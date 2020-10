Die 3 besten Business-Tipps, mit denen Sie Kunden glücklich machen

Es hat viel Energie und Einsatz gekostet, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen, richtig? Es hat sich angefühlt, als würden Sie aus einem Haufen von Einzelteilen ein Auto selbst basteln und es zum Fahren bringen müssen, oder etwa nicht? Sie haben es geschafft, also halten Sie kurz inne, klopfen Sie sich ruhig einmal kräftig auf die Schulter und machen Sie sich bewusst, dass Sie ein Meisterwerk vollbracht haben. Am liebsten würden wir Ihnen nun sagen, dass Sie sich eine Pause verdient haben und sich mit schönen Cocktails und Champagner in die Hängematte begeben dürfen, vielleicht in der Karibik. Leider ist das Business-Leben aber knallhart und lässt einen solchen vorzeitigen „Ruhestand“ so gut wie nie zu. Wenn Sie nämlich Kunden gefunden und Märkte erschlossen haben, wird es nicht weniger stressig. Da kann Ihr Unternehmen einen Schnellstart hingelegt haben wie ein Rennwagen, aber jeder Wagen muss gewartet werden. Auch gibt es immer wieder etwas zu verbessern. Sie müssen nun in diese Phase eintreten und Ihre Kunden glücklich machen. Jeden Tag! Wir geben Ihnen unsere 3 besten Business-Tipps, mit denen die Kundenbindung und weiteres Wachstum funktioniert.

Wo gibt es zufriedene Kunden? Schauen Sie sich die Realität an

Der beste Weg, sich eine eigene Strategie für Kundenzufriedenheit anzueignen, ist – und das mag Sie vielleicht nun überraschen: das Abschauen! Ja, ganz richtig, denn Glück und Zufriedenheit sind kaum messbare Größen, sondern man kann sie fühlen. Glückliche Kunden gibt es beispielsweise in der digitalen Casinobranche. Aber warum sind sie glücklich? Weil sie Freispiele ohne Einzahlung bekommen? Das ist zum Teil schon die Antwort. Fakt ist, dass aber noch mehr dahinter steckt als ein einmaliges Gratisgeschenk. Das sollten Sie herausfinden und es wirklich selbst erfühlen. So eine Analyse kostet Sie kein Geld. Und unter uns gesagt: Wenn schon der Traum vom Karibik-Ruhestand noch nicht wahr werden kann, dann können Sie sich wenigstens ein wenig unterhalten und beschenken lassen, oder?

Der erste Tipp: Begleiten und beraten

Der Kunde hat zum ersten Mal bei Ihnen gekauft, alles ist toll gelaufen. Es kommt nun natürlich ganz darauf an, welche Art von Produkt Sie anbieten, aber oft ist es in irgendeiner Form möglich, daran anzuknüpfen. Sie kennen es vielleicht von sich selbst. Sie haben einen Einrichtungsgegenstand für Ihre Wohnung gekauft, der richtig stilvoll und schick ist. Nun greift ein psychologischer Effekt, der absolut menschlich ist. Sie verspüren unterschwellig das Bedürfnis, an genau dieses Kauferlebnis anzuknüpfen und ein dazu passendes Produkt zu erwerben. Das fühlt sich einfach „vollständiger“ an. Mit diesem Wissen können Sie nach einer kleinen Pause dem Kunden durchaus an diesem Punkt erwischen und ihm eben diese passenden Produkte zeigen, mit einem Newsletter beispielsweise. Der Kunde fühlt sich verstanden und gut beraten.

Der zweite Tipp: Einen 1A Kundenservice mit viel Kulanz anbieten

Dass Ihre Kundenberatung freundlich sein sollte, versteht sich eigentlich von selbst. Wenn Sie den Kundendienst auslagern, kontrollieren Sie bitte unbedingt, ob die Mitarbeiter immer freundlich, kompetent und geduldig sind. Bei Beschwerden, auch wenn Sie vielleicht unberechtigt sind, sollten Sie sehr viel Verständnis und Entgegenkommen zeigen. Einmal zu oft reklamiert ist immer noch besser als Kunden, die sich ungerecht behandelt fühlen und die vermeintlich schlechten Erfahrungen im Internet verbreiten.

Der dritte Tipp: Höhepunkte schaffen

Jeder mag besondere Highlights, also schaffen Sie doch welche. Wie wäre es mit einem Tag, an dem Ihre Waren preisreduziert angeboten werden oder einem Gewinnspiel? Passt nicht zu Ihrem Unternehmen? Was halten Sie dann von der Idee, einen kostenlosen Online Kurs oder Vortrag abzuhalten? Wir denken, dass dies wirklich lohnenswerte Maßnahmen sind, um sich in das Gedächtnis der Kunden zurückzurufen und dort dauerhaft fest abgespeichert zu werden.