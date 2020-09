Die Geschichte der Spielbranche

Die Spielbranche entstand fast gleichzeitig in den USA und in Japan. Bereits in den 1950er Jahren wurden Sega und Nintendo gegründet, die damals nur Spiele für Kinder produzierten. Aber die Computerspiele selbst erschienen in den USA als ein Versuch. 1947 meldeten zwei Erfinder, Thomas Goldsmith Jr. und Astle Ray Mann, ein Patent an, um ein Unterhaltungsgerät zu registrieren, das mit einer CRT-Röhre und Knöpfen ausgestattet war, mit denen ein Zielpunkt auf skizzenhafte Flugzeugfiguren gerichtet werden konnte. Und bis 1962 wurde an verschiedenen Universitäten in diesem Bereich geforscht.

Solche Unternehmen wie Nintendo, die den lokalen Markt gut zu kannten, begannen, nachdem sie neue Technologien erhalten hatten, sehr schnell in dieser Richtung zu arbeiten. Ralph Baer, bekannt als „Thomas Edison of Video Games“, arbeitete 1966 bei Sanders Associates mit Bill Harrison an der Brown Box, dem ersten Prototyp der Heimkonsole (Atari). 1971 wurde die Brown Box neu gestaltet und in Magnavox umbenannt und später in Magnavox Odyssey umgewandelt.

Nachdem die Firma Atari 1974 eine „Goldmine" gefunden hatte, beschloss sie, jeden Monat ein neues Spiel zu veröffentlichen. Bushnells Strategie war es aber, seine eigenen Spiele zu klonen – Dr. Pong, Pong Doubles und QuadraPong. Andere Unternehmen schätzten den Ansatz ebenfalls und begannen, endlose Klone von Sportspielen wie Handball, Hockey zu betreiben. Zur gleichen Zeit erschienen die ersten textbasierten Spiele, wie die Adaption von Dungeons & Dragons – Adventure (1976).

In Japan war die Situation etwas anders. Das erste Spielautomatenspiel kam im Juli 1973 heraus und war somit Ataris Pong. Japanische Giganten wie Taito und Sega stellten Klone des berühmten Bestsellers her, die Elepong und Pong Tron hießen. Das 1955 von der Nakamura Manufacturing Corporation (Namco) im Jahr 1973 gegründete Unternehmen schloss eine Vereinbarung mit Atari und wurde dessen offizieller Distributor in Japan. Und der Erfolg von Space Invaders im Jahr 1978 war so groß, dass es im Land zu einem Mangel an 100-Yen-Münzen kam. Andere Entwickler begannen sofort, Klone von Space Invaders zu veröffentlichen.

1977 veröffentlichte Nintendo seine damals beliebteste Konsole – das Farbfernsehspiel, und 1977 erschien der erste Personal Computer. Nach Nintendo, Konami, Data East, Irem begann SNK, den Markt zu beherrschen. In Japan waren Arcade-Automaten lange Zeit beliebter als Konsolen. Das kann durch das kollektivistische Bewusstsein der Japaner zu dieser Zeit erklärt werden. In der Zeit von 1975 bis 1983 wurden 125 Konsolen freigegeben, und Ende der 1970er Jahre war die sich schnell entwickelnde Industrie von einer Welle der Überproduktionskrise betroffen. Nur Sega, Nintendo und einige kleinere Unternehmen konnten von ihren Spielen profitieren. Sogar die Popularität von Arcade-Automaten ging 1982 zurück.

In den Vereinigten Staaten wurde die Zeit von den späten 1970ern bis zu den frühen 1980ern als „Goldenes Zeitalter der Videospiele“ bezeichnet (damals wurden eine Vielzahl von Konzepten und Ideen geboren, die die Branche für das nächste Jahrzehnt vorantrieben). Die USA bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Leider erwarteten die meisten Händler zu hohe Umsätze und hatten sehr hohe Schulden. Viele haben in der Hoffnung, dass das Geschäft weiter wachsen wird, riesige Arcade-Komplexe eröffnet, wie zum Beispiel den Castle Park in Riverside, Kalifornien. Viele dieser Komplexe wurden in den frühen 1980er Jahren eröffnet, als die Branche ihren Höhepunkt erreichte, und gingen dann fast augenblicklich pleite, nachdem sie die Hauptquelle für Spiele verloren hatten. Das gleiche Schicksal ereilte viele Distributoren und andere Unternehmen, die mit der Spielbranche verbunden waren.