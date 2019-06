Zombie Army 4: Dead War – Amazon leaked neuen Titel

Erneut kommt ein Händler einer Ankündigung der E3 2019 zuvor und nimmt ein Spiel in sein Sortiment auf, dessen Existenz noch geheim gehalten wurde. Für diesen Leak sorgte Amazon Spanien.

Zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt soll der Koop-Shooter „Zombie Army 4: Dead War“ von Rebellion für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. So zumindest der Eintrag des spanischen Arms des Handelsriesen Amazon. Rebellion wird im Rahmen der E3 2019 während der PC Gaming Show eine große Ankündigung vornehmen. Daher kann man stark davon ausgehen, dass der geleakte Shooter auch für den PC erscheint.

Der übersetzten Produktbeschreibung war folgendes zu entnehmen:

„Wenn ihr dachtet, ihr wärt in Sicherheit, dann liegt ihr völlig falsch. Es ist 1946. Europa liegt in Trümmern, zerrissen vom schändlichen Plan Z. Eine mutige Gruppe von Helden schaffte es, den Führer in die Hölle zu schicken, aber sie wissen wenig. Denn Hitlers Horden sind wieder auf der Suche nach mehr. Stellt euch im Einzelspieler-Modus der Dunkelheit oder schließt euch euren Freunden an, während ihr euch in diesem furchterregenden Shooter von den Machern von Sniper Elite 4 durch die untoten Nazis kämpft.“

Mittlerweile ist der Eintrag gelöscht worden, sodass mit weiteren Information tatsächlich im Rahmen der E3 2019 zu rechnen ist. Darüber hinaus waren folgende Features aufgezählt:

Eine gruselige neue Kampagne für 1 bis 4 Spieler.

Epische Waffen, Fertigkeiten und Upgrades.

Der größte Hordenmodus aller bisherigen Zeiten.

Die organzerstörende Röntgenkamera kehrt zurück.

Auch der Preis stand bereits fest. Für die Standard-Fassung wurden knapp 50 Euro angegeben und eine Collector´s Edition konnte für 100 Euro erworben werden. Angaben zu den Inhalten beider Fassungen fehlten jedoch.