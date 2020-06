Das ‚Battle Royale‘-Genre ist derzeit das beliebteste bei den Spielern – Rekordzahlen an Onlinespielern werden gebrochen

Online-Gaming ist seit vielen Jahren eine wachsende Branche. Bei seiner Gründung mit dem SEGA Dreamcast im Jahr 2000 war das Online-Gaming ziemlich einfach; mit dem Konzept war jedoch die ganze Welt fasziniert. Seitdem hat sich die Branche in einem rasanten Tempo weiterentwickelt, Statistiken deuten darauf hin, dass es heute weltweit über 2 Milliarden aktive Online-Spieler gibt – mehr als 30 Millionen leben in Deutschland.

In den letzten Monaten hat sich die Gesundheitspandemie negativ auf viele Branchen ausgewirkt. Doch trotz der Ungewissheit in diesen beunruhigenden Zeiten zeichnete die Online-Glücksspielindustrie – in allen Formen – weiterhin große Erfolge auf.

Aufgrund der Coronavirus-Situation mussten viele Einrichtungen geschlossen werden. Dies hat sich auf viele Branchen im ganzen Land ausgewirkt. Menschen waren nicht mehr in der Lage sich ihren gewohnten Aktivitäten zu widmen. Die vorübergehende Schließung einiger Einrichtungen führte dazu, dass viel mehr Menschen alle Formen des Online-Glücksspiels – sowohl als Glücksspiel als auch als Freizeitaktivität – nutzen. Was das Glücksspiel betrifft, so hat die Schließung von Kasinos die Wirtschaft schätzungsweise 600 Millionen Dollar gekostet, obwohl ihre Online-Pendants weiterhin Erfolgszahlen schreiben. Eine Rekordzahl von Spielern begann Online-Spiele zu spielen – einschließlich Casino-Tischspiele, Spielautomaten, Poker und Bingo -, da der Mangel an landgestützten Einrichtungen keine andere Möglichkeit bietet, wenn man sich an Spielaktivitäten beteiligen will. Der Markt ist inzwischen so überlaufen und die Nachfrage fast rekordverdächtig hoch, deshalb waren die Betreiber gezwungen, den Spielern Anreize zu bieten. Freispielbonusse und keine Einzahlungen, sowie Matching-Bonusse nutzten sie als Instrumente, mit denen sie sich in einem derartig übersättigten Markt absetzen können.

Wie bereits erwähnt, hat nicht nur der spielerische Aspekt des Glücksspiels, sondern auch das Freizeit-Videospiel Einzug gehalten. Interessanterweise ist das „Battle Royale“-Glücksspiel ein Genre, das in den letzten Jahren einen enormen Interessenanstieg erlebt hat. Hunderte Millionen Menschen spielen es täglich und aus diesem Grund zählt Battle Royale weithin zu dem beliebtesten Spielgenre.

Was ist „Battle Royale“?

Ein Battle Royale-Spiel ist ein Online-Multiplayer-Videospiel-Genre, bei dem das Überleben, die Entdeckung und das Plündern im Mittelpunkt stehen. Diese Elemente verbinden sich zu einem „Last-Mann-Standing“-Spielformat. Battle Royale-Spiele können entweder eine kleine oder eine große Anzahl von Spielern – manchmal bis zu Hunderten – involvieren.

Das typische Format eines Battle Royale-Spiels sieht so aus, dass die Spieler mit einem Minimum an Ressourcen und Ausrüstung beginnen, um ihren Charakter oder ihr Team mit der Zeit aufzubauen, bis sie stark genug sind ihre Gegner auszuschalten. In den meisten Fällen der Battle Royale-Spiele findet sich ein schrumpfendes „sicheres Gebiet“, aus dem die Spieler nicht in eine Falle geraten dürfen, wobei der letzte noch lebende Spieler oder die letzte noch lebende Mannschaft gewinnt. Der Name für das Genre stammt aus dem japanischen Film Battle Royale aus dem Jahr 2000, welcher ein ähnliches Thema eines Last-Mann-standing-Wettbewerbs in einer schrumpfenden Spielzone zeigt.

Warum lieben Menschen die Battle Royale?

Es gibt zahlreiche Gründe warum das Battle Royale-Spielgenre in letzter Zeit so beliebt geworden ist. Einige der Vorzeige-Spiele wie Battle Royale von Fortnite stehen vor allem deshalb an der Spitze des Gaming, weil sie einen so großen kulturellen Einfluss haben – solche Spiele spielen sogar im Leben vieler Prominenter, welche der Öffentlichkeit regelmäßig im Fernsehen und in den sozialen Medien ausgesetzt sind, eine vorherrschende Rolle.

Trotz des Bekanntheitsgrades und der enormen Werbung von „Battle Royale“-Spielen ist der Hauptgrund für die Beliebtheit, die Tatsache, dass sie einen endlosen Wiederspielwert bieten. Im Gegensatz zu vielen typischen Plattform-Spielen gibt es beim Battle Royale gaming im Wesentlichen kein endgültiges Ende – es gibt kein Endlevel oder einen Big Boss am Ende, den es zu besiegen gilt.

Kombiniert man den endlosen Wiederspielwert mit dem untenstehenden, so wird es leicht verständlich, warum das Spielgenre so viele Fans hat:

Noch mehr Gründe, Battle Royale zu lieben:

Unberechenbares Gameplay

● Leicht (mit-)benutzbar

● Intuitive Entwürfe

● Anpassungsoptionen

● Regelmäßige Gameplay-Updates

● Unterschiedliche Spielstile

Die beliebtesten Battle Royale-Spiele

CUISINE ROYALE

Cuisine Royale mag anfangs als kleiner Scherz erschienen sein, aber das Spiel zieht, auch ein Jahr nach seiner Veröffentlichung, immer noch eine konstante Anzahl von Spielern an. Was ist das Geheimnis des Erfolgs von Cuisine Royale? PUBG-ähnliches Gameplay, ein Free-to-Play-Modell nur für Kosmetika und regelmäßige, kontinuierliche Aktualisierungen, die frische Inhalte in das Spiel bringen, sind das Erfolgsrezept von Cuisine Royale.

CALL OF DUTY: WARZONE

Call of Duty Warzone hat in fast jedem Gebiet eine Wendung in der Standardformel der Battle Royale-Spiele… abgesehen von dem immer kleiner werdenden Kreis des Todes, der alle 150 Spieler in einen Konflikt zwingt, bis nur noch ein Team übrigbleibt. – Das macht es zu einem Battle Royale Spiel :)

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Der Grund warum PlayerUnknown’s Battlegrounds regelmäßig Hunderttausende von Spielern gleichzeitig anlockt und Millionen Exemplare verkauft, liegt darin, dass es die Grundprämisse des Battle Royale aufgreift und einfach richtig macht. Mit regelmäßigen Aktualisierungen und neuen Karten verfügt das Spiel, das an Spitzenposition ist, über eine Vielzahl von Funktionen und ein Gameplay das extrem süchtig macht.

FORTNITE

Wollen Sie Comic-Bilder mit Massenmorden kombinieren? Fortnite Battle Royale nimmt die perfekte Match-Struktur, die in PUBG (oben) vorhanden ist, lässt aber die wesentliche, realistische Grafik weg – so können sich die Spieler auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, das Gameplay!