Gestern wandten sich die Entwickler von CD Projekt an die Fans und räumten ein, dass ihr Großprojekt „Cyberpunk 2077“ erneut verschoben werden muss. Ein neuer Termin steht auch schon fest.

Wie CD Projekt nun bekanntgegeben haben, wird das heiß erwartete Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ nicht mehr wie geplant am 17. September 2020 erscheinen. Stattdessen nehmen sich die Entwickler noch etwas mehr Zeit, um den Titel so gut wie nur möglich Bugfrei veröffentlichen zu können. Darüber hinaus wurde auch schon ein neuer Termin bekannt genannt. Demnach soll „Cyberpunk 2077“ nun am 19. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Zudem machten die Entwickler deutlich, dass der Titel inhaltlich fertig sei, doch der Umfang fiel so gewaltig aus, dass man schlicht mehr Zeit für den Feinschliff benötigen würde. Es liegt den Entwickler sehr am Herzen den Fans das bestmögliche Spielerlebnis abzuliefern. Folgende Worte verloren die Entwickler an die Fans:

„Zum Zeitpunkt, an dem wir diese Worte schreiben, ist Cyberpunk 2077 sowohl inhaltlich als auch spielerisch fertig. Die Quests, die Zwischensequenzen, die Fertigkeiten und Gegenstände; all die Abenteuer, die Night City zu bieten hat – es ist alles da. Aber bei einer solchen Fülle an Inhalten und komplexen Systemen, die miteinander verflochten sind, müssen wir alles richtig durchspielen, die Spielmechanik ausbalancieren und eine Menge Fehler beheben. Eine riesige Welt bedeutet eine riesige Anzahl von Dingen, die es zu bereinigen gilt, und wir werden die zusätzliche Zeit damit verbringen, genau das zu tun“, so CD Projekt.