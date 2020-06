5 Casinos mit dem besten Willkommensbonus

Ein toller Willkommensbonus sorgt für noch mehr Spaß im Online Casino. Denn damit startet man dann gleich mit einem noch höheren Startkapital. Und das wiederum sorgt für noch mehr Spaß, Action und vor allem mehr Gewinne. Aber wo gibt es eigentlich den besten Casino Willkommensbonus? Wo erhält man am meisten Geld und noch mehr Freispiele? Und wo sind die Umsatzbedingungen am besten? Wir stellen in unserem Ratgeber 5 Online Casinos mit dem besten Online Casino Willkommensbonus vor.

Wunderino Casino

Das Wunderino Casino ist noch ein recht neuer Anbieter auf dem deutschen Markt. Allerdings hat das Casino schon jetzt eine große Fan Gemeinde. Und das völlig zu Recht. Denn das Wunderino Casino überzeugt dann einmal durch die hervorragenden Softwareprovider, die dort verwendet werden. So findet man dort zum Beispiel Games von Microgaming und NetEnt Gaming. Und diese Spielehersteller sorgen dann auch dafür, dass man bei Wunderino alle Video Slot und Casino Game Klassiker findet. Und die gültige Europäische Echtgeld Lizenz ist, bis es eine deutsche Lizenz gibt, die sicherste Registrierung für ein Online Casino überhaupt.

Allerdings kann der Anbieter dann auch mit einem hervorragenden Bonus Angebot überzeugen. So erhält man dort bereits auf die erste Einzahlung noch einmal 100% obendrauf. Die maximale Bonussumme beträgt dabei bis zu 100 Euro. Zusätzlich dazu erhält man dann auch noch 30 Freispiele. Das ist dann aber noch nicht alles: Denn das Wunderino Casino belohnt auch alle seine loyalen Spieler. Dafür gibt es dann immer wieder Sonderaktionen und Promotions nur für Langzeit Kunden des Wunderino Casino.

Casino Club

Das Casino Club ist eines der beliebtesten Online Casinos in ganz Deutschland. Einen großen Anteil daran hat dann sicherlich auch der tolle Bonus, der besonders für Fans von Casino Games interessant ist. Doch der Reihe nach: Im Casino Club erhält man auf die erste Einzahlung einen gewaltigen Bonus von 125% obendrauf. Die maximale Bonus Summe beträgt dann sogar 250€! Das ist wirklich ein tolles Angebot. Zusätzlich dazu gibt es dann noch einmal 85 Freispiele. Wie immer müssen vor einer Auszahlung des Bonus und aller möglichen Bonus Gewinne allerdings die Umsatzbedingungen erfüllt werden. Dabei werden dann die Video Slots, wie bei fast allen Anbietern, zu 100% auf die Umsatzbedingungen angerechnet. Und jetzt kommt das Besondere: Denn im Casino Club werden dann auch alle Roulette Games an den Casino Tischen zu 100% auf die Umsatzbedingungen angerechnet. Dieser Bonus eignet sich also vor allem für alle Fans von Casino Tischspielen.

Das Casino Club kann dann aber noch durch mehr überzeugen als nur durch einen tollen Bonus. Denn der Anbieter verfügt zusätzlich dazu auch noch über einen sehr kompetenten Kundendienst und eine große Auswahl an hervorragenden Games.

Leo Vegas

Der Leo Vegas Bonus gehört zu den besten Online Casino Boni überhaupt. Denn dabei gibt es dann einen Bonus schon vor der ersten Einzahlung! Und dann gibt es noch vier weitere Deposit Boni! Im Detail sieht das Angebot so aus: