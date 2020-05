Deliver Us the Moon – Völlig losgelöst auf Konsole

Das Adventure Deliver Us the Moon erschien bereits am 28. Dezember 2018 nach einer erfolgreichen Kickstarterkampagne auf dem PC. Seit kurzem ist der Port für alle relevanten Konsolen verfügbar, so dass jetzt jeder Mensch einen Ausflug auf den Trabanten der Erde wagen darf. KeokeN Interactive und die Wired Productions bieten so uneingeschränkt die Möglichkeit, ihr Abenteuer zur Rettung der Welt zu spielen. Da habe ich mich natürlich nicht lange bitten lassen und den Port getestet. Schauen wir also mal, ob sich die Konsolenumsetzung des ca. vier Stunden dauernden Spiels lohnt und ihr hier vielleicht eine gute Alternative für das Home Office habt.

… und grüß mir den Mond!

Ich schlüpfe in die Haut von Rolf, einem Astronauten in der Zukunft, der sich auf eine Mondmission machen will, um die Welt zu retten. Auf dieser sind die Ressourcen knapp, Hitzewellen und Sandstürme plagen die Bevölkerung, riesige Teile des Planeten sind nur noch Wüste. Auf dem Mond hat die Menschheit allerdings den Rohstoff Helium-3 entdecken können, der enorm viel Energie gewinnen lässt. Durch ein gigantisches Konstrukt, den sogenannten MPT, konnte die Energie zur Erde transportiert werden. Doch vor einigen Jahren schaltete sich auf dem Mond alles ab. Energie kam nicht mehr an und auch der Kontakt zu den dort lebenden Kolonien war abgebrochen. Dementsprechend muss Rolf nun herausfinden, was auf dem Mond passiert ist und die Energiegewinnung im Optimalfall wieder aktivieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr, denn die Energiereserven auf der Erde selbst neigen sich komplett dem Ende zu.

Erzählt wird die Geschichte dabei mit einer wirklich hervorragenden deutschen Synchro, die mich meist über Funk erreicht. Das hilft, einen Eindruck über die Ernsthaftigkeit der Lage der Erde zu gewinnen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung unseres Planeten wirkt das Szenario erschreckend realistisch. Vielleicht nicht die Energiegewinnung auf dem Mond, aber zumindest der Zustand unserer Heimat könnte im tatsächlichen 2050 ähnlich dramatisch sein. Deliver Us the Moon vermittelt dabei durchgehend ein großartiges Gefühl der Isolation. Oft ist es sehr still, nur meine Schritte hallen durch leere Gänge. Die Schwere der sauerstofflosen Atmosphäre erdrückt mich regelrecht. Das ist definitiv die größte Stärke dieses Titels. Die Atmosphäre saugt mich ein und lässt mich kaum los.

Deliver Us the Moon lässt euch nicht gänzlich allein

Spielmechanisch versucht KeokeN Interactive, mir in der kurzen Zeit so viel Abwechslung wie möglich zu geben. So muss ich meist Energiequellen finden, um die Mondstation in Gang zu bringen, sehe mich dabei aber immer unterschiedlichen Rätseln gegenüber, die diesen Prozess erschweren. Dazu bekomme ich beispielsweise nach einiger Zeit eine kleine Drohne an die Seite gestellt, die ich zuerst selbst reparieren muss. Mit ihr kann ich dann frei durch Lüftungsschächte fliegen, um Schalter hinter verschlossenen Türen zu erreichen. Manche Wege muss ich erst aufschweißen, bevor ich sie nutzen kann. Ein anderes Mal muss ich genau überlegen, in welcher Reihenfolge ich die Stromversorgungen aktiviere. Dabei sind die Knobeleien nie zu schwer, ohne Probleme habe ich jede Herausforderung fix gelöst. Und trotzdem habe ich mich nie unterfordert gefühlt.

Damit das auch nicht eintönig wird, geht es ab und zu auf die Mondoberfläche, um dort mit einem Mondbuggy zu fahren und Energierelais auszurichten. Hier spielt meine Sauerstoffversorgung eine große Rolle, da ich insgesamt nur 3 Minuten Luft habe. Entweder schaffe ich also meine Aufgabe in der Zeit oder ich muss Sauerstofftanks finden, um nicht jämmerlich zu ersticken. Gerade zu Beginn hat mich das öfter ins Schwitzen gebracht. Da kam nämlich noch die Schwerelosigkeit des Weltraums ins Spiel, in der ich mich völlig frei bewegen konnte und dadurch immer mal wieder die Orientierung verlor. Dieser stete Wechsel der Rahmenbedingungen sorgt dafür, dass Deliver Us the Moon nie langweilig wird, selbst wenn ich die meiste Zeit durch düstere Mondstationen renne.

Einiges zu reparieren

Astronaut Rolf ist allerdings nicht der einzige, der für mich mit technischen Problemen zu kämpfen hat. Deliver Us the Moon hat selbst so einige Problemchen, die mir das Leben unnötig erschwert haben. Vor allem die Steuerung hat mich häufiger in den Wahnsinn getrieben. Es fühlt sich durchgehend so an, als ob ich über eine Oberfläche aus Eis laufen würde. Die Steuerung ist unfassbar schwammig und rutschig. Oft bin ich an einem interaktiven Objekt vorbeigerutscht, weil ich nicht vernünftig abbremsen konnte. Und gerade in den anfänglichen schwerelosen Segmenten hat mich das zur Verzweiflung getrieben. Wenn von mir verlangt wird, dass ich mich durch unter Hochstrom stehende Kabel schlängle, dann sollte das auch präzise zu steuern sein. Ist es aber nicht. Wenn es also zu einem Ableben kam, dann lag das meist an der unpräzisen Steuerung und selten an meiner eigenen Dummheit.

Hinzu kommt dann noch die Tatsache, dass das Spiel oftmals einfach einfriert. Anstatt Ladepausen elegant zu verstecken, bleibt das Spielgeschehen für einige Sekunden stehen, sobald ein neuer Spielabschnitt erreicht wird. Ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt, trotzdem hätte man sich hier eine elegantere Lösung einfallen lassen können. Ähnliches gilt für schwammige Texturen, die gerade bei auffindbaren Dokumenten zum Problem werden. Da dauert es dann gerne ein paar Sekunden, bis das Bild klar zu erkennen ist. Auf dem PC habe ich diese Probleme nicht in diesem Ausmaß gesehen, weswegen ihr, sofern möglich, vielleicht eher auf diese Version zurückgreifen solltet.

Fazit

Doch auch trotz dieser technischen Probleme hatte ich eine tolle Zeit mit Deliver Us the Moon. Die toll erzählte Geschichte wirkt in der verlassenen Atmosphäre des Mondes sehr stark. Die Atmosphäre hat mich gepackt und diverse Spielszenen werde ich so schnell auch nicht vergessen. Der Mond an sich sieht großartig aus. Es gibt genug Abwechslung und trotzdem verzichtet das Spiel auf unnötigen Schnickschnack wie aufgesetzte Survivalmechaniken oder Jumpscares. Ich hatte hier einfach eine grundsolide und gute Zeit, die ich jedem von euch auch nur wünschen kann. Wenn ihr also ein kleines Spiel für zwischendurch benötigt, seid ihr bei Deliver Us the Moon genau richtig!