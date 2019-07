Zukünftige Prognosen zu Spieltechnologien für 2020

Dank modernster Spieltechnologien können Gamer Spiele auf umfassende Weise erleben. In technologischer Hinsicht sind Videospiele von Anfang an weit fortgeschritten. Die Milliarden-Dollar-Branche ist von Pixeln zu fast fotorealistischen Grafiken gewachsen und hat sich von Arcade-Automaten über PCs, Konsolen, mobile Geräte wie Tablets und Telefone bis hin zu Virtual-Reality-Headsets verbreitet. Spieltechnologische Vorhersagen für die Zukunft können das Gaming für die aufstrebenden Spieler der neuen Generation grundlegend verändern. Die mit Videospielen verbundene Technologie wird sich erst im Laufe des Jahres 2020 und in der Zukunft weiterentwickeln. Hier sind Prognosen zu Spieltechnologien, die voraussichtlich bis 2020 Realität werden.

1. Hyper-immersives Gameplay durch Virtual Reality (VR) und fotorealistische Grafiken

Obwohl die virtuelle Realität nicht gerade eine zukünftige Videospieltechnologie ist, sind die Grafiken in der Regel immer noch sehr cartoonartig und der Grad des Eintauchens kann klobig sein. Obwohl fotorealistische Grafiken mit PC-Spielen erzielt wurden und Konsolenspiele diese üblicherweise aufweisen, muss die virtuelle Realität noch aufholen. Mit der zukünftigen Gaming-Technologie können Virtual-Reality-Headsets 3D-Grafiken wiedergeben, die von der Realität kaum zu unterscheiden sind. Und wenn Sie lieber Casinospiele spielen, können Sie jetzt gratis spielen! Klicken Sie einfach auf den Link.

2. Open-Source-Spieleentwicklung

Die Spieleentwicklungsszene wird hauptsächlich von AAA-Spieleentwicklern sowie kleineren Unternehmen dominiert. Diese vorherrschende Umgebung wird in Zukunft möglicherweise verblassen, da neue Tools entstehen, die es weniger wichtig machen, ein Software Development Kit (SDK) zu beschaffen, und es für unabhängige Spieleentwickler oder sogar Einzelgänger einfacher machen, ihre eigenen Spiele zu erstellen und zu veröffentlichen. Außerhalb der eigentlichen Entwickler hat sich die Gamer-Community als mehr als fähig erwiesen, umfangreiche Änderungen an vorhandenen Spielen vorzunehmen und Breakout-Indie-Hits zu erstellen. Es ist interessant zu sehen, wohin die Open-Source-Entwicklung das Gaming führen wird.

3. Spielen in der Cloud

Diese Vorhersage baut auf der zunehmenden Bedeutung der Cloud-Computing-Technologie auf, da Internetverbindungen schneller und zuverlässiger werden. Mit der zukünftigen Technologie können Sie ein Spiel von jedem Gerät mit Internetverbindung spielen, genauso wie Sie Musik und Videos streamen können. Diese zukünftige Spieltechnologie wird auch dazu führen, dass das Herunterladen von Updates überflüssig wird, da Sie über das Internet auf das aktualisierte Spiel zugreifen können. Außerdem werden Videospiele wahrscheinlich billiger und für diejenigen zugänglicher, die keinen Zugang zu PCs oder Konsolen haben.

4. Zunehmende Verwendung von Augmented Reality

Ähnlich wie bei Virtual Reality (VR) gibt es Augmented Reality schon seit einiger Zeit, bei Videospielen muss es jedoch noch vollständig genutzt werden. AR kann mit Gaming-Apps über Smartphones oder mit Headsets für VR/AR und zukünftigen Spielekonsolen verwendet werden. Eine weitere zukünftige AR-Technologie für Videospiele kann über ein tragbares Gerät wie eine Smartwatch oder Google Glass verwendet werden.