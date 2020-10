Die populärsten Online-Slots 2020

Schnell, bunt und spannend: Online-Slots sind die populärsten Spiele im virtuellen Casino. Kein Wunder, dass die Auswahl ständig wächst.

Dabei gehören Slots zu den Klassikern unter den Spielen. Der erste Automat namens „Liberty Bell“ wurde bereits 1887 von dem amerikanischen Maschinenbauer Charles August Fey entwickelt. Der noch heute in Nevada zu bestaunende Einarmige Bandit besitzt drei Walzen, die mit den Symbolen Herz, Pik, Karo, Hufeisen, Diamanten und der Freiheitsglocke Liberty Bell verziert sind. Drei Glocken genügten vor mehr als 130 Jahren, und der Spieler gewann die stattliche Summe von drei US-Dollar.

Das Interesse an der neuartigen Erfindung war so groß, dass immer mehr Slots mit drei oder auch fünf Walzen entwickelt wurden. Als die Geldspielautomaten im frühen 20. Jahrhundert wegen der Bargewinne (und Verluste) verboten wurden, machten die pfiffigen Entwickler kurzerhand Fruit-Maschinen daraus, bei denen die Walzen mit Früchte-Symbolen versehen wurden und statt Barem Kaugummi mit dem jeweiligen Fruchtgeschmack gewonnen werden konnte. Poker-Automaten, bei denen in Kneipen Bier und Zigarren gewonnen werden konnten, gab es zu dem Zeitpunkt schon lange.

Kirschen, Zitronen, Orangen und anderes Obst als Gewinnsymbole sind noch heute im Spiel, genau wie Poker-Slots und Slots mit drei oder fünf Walzen.

Tradition und Innovation gehen denn auch bei den neuen Geräten häufig Hand in Hand. Dabei setzen die Entwickler allerdings selbst bei den nostalgischsten, im Retro-Look daherkommenden Spielen auf die neueste technologische Entwicklung. Und die hat seit der ersten Slot-Automaten-Software vor rund einem Vierteljahrhundert kräftige Fortschritte gemacht.

Zu den beliebtesten Spielen 2020 zählt unter anderem „Books and Bulls“ Slot. Alles über die besonderen Features erfahren und was das Spiel so spannend macht, gehört die Tatsache, dass es auf dem berühmt-berüchtigten Stierrennen von Pamplona basiert. Der US-amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway gehörte zu den größten Fans und verewigte das Spektakel in seinem Roman „Fiesta“. Im Gegensatz zu dem echten Stierrennen fließt in dem Slot-Spiel allerdings kein Blut. In dem Spiel mit fünf Walzen und zehn Auszahlungslinien wird mit Flamenco-Musik, Kastagnetten, Schwert und Umhang, Flamencotänzern und einem Matador ein Hauch von Stierkampf lebendig.

Literarisch inspiriert ist auch ein weiterer Spiele-Hit von 2020. In „Book of Dead“ dreht sich allerdings alles um das Buch der Toten aus der ägyptischen Mythologie. Entdecker Rich Wild, der seinen ersten Auftritt in dem populären Game „Book of Ra“ hatte, ist diesmal auf der gefährlichen Suche nach dem Buch der Toten, das die Geheimnisse des Lebens nach dem Tod preisgeben soll. Auf fünf Walzen sind Pharaohs, Totenmasken, Göttersymbole und mehr zu finden, die den Spieler mit in eine andere Welt entführen.

Abenteuerliche Entdeckungsreisen auf den Slot-Maschinen machen auch „Tomb Raider“ zum Dauerbrenner. Heldin Lara Croft, die ihren ersten Auftritt in einem Videospiel im Jahr 1996 hatte, war eine der ersten lizenzierten Figuren für ein Slot-Spiel. Exotische Idole und fauchende Tiger wie in dem Originalspiel tragen zu dem nostalgischen Reiz von Laras Schatzsuche bei. Die kampfesstarke Heldin hat sich seit ihrer Erschaffung als so populär erwiesen, dass Hollywood bereits zweimal auf Verfilmungen gesetzt hat. Die erste Lara Croft auf der Kinoleinwand war Angelina Jolie im Jahr 2001. Für die Verfilmung von 2018 trat Alicia Vikander in ihre Fußstapfen. Das jüngste „Tomb Raider“-Spiel, „Shadow of the Tomb Raider“, kam im selben Jahr auf den Markt. Das Slot-Spiel hält sich allerdings stark an das Original.

Fantasy-Elemente zeichnen den Superhit „Goblin’s Cave“ aus, der in Großbritannien als bisher erfolgreichster Slot des Jahres gilt. Der tituläre Kobold mit seiner Brille, und die zu sammelnden Ringe, Kronen und Teekannen passen allesamt so perfekt in das beliebte Genre, dass drei Walzen ausreichen, um immer wieder Spaß daran zu haben.

Kunterbunt, verführerisch einfach und lustig gemacht ist auch der Dauerbrenner „Starburst“, der ähnlich wie „Candy Crush“ auf dem Handy funktioniert und einen vergleichbaren Spaßfaktor für seine Fans besitzt.

So schnell jedes einzelne Spiel auch vorüber ist, so lange kann der Spaß dank Freispielen und Bonus-Features dennoch dauern. Weil die Regeln blitzschnell gelernt werden können, haben die Zocker die Möglichkeit, sich stattdessen auf die Musik, die immer weiter entwickelten Grafiken, die mittlerweile auch in 3D und als Videoclips kommen, und die Themen zu konzentrieren und so in einer Weise in die Spielwelt einzutauchen, wie es bei den ersten Slot-Maschinen nicht möglich war.

Nicht umsonst sind die Geräte Dauerbrenner. Etliche davon sind sogar zu Museumsstücken geworden. Im deutschen Automatenmuseum am Schloss Benkhausen in Espelkamp befindet sich die größte Spielautomatensammlung der Bundesrepublik. Gezeigt werden Geld- und Glücksspielautomaten aus rund 100 Jahren.

Den ersten Slot-Maschinen ist das Nevada Gambling Museum in den USA gewidmet, und sogar in Russland gibt es mittlerweile Museen, die ausschließlich Automaten aus der Sowjetzeit zeigen, die mit Kopeken gefüttert wurden.

Ob Museumsstück, Neuauflage eines Klassikers oder innovativer Video-Slot, die schnellen Geräte haben seit jeher treue Fans gefunden. Und so viele neue Spiele auch ständig entwickelt werden, die Dauerbrenner bleiben weiterhin bei vielen Zockern populär.