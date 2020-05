Die derzeit beliebtesten Spiele auf Twitch

Auf der führenden Streaming-Plattform Twitch geht es vor allem um eines: Games. Während der Live-Streaming-Dienst sein Angebot durch Kategorien wie Just Chatting, Social Eating und Travel & Outdoor erweitert hat, stehen immer noch Videospiele im Vordergrund und belegen regelmäßig die meist verfolgten Kategorien. Wie die Top-Liste derzeit aussieht, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Valorant

Der taktische 5vs5-Shooter ist ein Free-To-Play Multiplayer Spiel, das von Riot Games entwickelt wurde. Der Spieleentwickler ist außerdem bekannt für seine Spiele League of Legends und Teamfight Tactics. Derzeit ist das Game noch in der geschlossenen Betaphase, allerdings kann jeder und jede einen Betakey ergattern. Hierfür muss der eigene Twitch-Account mit dem Riot-Games-Account in den Einstellungen verknüpft werden. Nun muss man nur noch einen Stream ansehen, in dem sogenannte Drops aktiviert sind – mit etwas Glück erhält man so Zugang zu dem gehypten Game. Seit dem Beta-Release ist Valorant nämlich die unangefochtene Nummer Eins, mit einem Durchschnitt von 325.000 Zuschauern innerhalb der Kategorie. Zudem haben mehr als 1,7 Millionen Zuschauer am 07. April 2020 Streamer, die Valorant gespielt haben, verfolgt. Zum Vergleich: Das ist ungefähr die gleiche Anzahl an Twitch-Viewern wie während der League of Legends World Championship im November 2019.

Poker

Ob individuelle Streamer, die ihr Können unter Beweis stellen, oder Wiederholungen von vergangenen Turnieren: Die Auswahl auf Twitch ist für Pokerfans scheinbar endlos. Besonders beliebt bei den Zuschauern sind dabei Streams direkt aus einem Live-Casino. Hier kann nicht nur Poker, sondern auch Blackjack oder Roulette gespielt werden. Ein Croupier ist dabei live für einen Tisch in dem Casino online verfügbar und kümmert sich um alle Spieler, deren Karten sowie das Mischen des Decks. Außerdem kommt es oft zu Gesprächen und Spaß zwischen den Spielern und Croupiers.

Fortnite

Die Erfolgsgeschichte des Battle Royal Games ist mittlerweile überall bekannt. Fortnite ist eigentlich ein Survival-Game, das von Epic Games und People Can Fly entwickelt wurde. Durch den kostenlosen Standalone-Modus im Battle-Royal-Stil wurde das Spiel zum wahrscheinlich beliebtesten des letzten Jahrzehnts. Der Streamer Ninja, der mittlerweile auf Mixer, einem Streamingdienst von Microsoft, sein neues Zuhause gefunden hat, wurde durch dieses Game weltweit bekannt. Er spielte mit Promis wie Drake online und engagiert sich regelmäßig für gute Zwecke.

Während der Hype von Fortnite etwas gewichen ist, befindet sich das Spiel regelmäßig in den Top-5 der Kategorien von Twitch. Zudem verwandelte sich das Spiel in eine E-Sport-Kategorie, die sich neben Größen wie Call of Duty und Dota 2 einreiht.

Grand Theft Auto V

Tatsächlich! Der in 2013 veröffentlichte Open-World-Titel erfreut sich noch immer reger Beliebtheit auf Twitch. Dazu gehören normale Play-Throughs, allerdings auch Communities, die ganze Geschichten durch Rollenspiele spinnen. Seit Beginn des Jahres schalten durchschnittlich etwa 100.000 Zuschauer ein, was unglaubliche Zahlen sind. Normalerweise heimsen nur E-Sport-Titel diese Höhe an Zuschauerzahlen ein.

Der Erfolg mag unter anderem an den regelmäßigen Updates liegen, die Rockstar Games für ihren Flaggschiff-Titel herausbringt. Erst von ein paar Monaten gab es ein großes Casino-Update, welches das neue Diamond Casino & Resort in das Spiel implementierte. Spieler konnten nun auch Poker, Blackjack oder an Slot-Maschinen spielen. Außerdem gab es kürzlich das Update Gerald’s Last Play, in dem sechs neue Missionen zum Spiel hinzugefügt wurden.



Bevorstehende Spielveröffentlichungen

Unserer Erfahrung nach schaffen es neue Triple-A-Titel fast ausnahmslos immer in die Top-Charts der Twitch-Streams. Besonders freuen wir uns auf Cyberpunk 2077, den neuen Titel von CD Projekt RED. Der Entwickler des massiven Hits The Witcher 3: Wild Hunt begegnet dabei hohen Erwartungen. Doch auch Nintendo wird hoffentlich dieses Jahr einen lange antizipierten Titel veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um den zweiten Teil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wie diese Games auf den Streamingplattformen abschneiden werden, bleibt jedoch abzuwarten.