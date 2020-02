Zombie Army 4 Dead War – Erste Test-Wertungen Online

Für den ab heute erhältlichen Koop-Shooter „Zombie Army 4: Dead War“ sind die ersten internationalen Test-Wertungen veröffentlicht worden. Ob sich ein Kauf lohnt, muss wie immer jeder für sich selbst entscheiden.

Ab sofort steht „Zombie Army 4: Dead War“ für PS4, Xbox One und PC in den Regalen und wartet auf Koop-Freunde. Bisher schlägt sich der Titel gar nicht mal so schlecht. Mit einem aktuellen Metascore von 71 Punkten gehört der Titel definitiv nicht zum schlechtesten Ableger der Reihe.

Während einige von einer großartigen Ergänzung der reihe sprechen, geben andere zu verstehen, dass es sich bei „Zombie Army 4: Dead War“ um einen soliden Koop-Shooter handelt. Das Gunplay soll Großartig sein und kommt besonders durch den Kill Cam Shot zur Geltung. Bemängelt wird hingegen das veraltete Missionsdesign, welches voller Wiederholungen steckt.

Test-Wertungen in der Übersicht