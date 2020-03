Der Indie Kurztest: World Of Horror, Femida und Stela

Da viele von uns das Haus nicht verlassen können, rücken Videospiele wie World of Horror, Femida oder Stela für viele stärker in den Fokus. Die virtuellen Welten helfen uns, die Zeit zu überbrücken, bis der Virus ausgeklungen ist und wir alle wieder gemeinsam durch die Stadt ziehen können. Und für diese Zeit haben wir wieder eine kleine Sammlung an Spielen für euch getestet. Unterschiedlichste Genres in einem Artikel, so dass hoffentlich für alle von euch der ein oder andere kleine Geheimtipp vorhanden ist. Also wollen wir euch gar nicht lange auf die Folter spannen und beginnen direkt mit dem ersten Spiel!

World of Horror (PC)

Wenn ihr World of Horror startet, fällt euch sofort der einzigartige Stil auf. So viel retro habt ihr schon lange nicht mehr auf dem Bildschirm gehabt. Das gesamte Spiel ist nämlich in einer 1-Bit-Optik gehalten. Das bedeutet, jedes Bild ist sehr statisch und nur in zweifarbigen Pixeln gehalten. So erzählt sich eine Geschichte aus Japan, in der Monster, Geister und Dämonen auf der Erde wandeln. Eure Aufgabe ist es, mehrere Mysterien zu lösen. Die wählt ihr anfangs aus und klickt euch dann adventuremäßig durch die Geschichte. Dabei stehen euch immer vereinzelte Auswahlmöglichkeiten offen. Wollt ihr in einer Schule die Schließfächer untersuchen oder lieber die Schule erkunden? Dabei stoßt ihr auf unterschiedlichste Ereignisse, findet dabei hilfreiche Gegenstände oder müsst Monster bekämpfen. Je nachdem, welches Ereignis euch trifft, verliert ihr Ausdauer, mentale oder körperliche Gesundheit oder findet hilfreiche Gegenstände wie einen Baseballschläger.

World of Horror überzeugt vor allem durch seine Einzigartigkeit. Der Look sorgt für eine erstaunliche gruselige Atmosphäre, die piependen Sound und Störgeräusche tragen ihr übriges dazu bei. Da lässt sich auch verkraften, dass sich das Spiel fast von selbst spielt. Oft klickt ihr auf eine der Alternativen und dann heißt es, über sich ergehen zu lassen, was passiert. Einzige Ausnahme sind die Kämpfe gegen diverse Monster. Hier habt ihr eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten, die ihr in Aktionen wie Angriffe, starke Angriffe, Verteidigung oder Fokussierung auf den nächsten Schlag verteilen könnt. Die einzelnen Mysterien sind so relativ fix durchgespielt, was dem Spiel aber durchaus gut tut. So könnt ihr jederzeit eine überschaubare Zeitreise in die Optik der Videospielanfänge wagen, während euch unheimlicher Japanohorror kleine Schauer über den Rücken jagt. Schreckt euch die Optik nicht ab, empfehlen wir definitiv einen Blick.

Unsere Wertung: 8/10

Femida (PC)

Femida wirkt wie ein westliches Phoenix Wright. Hier spielt ihr allerdings den Richter, der sich anfangs durch Visual Novel Elemente durchklickt, bis er in einer Verhandlung landet und dort mit seinen Entscheidungen den Ausgang beeinflusst. Eine Prise Papers, Please kommt noch dazu, wenn ihr einen riesigen Stapel an Fakten durchwühlen dürft. So lauscht ihr innerhalb der Verhandlungen den Argumenten der Staatsanwaltschaft. Ihr beobachtet, wie die Verteidigung versucht, ihren Klienten zu retten. Und mit euren Fragen und euren letztendlichen Entscheidungen beeinflusst ihr den Fortlauf des Spiels. Femida bietet also eine interessante Prämisse, die uns neugierig gemacht hat. Die Dilemmata, die sich aus der Rolle als Richter ergeben können, bieten großes Potential. Dementsprechend wollten wir unbedingt den großen Hammer in die Hand gedrückt bekommen.

Doch leider sehen wir hier vor allem verschenktes Potential. Femida hat vor allem Probleme mit seiner Erzählung. Die Geschichte wird in handgezeichneten Bildern mit rduzierter Optik erzählt. Die damit einhergehend kaum vorhandenen Gefühlsregungen der Figuren sind Geschmackssache. Schwieriger ist es, dass Femidas Geschichte uns kaum packen konnte. Den Gerichtsfällen fehlt oftmals die nötige Spannung und der nebenher laufende Plot zur Suche des Vaters unseres Protagonisten nimmt auch nur langsam an Fahrt auf.

Hinzu kommt, dass wir langgezogene Dialoge nicht per Knopfdruck beschleunigen konnten. So eine Funktion sollte in Visual Novels Pflicht sein. Hier haben wir aber dauernd die gesamte Nachricht übersprungen, anstatt sie einfach sofort in Gänze anzeigen zu lassen. Die Geschichte rund um eine dystopische Gesellschaft, die nach einer Revolution ein totalitäres Regime stürzt und versucht, eine Demokratie aufzubauen, bietet so viel Potential. Wir fanden es aber leider nur schnarchig. Wer die Grundidee spannend findet, kann sicherlich einen Blick auf Femida werfen. Wir haben jedoch schon genug davon gesehen.

Unsere Wertung: 5/10

Stela (X Box, Switch, PC)

Es bleibt dystopisch. Eine Frau wird in einem verlassenen Raum wach, verlässt diesen und landet in einer verlassenen, gefährlichen Welt. Jetzt heißt es rennen! Um ihr Leben! Denn überall lauern menschenfressende Käferhorden, gefährliche Monster und mörderische Fallen. Stela ist ein cinematic platformer, ein Spiel wie es auch schon Limbo oder Inside waren. Mit sehr reduzierter Steuerung (ihr könnt nur laufen, springen und euch an Gegenständen festhalten um zu klettern oder sie zu schieben) und ohne große Erzählung lauft ihr durch düstere Gegenden. Die Welt um euch herum erzählt ihre Geschichte von ganz alleine. Das lässt Spielraum für Interpretationen und bietet vor allem die Möglichkeit, in dieser Atmosphäre zu versinken. Lasst die Welt auf euch wirken und macht euch euer eigenes Bild.

Kleinere Puzzle und eine unfassbar dichte Stimmung sind die großen Argumente für dieses Spiel. Stela packt euch von der ersten Sekunde mit erdrückender Musik, starken Kontrasten in den Bildern und spannenden Situationen. Wenn ihr die ersten Käferhorden überlebt und euch durch einen düsteren Wald schleicht, um nicht von schlacksigen Bestien erwischt zu werden, fängt unweigerlich das Herz zu rasen an. Manche Hindernisse und Puzzle benötigen ihre Zeit und viel Trial and Error, bis ihr sie durchschaut habt, aber glücklicherweise sind die Checkpoints allesamt fair gesetzt. So kommt nie wirklicher Frust auf. Und wenn ihr die kniffligen Stellen packt, sorgt das nächste Setting direkt für erneutes Staunen, das die schlechten Gefühle vergessen lässt. Stela ist wegen dieser Stellen nicht ganz auf einem Level mit den großen Titeln dieses Genres. Trotzdem solltet ihr dieses Spiel auf keinen Fall verpassen!

Unsere Wertung: 9/10