser Themen ist die Digitalisierung. Es lässt sich nicht bestreiten, dass wir inzwischen im Zeitalter der Digitalisierung angelangt sind, wenngleich der Wandel in manchen Ländern noch etwas hinterherhinkt. In einigen Jahren wird das Ganze aber schon vollkommen anders aussehen. Zumindest im Fall von Deutschland ist davon auszugehen, dass digitale Technologien weit verbreitet sein werden. Bereits jetzt nutzen Unternehmen wie Amazon, eBay und Leo Vegas moderne Technologien, um ihr Geschäft voranzutreiben. Doch das ist erst der Anfang, weswegen wir einen näheren Blick auf einige der aktuellsten Entwicklungen werfen sollten.

Augmented und Virtual Reality gehört die Zukunft

Die meisten von uns assoziieren Augmented und Virtual Reality hauptsächlich mit der Gaming-Industrie. Verwunderlich ist das nicht, da die größten Erfolge der beiden Technologien eng mit der Branche zusammenhängen. Allerdings geht das Ganze noch ein gutes Stück weiter. Bei Augmented Reality handelt es sich um eine Erweiterung der Realität. Es werden also lediglich Elemente hinzugefügt. Bei Virtual Reality hingegen wird die bestehende Realität durch eine komplett neue ersetzt. Das Potential geht jedoch weit über die Unterhaltungsbranche hinaus. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Realitäten den Arbeitsmarkt nachhaltig verändern werden. Bereits jetzt gibt es einige Firmen, die mit Augmented- und Virtual-Reality-Brillen experimentieren. Da sich beide Technologien stetig weiterentwickeln, wird das in Zukunft wahrscheinlich gang und gäbe sein. Unter anderem das Potential im Bereich des Ingenieurwesens und der Informationstechnologie ist enorm.

Ausbau des 5G-Netzes wird anderen Technologien den Weg ebnen

Auch wenn das Thema 5G etwas umstritten ist, lässt sich nicht bestreiten, dass die Technologie ein enormes Potential genießt. 5G ist nämlich weit mehr als nur das Herunterladen von Filmen in wenigen Sekunden. Was die Technologie ermöglichen wird, können sich die meisten von uns gar nicht vorstellen. Sobald das 5G-Netz in Deutschland ausgebaut ist, was in den kommenden Jahren der Fall sein dürfte, wird sich mit Sicherheit einiges verändern. Sogar autonom fahrende Fahrzeuge und Operationen aus der Ferne wären mit 5G realisierbar. An sich sind beide genannten Konzepte bereits auf einem bemerkenswerten Stand. Allerdings lassen sie sich nicht umsetzen, sofern nicht die erforderliche Infrastruktur vorliegt. Sobald 5G ausgebaut ist, wird das aber der Fall sein und viele Branchen werden von dem Umstand profitieren. Darunter selbsterklärend auch die Gaming-Industrie.

Big Data und Cloud-Technologie bergen ein enormes Potential

Big Data bezeichnet umfangreiche Mengen an unstrukturierten und semi-strukturierten Daten. Solche fallen in Firmen tagtäglich an. Fakt ist, dass die Analyse von Daten entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens sein kann. Aufgrund des enormen Umfangs ist das aber nicht mehr auf manuellem Wege möglich. Glücklicherweise gibt es mit der Cloud-Technologie eine effiziente Alternative. Sowohl Amazon als auch Microsoft sind hier Vorreiter. Theoretisch könnte man sogar schon von einem Duopol sprechen. Wie relevant Cloud-Computing in unserer heutigen Zeit ist, zeigt sich allein schon daran, dass es derzeit etwa 50 Millionen Server auf der Welt gibt.

Roboter als zuverlässige Helfer im Alltag

Die Robotik ist ein weiterer Bereich, der sich in einem rasanten Tempo weiterentwickelt. Im Grunde ist es daher nur eine Frage der Zeit, bis wir Roboter nutzen, um Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Einige Roboter, die das können, gibt es ja bereits. Bisher beschränkt sich die Robotik im Haushalt allerdings lediglich auf die sogenannten Saugroboter. Diese sind zwar durchaus nützlich, konnten bisher jedoch nicht gänzlich überzeugen. Mit der Weiterentwicklung der Robotik könnte sich das ändern und wahrscheinlich wird es in Zukunft Roboter für jede Art von Arbeit geben.