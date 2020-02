Beste Funktionen bei mobilen Casino-Apps

Bis vor geraumer Zeit gab es nur landbasierte Casinos. Man musste sich dementsprechend herausputzen, wenn man dort eine Partie Blackjack oder Poker spielen wollte. Mit der technologischen Entwicklung der letzten Jahre hat sich in Sachen Glücksspiel einiges getan. Gab es bis vor kurzem nur landbasierte Casinos, so gibt es mittlerweile neben Online Casinos auch mobile Casinos. Die meisten Online Casinos bieten heute ihre eigene App zum Herunterladen an. So kann man nicht mehr länger nur an einem festen Standort spielen, sondern hat das Casino in Hosentaschen Größe immer dabei. Es empfiehlt sich, einen Gutscheincode, wie den Casino777 Gutscheincode zu verwenden, wenn man die mobile App von Casino777 herunterlädt.

Mobile Apps sind für jedermann zugänglich. Man benötigt einfach nur genug Speicherplatz auf dem Mobiltelefon oder Tablet und kann dann mit Hilfe des App Stores die entsprechende Mycasino App herunterladen. Online Casinos arbeiten ständig an der Weiterentwicklung ihrer App, um so den Spielern ein noch besseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Neben einem hochwertigen Erlebnis ist es aber auch noch notwendig, dass die Applikationen diverse Funktionen bieten, um das Gesamtpaket zu verbessern und es so einfach wie möglich für Spieler zu machen, die gleichen Handlungen auch mit der mobilen App vorzunehmen. Hier gibt’s die besten Funktionen die bei mobilen Casino-Apps zu finden sind:

Social Media Integration

Es gibt bereits schon einige “Soziale Casino Apps”, bei denen man gegen Freunde von Facebook spielen kann, oder andere Benutzer mit den gleichen Interessen finden kann. Das steigert nicht nur die Spannung sondern auch das Spielerlebnis.

Kurze Tutorials

Eine weitere sehr hilfreiche Funktion bei Casino-Apps sind Tutorials. Hier wird dem Spieler gezeigt, wie bestimmte Funktionen im Spiel oder in der App funktionieren. Die App Entwickler stellen schon bei der Bereitstellung der App sicher, dass mehrere Funktionen vorhanden sind, damit die Spieler schnell im Menü hin und her wechseln können. Dabei steht die reibungslose Navigation zwischen den einzelnen Menüpunkten im Vordergrund. So kann man manchmal auf etwas im Bildschirm tippen oder drüber mit dem Finger wischen, das wird aber im Tutorial erklärt.

Freundliche Benutzeroberfläche

Sollte man zum ersten mal eine Online Casino App verwenden, so kann es manchmal schwer sein, durch das Menü zu navigieren. Ganz besonders dann, wenn Benutzeroberfläche undurchsichtig und verwirrend ist. Von daher ist es wichtig, dass die App einen einfach Zugriff auf Funktionen wie Ein- und Auszahlungen gewährleistet.

Boni

Eine Casino App muss neben einer guten Spielauswahl auch Bonusangebote für Spieler bereithalten. Das sind Boni für neue Spieler und für Bestandskunden. Es gibt auch oftmals Boni für Spieler, die es vorziehen, auf der App anstatt im Online Casino auf dem Desktop zu spielen.

Sicherheit

Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle, wenn man sich entscheidet, mit Hilfe einer Casino App im mobilen Casino zu spielen. Dementsprechend wurden diverse Sicherheitsvorkehrungen wie SSL-Verschlüsselung und mehrere Anmeldephasen getroffen. Damit wirkt man dem Zugriff Dritter entgegen.

Kontinuität

Es ist wichtig, dass das Online Casino die Kontinuität beibehält, so dass es das gleiche Spielerlebnis auf dem Desktop wie auch auf dem Mobiltelefon als auch dem Tablet garantiert. Alles sollte einwandfrei synchronisiert sein, so dass der Spieler da weitermachen kann, wo er vorher aufgehört hat, egal ob er auf dem Tablet, dem Desktop oder dem Handy spielt.