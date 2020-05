Days of Play 2020 – Sonys Rabattaktion auf Spiele und mehr

Sony hat die Days of Play 2020 ausgerufen und lockt mit stark reduzierten Angeboten rund um die PlayStation 4. Im Sortiment finden sich Spiele, die PS VR, PS Plus und PS Now.

Seit gestern, dem 25. Mai 2020, ist die diesjährige Days of Play-Aktion gestartet. Sony bietet der begeisterten PlayStation-Community auf der ganzen Welt tolle Angebote für ihre Produkte rund um die PlayStation 4 an. Alle Angebote sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern wie Saturn, Media Markt und selbstverständlich auch bei Amazon zu finden.

Zeitraum der Aktion

Vom 25. Mai bis zum 08. Juni habt ihr die Gelegenheit euch die Angebote zu sichern. Einige Angebote sind nur für einen Tag verfügbar und andere wiederum die ganze Laufzeit. Für alle Angebote gilt: solange der Vorrat reicht.

Spannende Days of Play-Deals:

Neben der heiß begehrten Hardware (PlayStation 4, VR) sowie den hauseigenen Abonnements PlayStation Plus und Now versucht Sony auch einzelne Spiele-Blockbuster an den Mann oder die Frau zu bringen. Darunter finden sich nicht nur PlayStation exklusive Titel wie Spider-Man, Days Gone oder das kontroverse Death Stranding, sondern auch Ubisofts epische Assassinen-Saga „Assassin´s Creed Odyssey“ und „Origins“, EA´s jährliche Fußball-Simulation „FIFA 20“ und CD Projekt Reds „The Witcher 3: Wild Hunt“ in der Game of the Year Edition, welches hierzulande von Publisher BANDAI NAMCO Entertainment vermarktet wurde wieder. Wir haben für euch eine Übersicht über die Software-Highlights erstellt:



Software-Highlights:

Darüber hinaus wird Sony im Playstation Store vom 03. bis zum 17. Juni weitere Rabatte auf Blockbuster-Spiele sowie Angebote für PS Plus- und PS Now-Abonnements freischalten.

