Crash Bandicoot 4 It’s About Time – Offiziell mit Gameplay und Termin enthüllt

Gestern Nachmittag wurde der Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ offiziell im Rahmen des „Summer Game Fest“ angekündigt. Neben einem obligatorischen Ankündigungs-Trailer haben die Verantwortlichen auch den Releasetermin verraten.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ entsteht bei den Entwicklern von Toys for Bob, die für Activision bereits die Crash Bandicoot Trilogie „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ neu aufgelegt haben. Dementsprechend dürften die talentierten Leute von Toys for Bob genug Erfahrung mit der Marke haben. Der Titel wird für die Xbox One sowie die Playstation 4 entwickelt und soll am 2. Oktober 2020 veröffentlicht werden.

„Crash entspannt sich und erforscht seine Insel zu seiner Zeit im Jahr 1998, als er in einer Höhle, Lani-Loli, auf eine versteckte geheimnisvolle Maske stößt. Die Maske ist eine der Quantum-Masken und kennt anscheinend Aku-Aku, Crash’s Maskenfreund! Als die Quantenmasken zurückkehren und ein Quantenspalt in der Nähe unserer Helden auftaucht, entschließen sie sich dazu, mutig in andere Zeiten und Dimensionen vorzudringen, um den Verantwortlichen aufzuhalten“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Ob der Titel auch auf weiteren Plattformen wie PC oder den Next-Gen-Konsolen erscheint, ist bisher unklar. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer sowie einen ersten Gameplay-Ausschnitt ansehen: