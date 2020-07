Destroy All Humans – Willkommen zu Area 42

THQ Nordic und die Entwickler von Black Forest Games haben einen neuen Trailer zur Neuauflage von „Destroy All Humans“ bereitgestellt. In diesem wird uns die Ares 42 vorgestellt.

In nur wenigen Wochen, genauer gesagt am 28. Juli 2020, dürfen Spieler in die Haut des durchtriebenen außerirdischen Crypto schlüpfen, um die Menschheit auszulöschen. Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, haben die verantwortlichen einen neuen Trailer ins Netz gestellt. Diesen findet ihr unterhalb des Artikels.

„Destroy All Humans!“ ist ein Remake eines 2005 veröffentlichten Action-Adventures. Der außerirdische Crypto ist mit unzähligen Waffen ausgestattet, um Jagd auf die Menschheit zu machen. Zudem verfügt er über besondere Fähigkeiten wie Telekinetische Kräfte und kann sich in Menschen verwandeln.

„Ernte ihre DNA und bringe die US-Regierung in dem originalgetreuen Remake des legendären Alien-Invasion-Action-Abenteuers zu Fall. Vernichte kümmerliche Menschen mit einer Auswahl an außerirdischen Waffen und psychokinetischer Fähigkeiten. Vernichte ihre Städte mit deiner fliegenden Untertasse! Ein riesiger Schritt auf die Menschheit!“, so die Entwickler.

„Destroy All Humans!“ soll am 28. Juli 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht werden.